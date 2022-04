Juan Manuel Llamosas: “Es una buena oportunidad para que haya un gobernador del interior”

Juan Manuel Llamosas (PJ), el intendente de Río Cuarto, se muestra decidido desde hace meses. Dice que “Esta es una buena oportunidad para que haya un gobernador de Córdoba que venga del interior” y asegura que no descarta disputar la candidatura a gobernador cuando llegue el momento.

Define que Río Cuarto tiene impronta de ciudad agroindustrial, “por eso digo que es la capital agroalimentaria de la provincia. El desarrollo del sur de la provincia tiene su epicentro en la ciudad, porque allí está la materia prima y el valor agregado que nuestro sector productivo le da para generar una potencialidad enorme. Un solo ejemplo, es como en los últimos años se ha ido potenciando ese eje productivo desde el desarrollo de los biocombustibles, la bioenergía, donde productores de Río Cuarto se asociaron y hoy generaron empresas que están a la vanguardia y tienen una potencialidad enorme en la medida en que la previsibilidad y las reglas de juego claras a nivel nacional le permitan seguir desarrollando toda la potencialidad que tienen”.

Agrega que “en esa visión de desarrollo agroalimentario que Río Cuarto siempre tuvo, se le incorpora a través de una alianza estratégica con la universidad, con los municipios de la región del Gran Río Cuarto y del sector productivo empresarial, el desarrollo tecnológico, el conocimiento, la industria del conocimiento. Nosotros queremos darle a nuestros estudiantes y a nuestros jóvenes, la posibilidad de que puedan trabajar y permanecer en Río Cuarto en lugar de migrar a otras localidades”.

Pide un cortado y habla con tranquilidad. En los casi 90 minutos que se extendió la conversación, reflexionó con amplitud sobre sus iniciativas, pensamientos y vida cotidiana. La entrevista con ENREDACCIÓN se realizó en un bar de Nueva Córdoba, en el mediodía del viernes.

Desde el ’83, los gobernadores de Córdoba han venido de la Capital, ¿Cuándo va a haber un gobernador del interior de la provincia? ¿Por qué siempre se impone esa lógica?

Hay una construcción histórica, más allá de los partidos, que se ha dado producto de visiones que en su momento fueron generando ese centralismo que se fue rompiendo en las gestiones de Hacemos por Córdoba. Por eso, la particularidad de esta elección, por eso la singularidad de esta elección, donde por primera desde 1998 a la fecha, en nuestro espacio, los que gobernaron la provincia, no van a estar. Va a ser un escenario distinto. Que genera construcciones políticas diferentes en nuestro espacio. Si ha tenido una cualidad la construcción de HxC es que ha logrado acomodarse a los tiempos nuevos. Y la que viene es una nueva etapa, bisagra, en la construcción de HxC y creo, que más allá de quiénes puedan ocupar el rol, va a tener una característica diferente. Entiendo que es una buena oportunidad para que pueda haber un gobernador del interior.

¿Quiénes son los que pueden ocupar ese lugar?

Es una oportunidad, aún si quién lo logra es quién gobierna la ciudad de Córdoba, que es una de las opciones, en este caso Martín (Llaryora), porque él también ha gobernado una ciudad como San Francisco y viene del interior. Y en mi caso, gobernando la segunda ciudad de la provincia en dos oportunidades. También hay otros actores, como Manuel Calvo, el vicegobernador, que es de Las Varillas. Se abre, en HxC, una oportunidad para el interior. También está Natalia De la Sota.

¿Vas a participar de la búsqueda de la gobernación?

Sí, no lo descarto, pero hoy no es el momento. Está toda nuestra ocupación y nuestra cabeza y los equipos gestionando y resolviendo los graves problemas el país, a los cuales ni la provincia ni la ciudad son ajenos. Entonces, hoy, la ocupación que tenemos pasa por solucionar los problemas de los vecinos. En la medida que nuestras gestiones sean exitosas y que podamos resolver los problemas diarios de los vecinos, después, cuando llegue el momento de evaluar cuáles son los mejores proyectos y las mejores personas para encabezar las candidaturas, va a ser natural. Pero si no logramos darle respuestas adecuadas a la gente, no vamos a poder avanzar en ese sentido. De la gestión parte también la proyección.

