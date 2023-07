El sueño del Renault Sandero 0 kilómetro que terminó en Tribunales

Juan José Tobarez vive en Córdoba, tiene 54 años y es sodero desde hace 25. En 2018 con unos ahorros y el sueño de tener un auto mejor para conocer el país con su familia, intentó comprar un Renault Sandero, pero la operación resultó ser una estafa. Como si eso fuera poco, Plan Rombo S.A, la empresa de Renault que administra los planes de ahorro, y la concesionaria Burdeos S.A -con domicilio en Lanús, provincia de Buenos Aires- presentaron en el trámite judicial (en los tribunales de Córdoba Capital) un contrato con firmas falsificadas. El resultado: Las dos empresas, además del pedido de nulidad de la operación inicial y el reclamo de resarcimiento por los pagos realizados, fueron denunciadas por “estafa procesal” y “adulteración de documento privado”.

“Estamos esperando una respuesta. Tengo un pibe de 18 y otro de 16 años. Nuestro sueño era poder viajar un poco más. Teníamos la ilusión y la esperanza de recorrer el país con el auto nuevo, que es mejor que el que tenemos ahora. Pero qué pasó, nos jodieron. Y yo, ahora, quiero una respuesta”, le dice Juan José Tobarez a ENREDACCIÓN.

Con el patrocinio del abogado Tomás Vega Holzwarth, Tobarez reclamó en 2020 la nulidad de todo lo actuado en el proceso de adquisición del Renault Sandero, la devolución del dinero que había entregado, y el resarcimiento por los daños causados. La sorpresa vino en el transcurso de la causa, cuando Plan Rombo presentó documentos de inscripción al plan de ahorro con su firma, algo que él nunca había hecho. Una pericia caligráfica demostraría más tarde que las firmas no le pertenecían y que habían sido falsificadas.

A cinco años del primer paso para cambiar su vehículo, el hombre insiste: “Nunca pensé que me iban a joder. Uno sabe que puede haber empleados desleales, pero no se imagina esto. Me pregunto cómo hicieron para meterme en el plan si no eran empleados de la concesionaria como dicen. Me comí la pandemia y dije, ‘tenemos que ir a golpearle la puerta a Renault hasta que nos den una respuesta’. Esto es grave, muy grave, yo no quisiera que le pase algo así a nadie. Realmente nunca pensé que pudiera pasar esto. Así que ahora alguien tiene que responder por esto”.

Tobarez cuenta que se llama Juan por su abuelo paterno y José por el padre de Jesús. “Mi viejo era muy creyente” recuerda. Desde hace 25 años trabaja como sodero y desde hace un tiempo tiene su propio emprendimiento. Atiende a ENREDACCIÓN ya entrada la noche, una vez que terminó de “fabricar” soda y de dejar todo listo para el día siguiente.

“En 2018 teníamos unos ahorros, una camioneta y un autito, un Fiat Palio Weekend. Queríamos dar un salto de calidad, así que empezamos a buscar para comprar un cero kilómetro, hasta que un día encontré en Facebook una propuesta que era Procrear Autos. Entré por curiosidad y me comuniqué vía Messenger. Me contaron que estaban ligados con la fábrica y que me iban a mandar un asesor”, relata sobre la experiencia que, por ahora, truncó el sueño familiar.

“Así fue que se comunicó conmigo una persona que se llamaba Iván. Me comentó como era el negocio, que iba a ingresar a un plan de ahorro, pero a través de ellos; que tenía que poner un dinero y que me iba llegar el contrato. Nosotros entrábamos al plan de ahorro de un Sandero, me tomaban el Palio Weekend como parte de pago, tenía que pagar patentamiento y otros trámites y en no más de 6 meses iba a poder tener el 0 kilómetro”, describe tratando de graficar todos los detalles de las conversaciones que mantuvo vía telefónica en aquel lejano 2018.

Dice que pocos días más tarde le llegó el contrato de Renault, “era un PDF que decía que me había suscripto al plan de Renault. (Iván) Me adelantó que me iban a llamar por teléfono y que me iba a llegar la primera cuota y me pidió que la pagáramos, cosa que hicimos con una transferencia bancaria”.

“Después me llamó un tal Atilio para elegir el auto, color, equipamiento, y todas esas cosas. Me dijo que me iba a llegar una carta de bienvenida, cosa que sucedió, la carta tenía un código de Renault. Y me fue pidiendo diversos pagos, como la suscripción, la patente, etc. En total, entre todos los pagos (cuotas y otros items), envié 87 mil pesos”, apunta Tobarez.

