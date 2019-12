En el hogar del Gauchito Gil

Dicen los correntinos: “Si usted anduvo por los Esteros, pero no estuvo en lo del Gauchito Gil, usted no estuvo en Corrientes”. Sea o no cierto el dicho popular, visitar el hogar del Gauchito Gil es casi una obligación si uno está de paseo por los Esteros.

Ubicado a 6 kilómetros de Mercedes, por la ruta 132, el Santuario del Gauchito Gil se levanta como una de las manifestaciones más concretas del imaginario popular argentino.

El lugar donde cientos de miles de devotos del Gauchito (su nombre era Antonio Mamerto Gil Núñez) se encuentran cada 8 de enero (día de su muerte en el año 1878) es una postal de la devoción por este campesino que mereció que innumerables poetas y cantores le dedicaran versos y coplas y que su imagen, o el pañuelo o trapo rojo que lo identifica, se encuentre a la vera de cualquier ruta de nuestra geografía.