LAS ALIANZAS

¿HxC va a sumar a sectores de Juntos por el Cambio o de la derecha, como los que representa Javier Milei?

HxC, antes Unión por Córdoba, siempre ha tenido la capacidad de ir anticipándose a los tiempos de la realidad de la provincia. Y las construcciones políticas desde aquel UxC que José Manuel De la Sota, en el 98, advirtió como la alternativa para lograr después de tantas derrotas un camino de triunfo, fue ampliando la base de acción (con la UCeDe de Germán Kammerath, entre otros). Luego en HxC hemos incorporado al socialismo, a otras fuerzas, y a referentes de organizaciones y de la sociedad. En esa dinámica se está construyendo un espacio más amplio. Claramente, acá hay un conductor y un ordenador que es nuestro gobernador, que es Juan Schiaretti, que es el que naturalmente está coordinando y llevando adelante esta etapa de construcción. Está también, en medio de esa construcción, con la responsabilidad de gobernar, en este contexto que estamos hablando. En ese contexto, vamos en camino de presentarle a la sociedad de Córdoba, el mejor proyecto, el más certero, el más previsible, el más confiable y el que más perspectiva de futuro va a tener. Esa visión de nuestro conductor se va a estar planteando el próximo año. Es una ventaja que los otros no tienen.

¿HxC se propone incorporar a los otros sectores del peronismo, como el kirchnerismo, en 2023?

Con el kirchnerismo somos dos espacios políticos diferentes. Dos construcciones políticas diferentes. Hemos sido rivales y adversarios en la última elección. Hay visiones distintas. En ese sentido, parte de la visión que nosotros tenemos como HxC tiene que ver con la defensa de los intereses cordobeses que son muy palpables. Nosotros no podemos imaginar la construcción de una gestión de desarrollo provincial que no venga de la mano de los sectores productivos, de nuestro campo, de la distribución equitativa de los recursos, de la búsqueda de consensos a través de, por ejemplo, la mesa provincia-municipios. Pensemos como pensemos, las decisiones de estrategia, política pública, se busca a través de un consenso donde el gobierno provincial y los 427 municipios y comunas nos sentamos a debatirlo. También nos distingue el debate por una distribución más federal de los recursos y los subsidios. Todos ellos, son debates que se tienen que dar para tener un país más justo y equilibrado y dejar de lado esa visión centralista. En HxC, son baluartes y concepciones ideológicas que vamos a seguir sosteniendo. Sobre esa base, nosotros partimos claramente que nuestra construcción va por un camino que tuvimos siempre. Nuestro camino va por este lado y así lo vamos a llevar adelante. En todo caso, los actores que se sumen a este camino, tienen que responder a esta visión y a esta lógica para que puedan acompañar nuestro proyecto.

En las distintas mediciones de opinión, Juez y De Loredo aparecen por encima de los candidatos del PJ. Es una situación, si se quiere con pocos antecedentes. La nueva generación de dirigentes que son uds. tiene una prueba difícil en ese sentido. ¿Creés que la suerte está echada después de las elecciones de 2021?

Primero hay que contextualizarlo en lo que se vota. No es lo mismo elegir representantes para el Congreso nacional, donde lo que muchas veces prima es la visión de poner freno o acompañar un proyecto nacional, que cuando se votan cargos ejecutivos. Nosotros en Río Cuarto hemos tenido ejemplos concretos en ese sentido. En el 2015 ganó como presidente Macri con el 70% de los votos; 4 o 5 meses después ganamos con HxC la intendencia, con más de 15% de diferencia, y luego en el medio había ganado Schiaretti, también con una gran diferencia. Hoy medir escenarios de imagen es una cosa, medir escenarios de cargos ejecutivos donde falta mucho tiempo, es totalmente distinto. Y sobre todo, comparando con elecciones legislativas. Cuando llegue el momento de decidir y los vecinos de Córdoba tengan que elegir entre modelos que han transformado la provincia, que dan previsibilidad, que dan certeza, que dan gestión en situaciones de crisis, y modelos que cuando han estado, han demostrado que han fracasado, incluso en la ciudad de Córdoba, si fuera el representante que hoy se plantea como el más visible y le ha ido mal, creo que indudablemente, los escenarios, que hoy pueden parecer equilibrados, luego se van a desequilibrar por el propio peso de la realidad.

