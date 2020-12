El juecismo reclama un frente amplio para enfrentar al PJ, pero no descarta participar en soledad de los comicios

El Frente Cívico, en un documento que lleva la firma del diputado nacional Luis Juez, planteó que la oposición debe construir un frente amplio para derrotar al PJ en 2021 y que si ese objetivo no se consigue, el Frente Cívico podría participar en soledad de las elecciones legislativas.

“Aquí estamos para ratificar nuestra vocación frentista, la que se deberá expresar con firmeza y sinceridad para disputarle el poder en esta provincia al PJ y no para hacer, como éstos últimos 20 años, en los que siempre hubo una excusa para no hacerse cargo de administrar los problemas de la gente y una voracidad extrema para garantizarse privilegios personales”, afirma el juecismo.

“Somos conscientes que, de continuar esas prácticas, y no llegar a una construcción más amplia a nivel provincial, no descartamos ir a las elecciones legislativas con nuestro Frente Cívico a disputar esa esperanza latente en el corazón de cada cordobés decente”.

Como se sabe, las disputas dentro de Juntos por el Cambio entre la UCR y el PRO y dentro de la UCR, y la falta de definiciones nacionales de la alianza opositora respecto de la construcción de las listas legislativas en Córdoba, aceleró los planteamientos del juecismo.

El partido de Luis Juez cree que durante las dos últimas elecciones cedió espacios de poder en favor de los otros sectores políticos y, en esta oportunidad, parece no estar dispuesto a hacer lo mismo. Ese es el punto de partida de este texto que surgió en el último encuentro de 2020 y que precisa la estrategia de una de las principales fuerzas políticas que componen a Juntos por el Cambio en la provincia.

El documento critica también con dureza al gobierno provincial. “El poder del gobernador (Juan Schiaretti) comienza a diluirse y su dependencia del gobierno central se hace cada vez más notoria. Como nunca antes, queda en claro que “esas” diferencias entre los dos modelos peronistas eran para la popular, a la hora de las decisiones, lo único que cuenta es el ya indisimulado alineamiento al gobierno de los K”.

También asegura que “lloramos a nuestros muertos por Covid, seguimos preocupados por quienes sufren la enfermedad y esperamos que de una buena vez se terminen las idas y vueltas por las vacunas que llegaran para aliviar nuestras existencias” y señala que “estamos absortos por el maltrato que Schiaretti le dispensó al personal de Salud de la Provincia”. Expresa en ese sentido, que “es inadmisible que quienes nos cuidaron durante estos eternos meses de cuarentena ocupando la primera línea de batalla deban hacer públicas sus carencias para que recién alguien se ocupe de ellos”.

Otro tramo del documento manifiesta la preocupación “por un gobierno provincial que no sabe cómo resolver la monumental deuda con sus acreedores. Ya van cuatro ofertas y todas ellas han sido rechazadas” y resalta que “estamos conmocionados como la educación de Córdoba ha sido vapuleada por un gobierno en retirada. También, hay que decirlo, aquí estamos orgullosos de nuestros docentes que se cargaron el desafío de una nueva modalidad y no se guardaron nada para ofrecerles a sus alumnos. Lo que el gobierno no hizo, lo hicieron ellos”.

Finalmente dice que “estamos tristes por el embate del gobierno nacional y el provincial en contra de nuestros jubilados. Ningún gobierno fue tan feroz con aquellos que ya entregaron lo mejor de su fuerza laboral y aportaron para los últimos años”.

