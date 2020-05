Espionaje ilegal durante el gobierno de Macri: denuncian que la AFI espiaba a políticos, periodistas e intelectuales

La Justicia Federal recibió la denuncia de la intervenida Agencia Federal de Inteligencia (AFI) que conduce Cristina Caamaño por lo que se denomina un "proceso sistemático de inteligencia ilegal" que el gobierno de Mauricio Macri puso en práctica para acceder a los mails de alrededor de un centenar de políticos propios y opositores. En la lista de “espiados”, entre otros, figuran la ex titular de la oficina Anticorrupción, la oficialista Laura Alonso; el diputado nacional cordobés y titular del interbloque de Cambiemos, Mario Negri; el ex diputado nacional y presidente del bloque del PRO, Nicolás Massot; el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck; el entonces senador nacional y ahora gobernador de Santa Fe, Omar Perotti; la ex intendenta de La Matanza y actual vicegobernadora de Buenos Aires, Verónica Magario; el periodista Luis Majul; y el intelectual kirchnerista de la ex Carta Abierta, Ricardo Forster.

La información fue publicada este martes por el diario Página/12. Tras el sorteo, la causa recayó en el juzgado número ocho, a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi y del fiscal Jorge Di Lello.

Se trata de una denuncia por espionaje ilegal por parte de la AFI durante el gobierno de Mauricio Macri. Las personas que eran “espiadas” estaban vinculadas a la actividad política, periodistas, dirigentes, sindicalistas y fuerzas policiales, entre otros.

De acuerdo a la información existente hasta el momento, desde el 02 de junio de 2016, bajo la gestión de Gustavo Arribas, se realizó espionaje desde la propia Agencia de Inteligencia sobre correos electrónicos privados de casi cien personas. La información fue recuperada de un disco rígido marca Western Digital, que había sido borrado.

Los delitos a investigar se enmarcan en la posible violación del artículo 4 incisos 2, 5 y 43 de la Ley de Inteligencia Nacional. Según el texto de la denuncia, las tareas de inteligencia que se detectaron “no se encuentran ordenadas ni autorizadas por ningún magistrado; sólo fueron dispuestas por las autoridades del organismo que hoy se encuentra intervenido. Es así que debemos hablar lisa y llanamente de producción de inteligencia ilegal”.

La lista completa de las personas que fueron espiadas de manera ilegal según figura en la denuncia es la siguiente:

Carlos LOPEZ.

Luis Fernando NAVARRO.

Mariana PONCE DE LEON.

Rodolfo TAILHADE.

Marcos HARGUINTEGUY.

Martín SABATELLA.

Leonardo SABATELLA.

Juan Manuel PEDRINI.

Carlos Alfonso TOMADA.

Elisabeth GOMEZ ALCORTA.

Verónica MAGARIO.

Joaquín ESCOBAR.

Hugo MATZKIN.

Araceli BELLOTA.

Gastón CASTAGNETO.

Carlos CASTAGNETO.

Valeria SILVA.

Andrea Gabriela VACA NARVAJA.

Ricardo FORSTER.

Lía MENDEZ.

Guillermo MOSTOL.

Walter ARIELI.

Jorge PISSACO.

María Lara CARVAJAL.

Hugo SERPA.

Lucila PUYOL GARATEGUI.

Daniel YARMOLINSKI.

Gabriela CERRUTI.

Laura ALONSO.

Nicolás MASSOT.

Ernesto SANZ.

Ofelia CEDOLA.

Esteban DIBAJA.

Leticia ANGEROSA.

Horacio MIZRAHI.

Héctor DAER.

Mario NEGRI.

Patricia CUBRÍA.

Omar PEROTTI.

Silvia HORNE.

Silvia ROJKES.

Ángel ROZAS.

Martín DONATE.

Alejandro LOEDA.

Alberto WERETILNECK.

Eleonora HEINRICH.

Cristina BRITEZ.

Marcos CLERI.

Gerardo ARANGUREN.

Luis MAJUL.

Gabriela TROIANO.

Mario BARLETTA.

Adrián GRANA.

José PITIN ARAGON.

Gustavo Alfredo WALKER.

Salvador CABRA.

Miguel NANNU.

Waldo CARRIZO.

Mauricio MAS.

Nicolás CANOSA.

Guido PASAMONIK.

Sergio ZURANO.

Mauro BATTAFARANO.

Pablo Oscar VERA.

Susana GUTT.

Daniel YARMOLINSKI.

Adriana FONTANA.

Marianela PAEZ.

María Laura PENNISI.

Carlos RAIMUNDI.

Gerardo RICO.

Hugo PEROSA.

Anabela ALDANONDO.

Guillermo MOSTOL.

Raúl REYES.

Marcela RIPOLI.

María del Carmen PEÑA.

Ángel GRACIANO.

Sol GONZALEZ.

Cintia LUJANA;

Ernesto PAILLALEF.

SALERNO ERCOLANI.

Delfina SUPISICHE.

Fernando TORRILLATE.

Gustavo TRAVERSO.

Pablo Oscar VERA.

Susana GUTT.

--

>> Si estás de acuerdo con el periodismo crítico y comprometido, te invitamos a asociarte a ENREDACCIÓN, el sitio de noticias con información de Córdoba: INGRESÁ AQUÍ.