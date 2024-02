El increíble y tortuoso presente de Belgrano

El presente de Belgrano es increíble y tortuoso. Nadie puede entender los partidos que lleva sin ganar y convirtiendo apenas un gol en cuatro presentaciones de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol 2024. El Pirata perdió con Estudiantes 0-1, igualó con San Lorenzo 1-1, y sufrió dos derrotas consecutivas: Newell’s 0-1 y Godoy Cruz, en Alberdi, también por la mínima diferencia, 0-1.

Durante 2024, Guillermo Farré no pudo armar el equipo y todavía se mantiene en el cargo. Una cosa insólita es que la gente no se la agarró con el técnico y sí con los jugadores. Farré es responsable de los cambios que hace. De contratar a Matías Suárez junto al presidente Artime. Pregunta: ¿Nadie averiguó porqué River lo dejó libre? Ahora se lesionó y no vuelve por 15 días. El pase lo firmó el presidente para que esté en Córdoba de vacaciones. Todo mal en Belgrano.

Hay un ABC en el fútbol para armar un equipo competitivo. El celeste no lo tiene. Ángel Amadeo Labruna siempre decía que había que tener la columna vertebral. Por ejemplo, Ubaldo Fillol, Roberto Perfumo, Reinaldo Carlos Merlo, el Beto Alonso y Carlos Manuel Morete.

Farré no buscó un buen central y ni un enganche. Tiene un gran arquero. Un buen cinco y un delantero goleador. Pero falta un central con voz de mando y otro que haga jugar. No puedo creer que Juan Barinaga sea la salida del equipo para tirar un centro y llegar al gol como contra Mitre. El resto mira.

Resulta que ahora lo critican a Lucas Passerini porque se le mojó la pólvora. Todos los goleadores tienen rachas adversas. Lo mejor que contrató Belgrano fue al peruano Reyna y es una lástima que Jara no haya rendido, pero es bueno. Como el caso de Rolón. No me gusto lo que dice Barinaga sobre que se trata de una mala racha.

Quiero recordar que hay varios equipos que la están pasando como Belgrano. Uno es Tigre y su técnico al borde del precipicio. Otro es Banfield y Julio César Falcioni, que en conferencia de prensa no sabía cómo justificar el presente. Tampoco le va bien a Rubén Darío Insua en San Lorenzo, que arrastra, además, una goleada con Racing. San Lorenzo se hunde en el barro. Otro complicado con el descenso es Lanús.

Belgrano tiene que pensar en el futuro porque ya quedó afuera de la Copa Argentina y viene la Copa Sudamericana. Farré tiene que ponerse un objetivo: Armar un buen equipo y para eso tiene que acomodar las piezas como en el ajedrez. De lo contrario, el futuro es incierto tal cual está jugando en la actualidad.

> ENREDACCIÓN trabaja con información de TÉLAM.