“Un día le pregunté dónde estaba la concesionaria, cómo me iban a entregar el auto y como no tenía respuesta entramos a dudar. Fuimos a Tagle, acá en Córdoba. Nos atendieron muy bien y nos dijeron que, efectivamente, estábamos anotados en un plan de ahorro Rombo y que la concesionaria era Burdeos, que estaba ubicada en Avellaneda. También, ante nuestro pedido, nos dijeron que ellos no podían entregar el auto, que debíamos reclamarlo a quién nos vendió”, sigue diciendo.

Frente a esta situación, Tobarez empezó a llamar a los teléfonos que tenía y no pudo contactarse con nadie por lo que decidió iniciar el reclamo, primero ante Defensa del Consumidor y luego ante la Justicia.

SORPRESAS TE DA LA VIDA

En medio del reclamo civil por la compra del Sandero 0 kilómetro que no pudo ser, Plan Rombo y Burdeos presentaron un contrato de suscripción al plan de ahorro por parte de Tobarez que tenía todas sus firmas falsificadas. Es decir, según la denuncia, las dos empresas demandadas intentaron “engañar” al juez del caso con un documento falso, ya que el damnificado nunca había firmado contrato o documento alguno.

La pericia realizada por el perito oficial Mariano Arévalo Lanzarotti resulta impactante por el volumen de firmas adulteradas. Arévalo Lanzarotti estableció lo siguiente en su estudio: “Las firmas insertas en: el Formulario de Solicitud Suscripción de fecha 30 de Octubre de 2018 (4 fojas, anverso y reverso); en el Anexo por Inclusión en la Cuota mensual del Rubro “Cuota Pura Gastos de Entrega”; en la Copia Solicitud de Suscripción Nº 2708623; en la Solicitud de Adhesión a Débito Automático / Pago Directo; en el Anexo Constitución Domicilio Electrónico para la Recepción de los Talones de Pago; en la Declaración de Buena Salud; en el Anexo Solicitud de Suscripción Nro. 2708623; en el formulario Personas Físicas. Declaración Jurada Licitud y Orígenes de Fondos y sobre la Condición de Persona Políticamente Expuesta (anverso y reverso fs. 1/3 y 2/3); en la Declaración Jurada sobre la Condición de Persona expuesta políticamente (fs. 3/3); en el Anexo derecho de Suscripción. Opción Modalidad de Pago – Resolución I.G.J. 000597; en el Anexo Solicitud de Suscripción nro. 2708623; en el Anexo Diferimiento Voluntario Porcentual de Cuotas para Planes de 84 meses y 100% de Cuota. Nuevos Planes de Diferimiento – Abril / 2013; en el Anexo Derecho de Adjudicación. Opción Modalidad de Pago. Resolución I.G.J. 0000597; y en el Anexo Adhesión a la Operatoria “Plan Rombo Crédito Plus”, no pertenecen, ninguna, al puño escritor del Sr. Juan José Tobarez; no son de su autoría”.

Frente a semejante cuadro, Vega interpuso una denuncia penal por “estafa procesal en grado de tentativa, (…) al haber comparecido la razón social demanda (Plan Rombo y Burdeos S.A. acompañando un contrato de plan de pagos que supuestamente habría sido suscripto por mí (Tobarez), pero que, luego de que yo negara haberlo firmado, una pericia caligráfica dictaminó que la firma inserta era falsa, por lo cual, el contrato incorporado como prueba por el demandado intentó engañar al Juez civil para que dicte una resolución que me perjudique patrimonialmente (obligándolo, entre otros perjuicios, a pagar las costas del juicio)”.

Resalta el escrito que “desde la firma PLAN ROMBO S.A. acompañaron como defensa una prueba fundamental, pero materialmente falsa, buscando, de este modo, engañar al Tribunal y así, nuevamente perjudicarme patrimonialmente. Y digo nuevamente porque al dinero que no querían restituirme, ahora buscaban perjudicarme con una sentencia”.

Y aclara que “las empresas hoy denunciadas, buscando evadir responsabilidad civil en el marco del litigio mencionado, incorporan prueba documental falsa buscando engañar al Juez para que este falle a su favor configurándose de esta manera el delito de adulteración de documento privado y estafa procesal”.

Por último, reclama que “se condene a los responsables de esta grosera conducta que no hace más que demostrar el nivel de impunidad con el que se manejan este tipo de empresarios que se creen por encima de la ley”.

