En marzo: los jubilados que cobran la mínima tendrán reintegros de hasta $700

La titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Mercedes Marcó del Pont, anunció este lunes en conferencia de prensa en Casa de Gobierno, reintegros a jubilados por compras abonadas con tarjeta de débito de la cuenta donde se le asigna su jubilación, que tendrán un tope mensual de $ 700 por beneficiario, y de $ 1.400 por hogar.

Esta devolución del 15% estaba prevista en la ley de Reactivación Productiva y Solidaridad Social y tendrá como principales beneficiarios a jubilados que cobren el haber mínimo, que actualmente se ubica en $14.067,93 pero que con el incremento del 13% de marzo subirá a $15.891. Además, también abarcará a pensionados y beneficiarios de las AUH y AUE, informó esta tarde el organismo.

De esta manera, a partir de marzo y hasta agosto quienes se encuentren incluidos dentro de dicho universo -que abarca a un total de 7,1 millones de personas - podrán acceder al reintegro, siempre y cuando los consumos hayan sido realizados con tarjeta de débito. Además, señalaron que tendrá un monto máximo de devolución de $700.

No obstante, la medida no representará un reintegro del IVA, sino que impactará en el 15% de la suma total de los consumos para no afectar los recursos coparticipables de las provincias y evitar un conflicto con los gobernadores como cuando Macri eliminó el IVA de los alimentos de la canasta básica.

"El eximir del IVA a los alimentos de la canasta básica fue una decisión muy regresiva en términos distributivos de la gestión anterior. Tuvo un costo fiscal de 3.000 millones que fue muy importante y poco incidió en los precios", cuestionó Marcó del Pont.

Por el contrario, afirmó que la propuesta actual "busca financiar la demanda y sobre todo la vinculada a los sectores de menores ingresos". "Tiene impactos redistributivos muy relevantes. El impacto sobre la AUH supondría un aumento del orden del 22% y en la jubilación mínima del 4,5%", agregó.

"Hay que ser realista. Uno no puede ignorar que el uso de la tarjeta de débito está siendo subutilizado. Sólo el 20% de los estratos más bajos la usa. Esto supone un esfuerzo de formalización de muchos sectores, por eso es muy importante la cuenta gratuita y universal. En conjunto estamos encarando un trabajo muy fuerte de manera coordinada con PAMI y Anses para hacer la difusión", indicó.

En cuanto al método de financiamiento, destacaron que se realizará con partidas del Tesoro e implicará una inversión de hasta $5.000 millones, con el objetivo de ofrecer un paliativo al magro ingreso que obtienen mes a mes tanto jubilados, como pensionados y titulares de asignaciones familiares.

