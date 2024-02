El Gobierno nacional ahora dice que Chubut lo extorsiona y amenaza con ir a la Justicia

El Gobierno nacional insistió este lunes en calificar de “extorsiva” la “amenaza de cortar el combustible a todos los argentinos” realizada por el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, en tanto estudia continuar el diferendo en los tribunales.

En su habitual conferencia de prensa en Casa Rosada, el portavoz presidencial Manuel Adorni dijo que “amenazar con cortar el combustible es una extorsión hacia los argentinos, un ataque a todo el país”.

Fuentes del Gobierno insistieron en que la causa de la disputa es “la violación de la cláusula de un contrato que tenía como garantía los recursos de la coparticipación y que, ante eso, fue ejecutada”. Sin embargo, el gobierno no reconoce el pedido de refinanciación iniciado por la gestión de Torres y que durante diciembre y enero no retuvo un tercio de la coparticipación correspondiente a la Provincia y recién lo hizo en febrero.

“Independientemente de su practicabilidad, el cortar el combustible o tener esa intención no es un ataque al Gobierno nacional, sino que es un ataque a todos los argentinos. Por supuesto que es evidente que (Torres) no ha tenido tiempo de chequear su casilla de mail o que no está bien asesorado con gente de experiencia, como el propio ministro (Guillermo) Francos publicó, se le ha pedido la documentación requerida para lo que ellos mismos habían solicitado”, dijo Adorni.

“La documentación era para la emisión de un bono para cancelar la deuda por el Fondo de Desarrollo Provincial. El Gobierno nacional no permite caprichos y es necesario que los funcionarios asuman sus responsabilidades”, sostuvo Adorni.

Las declaraciones de Adorni se producen con el trasfondo de una escalada pública que se inició la semana pasada, cuando el gobernador Torres denunció un recorte a los fondos transferidos y consiguió el apoyo de sus colegas de todo el país sin distinción de colores políticos, con excepción del tucumano Osvaldo Jaldo (PJ).

Este lunes, el ministro de Economía de la provincia patagónica, Facundo Ball, hizo público un intercambio de mensajes que tuvo con el ministro del Interior, Guillermo Francos, y del que surgiría que el recorte se trata de “una decisión personal” del presidente Milei.

“Señor ministro, quiero agregar a sus mails para exponer las mentiras y la mala fe de su Gobierno los mensajes que tengo en mi teléfono. Y desmiéntame si no le comunicó exactamente lo mismo al gobernador diciéndome que es político y es una decisión personal de Milei”, posteó Ball en su cuenta personal de X.

También en esa plataforma, el ministro del Interior había mostrado un pedido hecho por Ball al Gobierno nacional solicitando “una nueva operación de endeudamiento consistente” para la emisión de un bono destinado a “la cancelación del saldo de la deuda” que mantiene la provincia con el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial (FFDP), que ronda los 13.000 millones de pesos.

En el posteo hecho por Ball, que según dijo reproduce un intercambio de mensajes con Francos, se lee: “Había una bajada directa para q le reténganos (sic) FFDP. Parace (sic) q estaban enojados con dichos de tú (sic) Gober (sic). Esto me mandaron de economía, supongo que estarás enterado”.

Desde Casa Rosada fueron taxativos en desmentirlo: “Ese diálogo no fue con el ministro del Interior”.

> ENREDACCIÓN trabaja con información de TÉLAM.

