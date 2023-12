El Nuevo Citroën C3 Aircross: Diseño, accesibilidad e innovaciones para hasta siete pasajeros

El nuevo Citröen C3 Aircross fue desarrollado y será producido en Sudamérica. Tiene en cuenta los gustos y necesidades de los clientes de la región.

El modelo estrenará en la marca el motor Turbo 200 de hasta 120 CV y transmisión automática CVT de 7 velocidades y también estará equipado con la motorización VTi de 115 CV con caja manual de 5 velocidades.

En tanto, la opción de siete asientos con butacas extraíbles no tiene precedentes en el segmento.

Se trata del segundo exponente del Proyecto C-Cubo de Citroën con el objetivo de llegar a nuevos públicos con vehículos posicionados en el corazón de cada segmento en el que participan.

Acaba de presentarse en la región con soluciones inéditas, estilo único, mucha versatilidad y la conocida accesibilidad que solo tiene un Citroën.

“El Nuevo SUV Citroën C3 Aircross es una respuesta a las necesidades de nuestros clientes, con la innovadora opción de siete plazas, un diferencial único para el competitivo segmento de los B-SUV en Sudamérica”, dijo Emanuele Cappellano, presidente de Stellantis para América del Sur.

Agregó que “su lanzamiento es una pieza fundamental para nuestro crecimiento en la región, y es la síntesis de todos los beneficios que aporta la sinergia de Stellantis a sus marcas”.

El Nuevo Citroën C3 Aircross destinado a América del Sur fue desarrollado por el equipo de ingeniería de Stellantis en la región, con una fuerte integración de todos los proveedores locales.

El único B-SUV con opción de siete plazas se producirá en el Complejo Industrial de Porto Real (RJ), más del 75% de sus componentes se fabrican en la región, reforzando el compromiso de Stellantis con el fortalecimiento del parque industrial en Brasil y América del Sur.

“Fortalecer nuestra presencia en el segmento B-SUV es esencial para la estrategia de crecimiento de Citroën en la región. Como segundo modelo del proyecto C-Cubo, el Nuevo C3 Aircross es un paso más hacia el cumplimiento de nuestro objetivo de crecer en ventas fuera de Europa”, dijo Vanessa Castanho, vicepresidenta de Citroën para América del Sur.

“La demanda de nuestros clientes está aumentando, y es esencial que nuestros productos estén a la altura de un mercado altamente competitivo. El Nuevo C3 Aircross se ofrece con una alternativa para siete pasajeros con asientos desmontables. Nunca en la historia se había producido localmente un B-SUV con esta propuesta”, concluye Vanessa Castanho.

El paquete completo de innovaciones del Nuevo SUV C3 Aircross está repleto de la accesibilidad única que ofrece Citroën, sin sacrificar el estilo de la marca, reforzado por su lema: For everyone, like no one. Y eso significa ofrecer un producto deseado por el cliente, sin comprometer su accesibilidad. Es por ello que, el Nuevo C3 Aircross, llegará a la red de concesionarios con una gama tan versátil como él: hay tres versiones, y dos de ellas tendrán la opción de siete plazas, ajustándose a diferentes tipos de clientes.

EN ARGENTINA

El Nuevo Citroën C3 Aircross saldrá a la venta en la Argentina en la primera parte del 2024 con la siguiente gama:

-VTi 115 CV LIVE.

-VTi 115 CV FEEL PACK 5 plazas / VTi 115 CV FEEL PACK 7 plazas.

-T200 120 CV CVT SHINE 5 plazas/ T200 120 CV CVT SHINE 7 plazas.

> ENREDACCIÓN trabaja con información de TÉLAM.

