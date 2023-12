El SiReLyF realizó una asamblea extraordinaria de delegados

El martes 26 de diciembre, en el auditorio Luis Gagliano, se realizó el Cuerpo General Extraordinario de Delegados y Delegadas convocado en carácter de urgencia frente al contexto político-económico y las acciones de los gobiernos provincial y nacional.

La secretaría General, a cargo de Máximo Brizuela, brindó un informe amplio actualizado, sobre la situación del país, las empresas del sector energético y las últimas gestiones, tras el estado de sesión permanente anunciado hace unos días en conjunto con los gremios estatales.

Mediante el debate y aportes de las seccionales y subseccionales, el informe y el documento resolutivo fue aprobado por unanimidad por los presentes.

En estos días se realizarán asambleas en toda la provincia, en las que las bases facultarán al Consejo Directivo en adoptar todas las medidas y gestiones necesarias.

RESOLUCIÓN CUERPO GENERAL DE DELEGADOS

Para algunos la democracia es un tema de discusión filosófica para determinar si realmente es buena, para esos mismos la soberanía nacional es un impedimento para hacer negocios y nuestra bandera mero orgullo para cuestiones deportivas.

El sentir nacional de nuestra querida Argentina, el amor por nuestra patria comienza por el amor hacia su gente, a quienes aquí habitan y conforman dentro de su diversidad, una sociedad integrada que busca el bien común para todos; con verdadera justicia social.

El tiempo político inaugurado recientemente, no tiene valores humanos o por lo menos están por debajo de los del mercado. El avasallamiento que pretende hacer el gobierno nacional a través del DNU del presidente, Javier Milei, no respeta ningún procedimiento democrático, además de atentar contra el pueblo argentino en su conjunto, dejándolo desprotegido ante los poderosos locales y extranjeros que solo piensan en enriquecerse a costa del hambre del pueblo.

Parece que el león quiere ser rey y considera que la representación política alcanzada por su espacio en las elecciones pasadas es un cheque en blanco, para determinar con un absolutismo sin precedentes cuestiones que están más allá de sus facultades ejecutivas.

Ninguna de las medidas anunciadas es en favor de los trabajadores y trabajadoras. La desregulación pretendida es para un pequeño grupo que generan riqueza sin derramar nada.

La libertad con la que se vanagloriaban no era la tuya, la nuestra, la del compañero y compañera que está a tu lado, era la libertad de arrasar con todo y convertirlo en mercancía; nuestra soberanía, nuestros recursos naturales, nuestra biodiversidad y hasta la libertad de los individuos de completar la cantidad de comidas diarias, dejando librado cualquier tipo de control para que se ajuste a un precio internacional que muchos argentinos no pueden pagar.

Hemos tenido momentos oscuros y tristes en nuestra historia, de engaños y terror, de persecución y censura en nuestro país. De todo aquello algo aprendimos, algo se despierta cuando se vuelve a tirar demasiado de la cuerda. Esta vez la obscenidad y la soberbia con la que se manejan es tal, que la sociedad y gran cantidad de los que hace un mes los votaron no están dispuesto a tolerar.

La voz de movimiento obrero ya resuena, el de las organizaciones sociales, la de nuestros jubilados, la de los estudiantes y jóvenes. Juntos y con la esperanza de no ser traicionados por los representantes del Congreso de la Nación, construiremos una resistencia que defienda ante todo la democracia y los derechos que tanto nos costó conseguir.

La situación nos invita a ser mejores, a ser más solidarios, a ilustrarnos, a trabajar por el bien común y construir colectivamente, porque de esta situación solo saldremos si estamos unidos.

Debemos construir memoria, repasar nuestra historia y las consecuencias que tiene lo que pretenden hacer. Si no lo hacemos esteremos condenados. Porque como dijo Mariano Moreno, aquel joven revolucionario de mayo… “Si los pueblos no se ilustran, si no se vulgarizan sus derechos, si cada hombre no conoce lo que vale, lo que puede y lo que se le debe, nuevas ilusiones sucederán a las antiguas, y después de vacilar algún tiempo entre mil incertidumbres, será tal vez nuestra suerte mudar de tiranos sin destruir la tiranía”.

Es por lo expresado en este documento y ante el panorama que asoma en nuestro país que:

1: Solicitamos amplia facultad de las bases del Sindicato Regional de Luz y Fuerza, a los fines de llevar adelante las acciones que se crean convenientes, ante las posibles medidas que puedan ejecutar finalmente, los gobiernos municipales, provincial y nacional, que perjudiquen los derechos de los trabajadores y en pos de degradar aún más la situación presente. Nuestra vocación siempre es y será de diálogo y de construcción, es por ello

que instaremos a las diferentes patronales y autoridades políticas a que tomen ese camino y no busquen la hostilidad y avasallamiento como método.

2: Aporte especial y extraordinario para Regional Salud para los activos (hasta el 1%), jubilados y pensionados afiliados al SiReLyF (hasta 0,5%) del aporte existente de la cuota social, ante los aumentos indiscriminados que tiene el sistema de salud.

3: Comisión de Apoyo a la Secretaría General, conformada por ocho seccionales (Central Nuclear Embalse, Morteros, San Francisco, Jesús María-Colonia Caroya, Alta Gracia, Pozo del Molle, San Roque-La Calera y Villa Carlos Paz) para analizar las distintas medidas tomadas y a seguir.