RÍO CUARTO

Destacás, habitualmente, que en los cinco años de gestión en Río Cuarto, la ciudad cambió. ¿En qué considerás que tu gestión supera a las anteriores?

En que se recuperó la senda del desarrollo y el crecimiento. Hoy Río Cuarto se ha transformado, porque se resolvieron problemas de mucho tiempo, desde los desagües estructurales o el sistema de cloacas, que es una obra que no se ve, pero que mejora la calidad de vida. Cuando hablo de sistema de cloacas hablo de lo estructural, de las cañerías básicas hasta llegar a más del 87% de la ciudad con cloacas, algo que la hace una de las ciudades que más índice de cloacas tiene en toda la provincia, y a nivel país. Desde avanzar con un servicio de modernización e innovación del Estado que no existía; desde la conectividad que antes no había; desde la salud como política de Estado, con atención primaria las 24 horas; la transformación de la infraestructura deportiva y cultural, al igual que los espacio públicos y espacios verdes que se han recuperado para el disfrute de la ciudad. Ejemplo, la ciudad pasó de estar de espaldas al río, a tener Costanera pavimentada, iluminada, con espacios deportivos y recreativos y que todos los fines de semana, miles de vecinos la disfruten. La mejora en infraestructura contrasta con lo que era la ciudad hace cinco años.

¿Cuáles son las líneas centrales de la gestión local en los próximos años?

El desarrollo económico, el desarrollo industrial, la innovación y la tecnología. En esto que ya es incipiente, como el nuevo parque industrial desde el año pasado, que es el segundo y que ya está creciendo en instalación de empresas que están construyendo, lo que va a significar más trabajo y más inversión para la ciudad; el polo tecnológico con el desarrollo de un clúster de empresas del conocimiento, que están muy avanzadas y que van a tener un ámbito propio donde estamos trabajando en conjunto con la universidad, el sector privado y la provincia. Creemos también que la modernización del Estado, como un pilar para ahorrar tiempo, y la descentralización de la gestión municipal son claves. A partir de ello, estamos descentralizando la salud, la atención primaria las 24 horas. Un concepto de la gestión, transformadora, pero fundamentalmente descentralizada y cercana a los vecinos para resolverle los problemas allí donde se generan.

¿Por qué Río Cuarto tiene menores índices de desempleo y pobreza que Córdoba Capital?

La recuperación que se está dando en esta etapa de pospandemia, todavía cuesta, han quedado relegados muchos sectores, muchos de ellos muy golpeados. Por ejemplo, el sector del turismo y los pequeños y medianos comercios, que fueron los últimos que están logrando recuperarse. El motor es el complejo agroalimentario, que nunca paró y permitió que la recuperación fuera más rápida. En ese sentido, esto derrama, a medida que el campo produce, genera un efecto positivo a cada uno de los sectores complementarios y a toda la cadena productiva que se nutre del campo. La recuperación fue más rápida porque eso nunca paró y se potenció y permitió actuar de amortiguador aún en los momentos más difíciles. Eso es una característica propia, que Río Cuarto y la región tienen y que hoy marca una mayor recuperación. Después, porque claramente ha habido una política pública del gobierno municipal junto con el gobierno provincial. Por eso, nosotros planteamos nuestras críticas cuando se le ponen palos en la rueda al campo o cuando los recursos no vuelven en los términos que van, desde el interior productivo al gobierno central. Estamos convencidos de que cuando al sector productivo le va bien, le va bien a la ciudad y le va bien al país. Entonces, más se acompañe, más se facilite, menos palos en la rueda se le ponga, más crecimiento vamos a tener ese crecimiento que tanto necesitamos.

