En el 50 aniversario de la separación de The Beatles, una película que imagina el mundo sin la banda

Medio siglo pasó desde que The Beatles anunciaron su separación. Luego de editar el que sería el último disco del grupo, Let it be, el fin era una crónica anunciada. Paul McCartney comunicó el inicio de su camino solista y los cuatro de Liverpool no volvieron a tocar juntos. Sin embargo, “Come together”, “Here comes the sun”, “Help!”, y “Lucy in the sky with diamonds” siguieron sonando y su música ha sido de las más influyentes para las generaciones posteriores.

El 10 de abril se cumplen cincuenta años de aquella noticia, pero ¿qué hubiera pasado sí no existían, sí nunca se hubieran juntado ni escrito “All you need is love”?

En Yesterday, el mundo cambió de repente, pero no a causa del ataque de un virus mortal, sino que, al que conocemos, le faltan The Beatles, nadie jamás escuchó alguno de sus temas y John Lennon está vivo. En la película de Danny Boyle, el director de Trainspotting, luego de un apagón mundial, desapareció todo registro de la banda inglesa. Ninguna persona en la Tierra sabe nada de ellos, salvo un aspirante a músico con una carrera poco exitosa. Frente a esta realidad, donde es el único que recuerda las letras, se atribuye cada uno de los hits de John, Paul, George y Ringo, y la fama le llega instantáneamente.

Escrita por Richard Curtis, el guionista de Notting Hill y Realmente amor, es una comedia con buen ritmo, roquera y romántica. Los personajes son especiales, casi caricaturescos, pero entrañables. El protagonista de la historia es Jack Malik, bien logrado por Himesh Patel, quien se enfrentará a la tensión entre el éxito, el amor y la verdad.

Ed Sheeran es parte del elenco, interpretándose a sí mismo en una versión "algo celoso" del supuesto talento de Malik. Como el creador de “Shape of you” tampoco conoce a los Beatles le recomienda a su nuevo amigo que en vez de “Hey Jude”, el tema debería llamarse “Hey Dude”.

