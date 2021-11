Espionaje ilegal a familiares del ARA-San Juan: Aguad declara en Dolores como testigo del ex presidente

El ex ministro de Defensa, el cordobés Oscar Aguad y el ex secretario general de la Presidencia Fernando de Andreis abrirán hoy la ronda de declaraciones de los testigos pedidos por la defensa del ex presidente Mauricio Macri, en la causa en la que fue indagado por supuesto espionaje ilegal a familiares de víctimas del ARA San Juan.

Los ex funcionarios del macrismo están convocados en persona al juzgado federal de Dolores que subroga el juez Martin Bava y declararán bajo juramento de verdad, tras haber sido relevados de su deber de guardar “confidencialidad” por un decreto del presidente Alberto Fernández.

Ambos están citados como parte de la prueba que pidió Macri en su indagatoria la semana pasada y a la que el magistrado hizo lugar, informaron fuentes judiciales.

Aguad debe presentarse a las 10 y una hora más tarde, a las 11, será el turno de De Andreis, en audiencias ante el juez Bava, el fiscal Juan Curi y en las que podrán estar presentes los abogados.

Macri pidió las citaciones en relación a uno de los argumentos de su defensa, vinculado a que el supuesto “espionaje” fue parte de la tarea de colaboración entre la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y la Casa Militar, que se encarga de la seguridad presidencial, de manera previa a sus visitas a Mar del Plata.

De Andreis era, por su cargo, el responsable de la Casa Militar, encargada de la seguridad del Presidente, en el gobierno de Macri.

También han sido citados el ex jefe de la Casa Militar José Yofre, del diputado nacional de Juntos por el Cambio Cristian Ritondo y del ex jefe de la custodia de Macri, Alejandro Cecati.

A ellos se suman el actual responsable de la Casa Militar, Alejandro Guglielmi, y la denunciante en la causa e interventora de la AFI, Graciela Caamaño.

Todos fueron pedidos como testigos por Macri en el escrito que presentó en su indagatoria el 3 de noviembre pasado, durante la cual se negó a responder preguntas.

Para el 11 de noviembre Bava citó a Cecati y a Yofre mientras que Caamaño y Ritondo podrán contestar por escrito un pliego de preguntas que les enviará el juzgado, algo que está previsto por los cargos que ocupan.

Bava rechazó el pedido de citar como testigo a la exministra de Seguridad y actual titular del PRO, Patricia Bullrich, “toda vez que no guarda relación con el objeto procesal de la presente causa”.

La semana pasada, Bava concedió permiso a Macri para viajar a Arabia Saudita desde el 15 al 25 de noviembre.

LA IMPUTACIÓN

Macri está imputado por haber “ordenado y posibilitado la realización sistemática de tareas de inteligencia expresamente prohibidas por la Ley 25.520 y sus modificatorias”, entre diciembre de 2017 y fines de 2018, a familiares de los tripulantes del submarino Ara San Juan, hundido en noviembre de 2017.

Las tareas ilícitas habrían consistido en “la obtención de información, producción de inteligencia y almacenamiento de datos sobre personas, por su opinión política o su pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias y de derechos humanos”.

“Entre esas tareas de espionaje prohibidas por ley, se le imputa haber ordenado y posibilitado la realización de numerosas de ellas con el propósito de obtener datos personales e información de los familiares y allegados de los tripulantes del submarino ARA San Juan”, según detalló Bava en la imputación.

Tras tomarle indagatoria, el magistrado quedó en condiciones de definir su situación procesal, pero la decisión se tomará cuando finalice la producción de la prueba que pidió la defensa de Macri, explicaron fuentes del caso.

—