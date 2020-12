Adjudican 67 millones de metros cúbicos diarios de gas a precios inferiores a los de la gestión Macri y por encima de la administración de CFK

La Secretaría de Energía concretó este martes, la adjudicación de 67 millones de metros cúbicos diarios (m3) de gas en el marco de la primera licitación que realizó en el marco del Plan Gas:Ar, y en el que validó precios de entre US$ 2,40 y US$ 3,66 por millón de BTU, de acuerdo a las ofertas realizadas por 20 petroleras. Los valores están por encima de los que pagaba la administración de Cristina Fernández de Kirchner en 2015 (entre 20 y 83% más elevados) y por debajo de los que abonó Mauricio Macri (entre -22 y -49%).

La adjudicación pretende abastecer el consumo domiciliario y de producción de energía eléctrica a través de centrales termoeléctricas.

En el 2015, el precio promedio pagado por el gas en boca de pozo por la administración de Cristina Fernández de Kirchner, ascendió a U$S 2 por millón de Btu. En tanto, que en 2018 el gobierno de Mauricio Macri llegó a pagar U$S 4,7 por millón de Btu. El plan del macrismo, a la par de dolarizar las tarifas, implicaba llegar con un precio del gas en boca de pozo, en octubre de 2019, de U$S 6,8 por millón Btu,

YPF (principal productor de gas natural en Argentina) tiene un costo promedio de extracción del gas de U$S 1,9 por millón de Btu.

De acuerdo a la Resolución 391, la Secretaría cerró la adjudicación de los volúmenes del bloque básico para los próximos cuatro años con lo que pretendía cubrir inicialmente una demanda de 70 millones de m3 destinada a las distribuidoras de todo el país, y las centrales de generación eléctrica.

El nuevo esquema 2020-2024 aprobado por el Decreto 892 del 13 de noviembre, prevé también un volumen adicional por cada uno de los períodos invernales, con los cuales se busca asegurar revertir el declino de la demandas, apalancar inversiones en las distintas cuencas y reducir las importaciones.

La adjudicación mayor quedó en manos de YPF que aportará, al nuevo esquema, 20,90 millones de m3 diarios que provendrán de sus operaciones en Vaca Muerta, con un precio de US$ 3,66 por millón de BTU.

Tal como estaba previsto, la Resolución declaró desierto el Concurso en lo que respecta a la Cuenca del Noroeste Argentino (NOA) y procedió a asignar el volumen remante a la Cuenca Neuquina.

El Gobierno recibió las propuestas el jueves 3 de diciembre de parte de las mayores empresas productoras que operan en el país, que en conjunto ofertaron en torno a los 67 millones de m3 diarios, por debajo del bloque base de la subasta fijado en 70 millones m3 diarios.

Fuentes de la Secretaría de Energía destacaron que el mayor aporte proviene de las operaciones de las petroleras en la Cuenca Neuquina, por 45 millones metros cúbicos diarios, seguido por la Cuenca Austral, con otros 17 millones de metros cúbicos diarios.

Las empresas adjudicadas fueron YPF, Total Austral, Tecpetrol, Pluspetrol, Pan American Energy, Shell Argentina, Wintershall DEA Argentina, Compañía General de Combustibles y Vista Oil & Gas Argentina.