EL PERONISMO

¿Por qué es distinto el peronismo nacional del peronismo cordobés?

Hay una historia, hay una construcción política de hace mucho tiempo que iniciaron José Manuel de la Sota y Juan Schiaretti en 1998 después de muchos gobiernos radicales. Hacía falta una visión diferente, una construcción más amplia, donde el peronismo estuviera como base, pero incorporando a otros actores. No sólo otros actores políticos, sino también otros actores sociales, hoy hay una pertenencia de muchos sectores productivos, industriales, que son parte de la gestión de gobierno provincial y que lo manifiestan. En ese sentirse parte, forman parte de esa idiosincrasia de Hacemos por Córdoba. Por eso, cuando escuchamos que el presidente de la UIC (Unión Industrial de Córdoba) plantea que necesitamos un gobernador productivista como lo ha sido Schiaretti, es porque claramente son parte de las decisiones de gobierno; un trabajo con la Mesa de Enlace donde se construyen políticas públicas con esfuerzo compartido. Indudablemente que las instituciones y organizaciones que son parte de la sociedad, la sienten como propia porque son escuchados. Aún, pensando diferente se sientan a la misma mesa, pensando que se puede construir. La fortaleza que tiene de cara al 2023 nuestro espacio, es que genera previsibilidad, promueve federalismo, alimenta la participación y tiene una visión de construir una sociedad con mucha justicia social y equilibrio.

>> BACKSTAGE

¿Schiaretti o De la Sota?

Los dos. Fueron los fundadores, los creadores y los gestores de este proceso de éxito que ha tenido la provincia en los últimos 24 años. Con José Manuel, puntualmente, compartíamos una amistad, fue uno de los impulsores que promovió a la intendencia de Río Cuarto y que elegió nuestra ciudad para vivir. Y con Juan, sin tener esa relación de amistad, hemos construido un vínculo muy importante y un trabajo en equipo extraordinario.

¿Pasta o asado?

Asado.

¿Lo hacés vos?

Sí. Aprendí en los últimos años. Empecé tarde. Casi por necesidad, en la pandemia, empecé. Antes, no los hacía. Si los comía.

¿Vas al supermercado?

Sí. Hago las compras. A veces vamos juntos con Carla (su compañera) y a veces voy solo.

¿Compartís las tareas de cuidado de tus hijos o no?

Si, cambio los pañales, les doy la mamadera… Tengo tres, todos seguiditos y todos chiquitos, porque el más grande tiene 3 años y medios, el segundo dos años recién cumplidos, y la nena que cumplió cinco meses. Así que imagínate, todos chiquitos y todos juntos.

¿Podés dormir bien?

Complicado, duermo menos. Si bien duermen bien, son chicos, así que duermo menos. En los últimos meses, las gripes, los virus… nos agarramos todas.

¿Qué es lo primero que hacés cuando arrancás el día?

Me levanto bien temprano. Desayuno y repaso todas las noticias de la ciudad y de la provincia.

¿De qué equipo sos hincha?

De River y Estudiantes de Río Cuarto, que estuvimos cerquita de llegar a Primera. Dos finales perdimos, las dos por penales. Y ahora, estamos en Primera Nacional, con expectativas de que se pueda llegar.

¿Hacés actividad física?

Poco ahora, en una cinta y en los tiempos que puedo. Sobre todo para despejar un poco la cabeza. Antes jugaba mucho al fútbol.

¿Leés?

Cuando tengo un hueco, ahora poco.

¿Qué estás leyendo?

Historia y política. Tengo un hermano que es escritor, Esteban, y cuando puedo, él también me recomienda algunas cosas. También lectura sobre deportes.

¿Netflix o Tele?

Y Netflix, cuando hay algún huequito, con Carla, vemos alguna serie o alguna película.

¿El mar o las sierras?

Las sierras me gustan mucho, y el mar también. Es compartido.

