El hombre que golpeó con una cadena a jóvenes LGBTIQ ya había sido viral en otro video homofóbico

Hay varios videos en las redes sociales sobre lo que ocurrió el domingo pasado en Córdoba, en el Parque Sarmiento, en torno a la bandera de la diversidad. Las imágenes son contundentes: hubo agresiones físicas por parte de los “patriotas” de derecha a los manifestantes LGBTIQ. Y la más impresionante es la que ejerce un hombre de lentes y barbijo rojo, que ataca a cadenazos a una chica y a varios jóvenes.

El hombre de la cadena se llama Gustavo Luis Garay. Los videos de su ataque suman cientos de miles de reproducciones en las redes sociales. Pero esta no es la primera vez que su imagen aparece en las pantallas de los cordobeses. Garay se había hecho viral en 2019 como el vecino que se quejaba por un basural en la ciudad de Córdoba; en aquel video —en el que se dirigía al ex intendente Ramón Mestre— dejaba en claro su odio homofóbico.

Hay quienes sostienen que los hechos de violencia del domingo pasado en el Parque Sarmiento se justifican en el “patriotismo” o en la supuesta defensa de la bandera nacional, y dicen que no son de ninguna manera una expresión de la homofobia de un sector retrógrado, conservador y agresivo de nuestra sociedad.

Recordemos lo que ocurrió el pasado 28 de junio, Día Internacional del Orgullo LGBTIQ: un grupo de manifestantes se reunió en la rotonda de la avenida Deodoro Roca, a 300 metros de la Plaza España, donde el intendente de Córdoba Martín Llaryora había izado la bandera multicolor de la diversidad.

Dijeron sentirse agraviados por la bandera del orgullo, que no los representaba, y por eso intentaban arriarla y destruirla.

Ya lo habían intentado un día antes, el sábado 27, pero se los impidió la Policía. El domingo por la tarde regresaron agitando banderas argentinas y de la agrupación política de extrema derecha “Renacer”. Eran unas 60 personas. Muchos estaban vestidos con ropas militares; había algunos veteranos de la guerra de Malvinas y también empleados municipales.

Cantaron el Himno Nacional y se pusieron violentos: destruyeron la placa de mármol que la Municipalidad había colocado en la base del mástil, y que decía:

“Con la firme convicción de construir una sociedad cada día más inclusiva, igualitaria y respetuosa de las diferencias, hoy junto a representantes del colectivo LGTBIQ+ izamos la Bandera de la Diversidad en el mástil principal del Parque Sarmiento. Flameará en lo alto de manera permanente como símbolo de nuestro compromiso”.

Después de arrancarla de la base y destruir la placa, como no pudieron bajar la bandera —otra vez se los impidió la Policía— discutieron con peatones y miembros de la comunidad LGBTIQ que se habían aproximado a la rotonda. Las dos partes cruzaron chicanas: “Viejos fachos”, gritaban unos; “Manga de degenerados”, les contestaban los otros. Pero la situación se descontroló cuando los “patriotas” atacaron a trompadas y a cadenazos a mujeres y jóvenes de la comunidad.

Ahí se lució el vecino del basural, Gustavo Luis Garay. Sacó una cadena y azotó con ella a una joven llamada Romina, activista de la comunidad LGBTIQ+. La golpeó en la cabeza. Después repartió un par de cadenazos más y todo quedó registrado en videos que se viralizaron en las redes sociales.

Pero ésta no es la primera aparición pública de Garay, en la que demuestra ser una persona con conductas homofóbicas y de odio hacia la comunidad LGBTIQ. Antes hubo otro video. Solo que hasta hoy no se sabía que se trataba de la misma persona.

EL HOMBRE DE LA CADENA

Garay es vecino de barrio Las Lilas de la ciudad de Córdoba. No es un ex combatiente, no es veterano de la Guerra de Malvinas. No tiene alguna actividad laboral comprobable.

Hace un año y medio, en enero de 2019, se hizo viral a través de WhatsApp el otro video, en el cual se lo podía ver parado en la calle, frente a un basural situado en calle Bonadi y Jaime Averboch, a metros del Centro Vecinal de barrio Las Lilas.

Se lo ve vestido con un pantalón marrón y una remera roja, dirigiéndose al por entonces intendente de la ciudad de Córdoba, Ramón Mestre hijo. Y entre sus expresiones, dice esto:

“Señor Mestre, deje de estar yendo a buscar travestis a Zen. No vaya ser que muera como su papá, de hepatitis B, ¿sabe qué es la hepatitis B? La enfermedad de los putos. Así murió su papá, Mestre. Usted va a buscar putos al boliche Zen”.

Quien lo identifica es su propio sobrino, Christian Pringles, empleado de una obra social. “Soy el sobrino de esta persona que agredió a los manifestantes en el Parque Sarmiento con una cadena. Él es Gustavo Luis Garay. Es la misma persona que grabó un video hace más de un año en el basural frente a su casa, en contra del ex intendente Mestre. Esa es su forma de ser, su forma de actuar”, dijo Christian en diálogo con ENREDACCIÓN.

QUÉ DICE LA JUSTICIA

La causa recayó en manos del fiscal Raúl Ignacio Garzón, quien informó a ENREDACCIÓN que ya existen “cinco denuncias realizadas por particulares, damnificados y una concejala de la ciudad de Córdoba” sobre este caso de violencia.

“Estamos recabando la prueba y analizando muchísimos videos para identificar a los agresores, que se enfrentan a figura penales como Daño calificado, Lesiones leves, Intimidación pública y Amenazas”, dijo Garzón, fiscal de Instrucción del Distrito 3, Turno 7.

“Sin duda este tipo de hechos no son compatibles con las normas de convivencia que una sociedad democrática impone: el respeto y la tolerancia entre sus miembros. Estas expresiones de violencia merecen la respuesta judicial adecuada”, indicó el fiscal.

NO FUE UN HECHO AISLADO

La concejala Soledad Ferraro, del bloque Hacemos por Córdoba, radicó una de las cinco denuncias. “Se trata de un pedido de informes a la Justicia. Tenemos identificados a tres de los individuos con nombres y perfiles de redes. Algunos de ellos estarían vinculados todavía a las Fuerzas Armadas o bien tendrían algún tipo de relación con niveles del Estado. Esperamos que el fiscal pueda pedir las filmaciones de las cámaras de los dos domos que están en el Parque Sarmiento”, indicó Ferraro.

Según la concejala “este no fue un hecho aislado, sino que sucedió también en simultáneo en Rosario, Mendoza, San Luis, y Mar del Plata”. El Centro de Ex Combatientes de las Islas Malvinas, por su parte, repudió estos hechos y denunció el accionar de grupos detrás de estos ataques, como la agrupación Renacer, que se define como "un partido político de derecha patriótica".

