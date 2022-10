El intercambio comercial dejó un superávit de US$ 414 millones durante septiembre

El intercambio comercial durante septiembre dejó un superávit de US$ 414 millones, frente a los US$ 1.685. millones de igual mes del año pasado, informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Este resultado se obtuvo luego de que las exportaciones ascendieran a US$ 7.407 millones, un 2,2 % menos que en igual mes del año pasado, y las importaciones alcanzaron a US$ 6.993 millones, con un alza del 18,8%.

De esta manera, quebró tres meses consecutivos de resultados desfavorables, para lo cual gravitó en este resultado la decisión del Ministerio de Economía de establecer solo por septiembre el “dólar soja” que permitió liquidación por casi US$ 8.200 millones.

El Indec dio cuenta que si hubiesen prevalecido los precios del mismo mes del año anterior, el saldo comercial habría arrojado un superávit de sólo US$ 284 millones.

Esto se debe a que los precios de las exportaciones subieron el mes pasado 12 %, por arriba del Índice de los valores las importaciones que lo hicieron 10,5%.

Por todo esto, el país registró una ganancia en los términos del intercambio de US$ 91 millones.

Pero no sólo gravitaron los precios de los productos que Argentina compra o vende, también se encarecieron los fletes, tal como viene ocurriendo desde fines de 2020, cuando el mundo fue dejando atrás la pandemia del Covid 19.

En septiembre, el valor unitario del flete internacional fue de 140,9 dólares por tonelada, 31,9% superior al de igual período de 2021 (US$ 106,8) y 174,1% superior al de septiembre de 2020 (US$ 51,4).

En septiembre, el intercambio con el Mercosur, el principal socio comercial, registró un saldo negativo de US$ 253 millones.

Las exportaciones alcanzaron US$ 1.489 millones y fueron 6,8% inferiores a las de igual mes del 2021, debido principalmente a una disminución en las ventas de Combustible y Energía (CyE) y de Productos Primarios (P.P:).

El 82,4% de las exportaciones al bloque fueron a Brasil; 10,3%, a Uruguay; 6,3%, a Paraguay; y 1 %, a Venezuela.

El comercio con el Mercosur representó 20,1% de las exportaciones y 24,9% de las importaciones totales, en segundo lugar se ubicó China, con el 14,4% de las exportaciones y 23,1% de las importaciones.

El intercambio comercial con China registró un saldo negativo de US$ 555 millones. Las exportaciones sumaron US$ 1.063 millones, con una suba interanual de 47,4% debido principalmente a mayores ventas de PP.

El 60,2% de los despachos se concentró en porotos de soja, excluidos para siembra.

Las importaciones totalizaron US$ 1.618 millones y aumentaron 16,7% debido principalmente a la suba de Piezas y Accesorios, con US$ 134 millones, de Bienes de Capital por US$ 34 millones, entre otros.

En los primeros nueve meses del año el intercambio comercial arrojó un superávit de US$ 2.611 millones, frente a los US$ 12.340 millones de enero-septiembre del año pasado.

Las importaciones crecieron 40% para sumar US$64.520 millones, mientras que las exportaciones avanzaron 15% para alcanzar los US$ 67.131 millones.

El ministro de Economía, Sergio Massa, dijo que “la política tiene que ceder y dar ejemplo de austeridad, y los empresarios también tienen que tienen que ceder los beneficios” que obtienen del Estado.

“Tenemos que volver a tener superávit gemelos” en el plano fiscal y comercial, “junto a un tipo de cambio competitivo y la acumulación de reservas”, dijo Massa en un video grabado que se emitió el viernes pasado en el marco de 58vo. Coloquio de IDEA.

> Con información de TÉLAM.

