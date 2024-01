El santafesino Carlos Buemo reemplaza a Manuel Alonso en Atenas

El alero santafesino, de 27 años, Carlos Buemo, ya es jugador de Atenas para la segunda parte de la Liga Argentina. El jugador, de 1,92 metros, llega en reemplazo de Manuel Alonso. Viene de jugar en Ferro Carril Oeste en la Liga Nacional. Estuvo allí hasta noviembre de 2023 y su mejor desempeñó fue contra Oberá TC, en octubre, con 11 puntos (3/5 en triples).

Atenas es uno de los equipos más importantes del básquet argentino, y está disputando su primera temporada en la Liga Argentina, donde marcha primero en la Zona Norte con 11 victorias y 3 derrotas.

Buemo es un jugador atlético, con buena capacidad defensiva, talento ofensivo y un eficaz tiro externo. Inspirado, es muy difícil de contener en ataque. Conoce el estilo y dureza de la segunda división del básquet argentino, ya que jugo para Hispano Argentino en esta divisional.

Reemplazará a un jugador importante en el esquema del Griego, como Alonso, que disputó 11 de los 14 partidos del torneo, promediando 10.5 puntos, 29.3 minutos, 3.9 rebotes y 2 asistencias por juego.

El santafesino suma una media, en toda su carrera, de 7 puntos por partido, con 55,8% de aciertos en tiros de dos puntos, y 36,7% en tiros de tres puntos. También aportó 1,7 rebotes por juego.

En su hoja de ruta sobresale el título de Campeón del torneo de Volcadas del Juego de las Estrellas de 2017.

También la noche en la que convirtió 40 puntos, con 11 triples, jugando para Hispano Americano frente a La Unión de Formosa, por la Liga Nacional, en 2021.

En declaraciones al Departamento de Prensa del equipo de barrio General Bustos, Buemo dijo que Una vez confirmada su contratación manifestó: “Estoy muy contento por mi llegada al club, una institución con tanta historia. Estoy feliz porque me hayan llamado y la verdad que no me costó en nada tomar la decisión de sumarme al instante”.

Con respecto al equipo añadió que “he visto varios juegos y me gusta la modalidad que tiene, yo creo que en lo personal puedo aportar un juego dinámico en cancha abierta y mis tiros de larga distancia. Quiero meterme lo antes posible en el sistema de juego y encontrar el lugar que me toca asumir dentro de él. El equipo tiene el objetivo bien claro y daremos todo para que se logre”.

La nueva incorporación estará arribando a Córdoba en las próximas horas para sumarse a los entrenamientos y su debut estaría programado para el 15 de enero cuando Atenas reinicie la competencia frente a Rivadavia de Mendoza en el polideportivo Carlos Cerutti.

LA CARRERA

Buemo debutó en Sionista (Paraná) en 2013 y jugó allí hasta 2016. Luego continuó su carrera en Echagüe (Paraná) entre 2016 y 2018; Hispano Americano de Río Gallegos (2018-2019); San José, Brasil (2019); Hispano Americano (2019-2021); Peñarol de Mar del Plata (2021-2022); Comunicaciones de Mercedes, Corrientes (2022-2023); Hispano Americano (2023) y Ferro Carril Oeste (2023).

> ENREDACCIÓN trabaja con información de TÉLAM.

