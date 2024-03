Encuesta: Milei y la política en la era del desencanto

Una nube negra sobrevuela al sistema político a medida que los efectos de la política económica neoliberal del gobierno nacional impactan en la vida cotidiana. La imagen del presidente Javier Milei se encuentra en el mismo nivel que la de la dirigencia opositora. Un signo de preocupación para el gobierno y para el sistema. Milei reúne 57,3% de imagen negativa y 42,3% de positiva, un diferencial negativo de 15 puntos porcentuales (pp.). Respecto al 10 de diciembre de 2023, su imagen negativa creció 7,2 pp. (De 50,1% a 57,3%) y su positiva se contrajo 6 pp. (De 48,3% a 42,3%).

Así surge de la encuesta nacional realizada por la Consultora Zuban, Córdoba y Asociados correspondiente al mes de marzo de 2024.

Milei ganó las elecciones con la promesa de destruir los privilegios de lo que denominó “la casta”, que en realidad no era la elite que detenta el poder, sino otro conjunto de sectores que no entrarían dentro de esa categoría. A tenor de la gestión y de lo que la sociedad interpreta, el termino debería reescribirse como la clase política y social tradicional, más el Estado, sus trabajadores y sus empresas y los empresarios que no operan en mercados desregulados y abiertos. Es decir, los que representan otro modelo de país. Con 100 días de gobierno sobre sus espaldas, el presidente ha sufrido un desgaste importante y ha quedado a la par del resto del sistema.

La política, como sistema, ha ingresado en un túnel que lleva directo al infierno, dado que no es habitual que quien comanda el país sufra un deterioro tan significativo en tan poco tiempo. La tensión entre la revolución de derecha y los efectos sociales, económicos y culturales que produce el programa neoliberal está pasando factura al conjunto de los actores. Probablemente se esté ante un punto de quiebre.

Justamente, los directores de la consultora, Paola Zuban y Gustavo Córdoba, analizan que “marzo y abril serán los meses más complicados en materia económica. Es algo confesado incluso por el propio presidente. La evaluación del humor social durante las próximas semanas probablemente termine de definir el tono político del resto del año. Para prestar atención”.

Explican que “el nuevo gobierno ha tenido desde su inicio un enfoque eminentemente macroeconómico, en el que la principal prioridad es que las celdas de un excel queden en verde al finalizar el mes”.

Agregan que “la dimensión de la microeconomía aparece como desconocida para los principales voceros del gobierno, que pueden explicar sin problemas la importancia del superávit fiscal, pero titubean si algún periodista les pregunta por la factura de gas con aumentos excesivos o las jubilaciones congeladas. “No hay plata” es un latiguillo útil para explicar ajustes de pasajes en el Congreso, pero suena cruel cuando es la respuesta a porque los jubilados perdieron tanto en los últimos meses”.

Dentro de ese marco, enfocan que “es en esa dimensión de la microeconomía que el gobierno empieza a mostrar sus límites más definidos. Casi un 70% afirma no saber que más ajustar para llegar a fin de mes. Un 53% tiene miedo de quedarse sin trabajo. Las salidas a comer afuera junto al cine y los recitales aparecen como los primeros gastos que la gente empezó a ajustar en los últimos meses. El esparcimiento y la recreación son los primeros que sufren en una crisis económica. ¿Qué va a pasar si la gente empieza a resignar el pago de sus cuentas o incluso su alimentación básica?

Los indicadores del humor social y la tolerancia al ajuste deberían ser igual o incluso más importantes que las celdas de un Excel para cualquier gobierno. El dolor se tolera hasta que se vuelve intolerable”.

MILEI VS. LOS PROPIOS Y EL RESTO DEL SISTEMA POLÍTICO

Toda la dirigencia política medida por Zuban, Córdoba y Asociados tiene diferencial negativo en su imagen (Más imagen negativa que positiva). Esto puede traducirse, en que la sociedad está culpando a todos por el empeoramiento de su situación, sobre todo la económica.

-Javier Milei: 57,3% de imagen negativa; 42,3% de positiva.

-Sergio Massa (Peronista, Frente Renovador): 56,6% de negativa; 42% de positiva.

-Mauricio Macri (Pro): 56,6% de negativa; 42% de positiva.

-Patricia Bullrich (Pro): 58,6% de negativa; 41,2% de positiva.

-María Eugenia Vidal (Pro): 58,6% de negativa; 41,2% de positiva.

-Luis “Toto” Caputo (ministro de Economía): 60,4% de negativa; 36,2% de positiva.

-Cristina Fernández de Kirchner (PJ): 62,9% de negativa; 36,5% de positiva.

-Miguel Ángel Pichetto (Cambio Federal): 62,9% de negativa; 36,5% de positiva.

EL RUMBO Y LOS FIELES

El 42,4% de los argentinos cree que Milei va en la dirección correcta y el 55,4%, en la incorrecta. Si bien, 4 de cada 10 argentinos apoyan y confían en el presidente, y representa un volumen de apoyo sustancial para gobernar, prima el desencanto. Eso se observa al comparar ese dato con el de diciembre 2023: 54,3% señalaba en el último mes del año pasado que Milei iba por el camino correcto y 43,5% por el incorrecto. La inflación y los efectos de la economía han horadado ese consenso, posiblemente de sectores moderados que se sumaron a la propuesta libertaria para el balotaje, para derrotar el peronismo, pero que abandonaron al presidente ultraderechista apenas puso en marcha la “motosierra” y la “licuadora”.

FICHA TÉCNICA

Población objeto de estudio: Población general mayor de 16 años.

Ámbito: República Argentina.

Instrumento de recolección de información: Cuestionario estructurado.

Técnica de recolección de información: CAWI.

Trabajo de campo: 7 al 9 de marzo de 2024.

Tamaño de la muestra: 1500 casos.

Error de muestreo: +/- 2.53%.

Nivel de confianza: 95%.

