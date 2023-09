El SiReLyF celebró que los trabajadores dejen de pagar Ganancias

El Sindicato Regional de Luz y Fuerza (SiReLyF) manifestó su apoyo a la elevación del piso del Impuesto a las Ganancias que lo deja casi “extinto” y el envío del proyecto de ley al Congreso para que los trabajadores dejen de pagarlo.

A través de un comunicado de prensa, titulado “Las batallas que se pierden son aquellas que no se dan”, el SiReLyF afirma que “tras años de insistencia y reclamos, se empiezan a avizorar los frutos de la lucha gremial”.

Agrega que “si bien nos hemos topado con la voluntad política de hacerlo, la misma no existiría si no fuera por el eco de un reclamo del que no dejamos de expresar como trabajadores y trabajadoras, en ningún momento”.

Señala luego que “el proyecto de Ley será una realidad y los trabajadores dejarán de pagar impuesto a las Ganancias”.

Recuerda que “a partir del partir del 1 de octubre, por decreto, el piso de dicho impuesto, casi extinto, será de $1.770.000”.

Por último, afirma que “el salario no es ganancia, nunca debió serlo y ya no lo será”.

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE NOTICIAS DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.