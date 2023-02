Elecciones: Gill volvió a reclamar debate en el PJ y pidió construir “unidad en la pluralidad”

El intendente de Villa María, Martín Gill, (PJ), uno de los principales referentes del Frente de Todos en la provincia, volvió a reclamar debate en el peronismo provincial y llamó a construir “unidad en la pluralidad”.

Lo hizo al conversar con los medios en un tramo de la presentación del 55° Festival Internacional de Peñas de Villa María en la ciudad de Córdoba. La actividad se desarrolló en el Cabildo Histórico de la Capital provincial.

Insistió ante los medios presentes que “con 100 intendentes de distintas extracciones queremos ser protagonistas reales. Y, por lo tanto, estamos abiertos al diálogo y a la construcción de acuerdos programáticos sobre lo que se quiere hacer en la provincia. Es un tiempo de definiciones y llegado el momento, vamos a tomar esas definiciones que seguramente van a tener una única decisión, una única prioridad, que es el bienestar para Córdoba”.

Gill ha manifestado que este espacio político considera que la expresión electoral debe ser a través del peronismo y, en ese marco, ha reclamado un debate, tanto con las máximas autoridades de la provincia como con el PJ de Córdoba. Dijo en esta oportunidad que “estoy convencido que para la Córdoba que viene y el tiempo que viene, no es momento de divisiones, es un tiempo de unidad. Y un tiempo de lograr acuerdos en la diversidad. Unidad en la pluralidad. Las grietas profundas, las divisiones profundas no le hacen bien a nadie”.

Cabe recordar que el gobernador Schiaretti y Hacemos por Córdoba (HxC) definieron como candidato a gobernador al intendente de Córdoba Capital, Martín Llaryora.

¿Va a ser candidato?, lo consultó uno de los periodistas en la rueda de prensa.

Nuestro espacio de más de 100 intendentes tiene la decisión de ser protagonistas de lo que viene. Y ese protagonismo no lo reducimos a intenciones personales o nombres personales. Por supuesto, que en lo personal puedo tener una ambición legítima desde lo político. Me he preparado toda mi vida en distintos roles y funciones para poder estar al servicio de lo que es la Córdoba que viene. Pero también, es cierto que nosotros no queremos ser una expresión testimonial de esta fuerza que tenemos los intendentes y queremos ser protagonistas reales. Y, por lo tanto, estamos abiertos al diálogo y a la construcción de acuerdos programáticos sobre lo que se quiere hacer en la provincia. Es un tiempo de definiciones y llegado el momento, vamos a tomar esas definiciones que seguramente van a tener una única decisión, una única prioridad, que es el bienestar para Córdoba.

¿Más cerca del Panal (el centro cívico de Córdoba) o de la Casa Rosada?

Es que no hay cuestiones de disyuntiva. Nosotros, institucionalmente, trabajamos con el gobierno de la provincia de Córdoba. Como intendentes, estamos trabajando muy cerca y acompañando las definiciones, acciones y también tenemos un acompañamiento muy importante del gobierno nacional. Pero la Córdoba que viene y el tiempo que viene, estoy convencido de que no es de divisiones, creo que es un tiempo de unidad. Y un tiempo de lograr acuerdos en la diversidad. Unidad en la pluralidad. Las grietas profundas, las divisiones profundas no le hacen bien a nadie. Creo que una provincia como Córdoba tiene un potencial productivo, turístico, académico, científico e industrial y claramente está llamada a asumir una agenda de desarrollo para lo que viene, en beneficio de la gente. Y, en ese sentido, vamos a dialogar y buscar los acuerdos necesarios para saber el rol que nos toca a este espacio de intendentes.

¿Existe diálogo con el PJ provincial o con el gobernador Juan Schiaretti sobre este tema?

No, con el gobernador no hemos tenido dialogo más allá de lo institucional. Por supuesto que nosotros, en la gran mayoría de este espacio, provenimos del peronismo de Córdoba. Hemos llegado a nuestras funciones con el peronismo, por lo tanto, tenemos un conjunto de relaciones habituales, diarias, somos amigos, compañeros. Dialogo existe, sería ilógico que no lo tuviéramos, pero no ha sido en este sentido, ni con el gobernador ni con las máximas autoridades de la provincia.

¿Hay algún tipo de debate con el PJ, con el gobierno, tanto por el proyecto político como electoral?

Eso lo venimos reclamando. A mi, particularmente, me hubiera gustado un debate mucho más profundo. Lo dije desde un primer momento, me siento parte del peronismo de Córdoba. Quizá con una mirada diferente en muchas cosas, pero una mirada que puede complementar. Y creo que ese debate hay que animarlo, porque ese debate hace bien. Le hace bien al peronismo, le hace bien a Córdoba, porque como fuerza política tenemos que tener la capacidad de construir consenso más allá de lo político. Tiene que ser consensos institucionales, tienen que ser consensos con lo productivo, lo industrial, con distintos sectores… Tiene que ser una fuerza mucho más abarcativa. La democracia nos da una oportunidad de construir mayorías, de mayorías que sean capaces después de ganar una elección, de llevar adelante la acción que todos quieren. Los que nos motiva, es asumir la agenda de la gente y hacerle todos los días las cosas un poco más fáciles. Me parece que esa agenda es la que tenemos que asumir con centralidad y sobre eso, más que hacer de la política un espectáculo, hacer de la política una oportunidad para que esos acuerdos programáticos y esa agenda de los próximos 25 años se pueda asumir con responsabilidad y con capacidad de realización en una provincia como la nuestra.