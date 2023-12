El Gabinete de Llaryora tendrá 14 ministerios y representa la renovación política y generacional

El gobernador electo Martín Llaryora tendrá finalmente catorce ministerios en el inicio de su gobierno. Los nombres reflejan un delicado equilibrio, entre los que son sus ideas fuerza y dirigentes más cercanos, la alianza que representa Hacemos Unidos por Córdoba (HUxC), la interna del propio peronismo, y el plano territorial, con seis ministros del interior provincial (Manuel Calvo, Julián López, Sergio Busso, Martín Gill, Pedro Dellarossa y Daniel Pastore), el 42%.

En cambio, habrá sólo tres mujeres en el Gabinete: Laura Jure, Liliana Montero, y Victoria Flores. Representan el 21% de la primera línea de Gobierno. En términos partidarios, de los 14, diez son peronistas, tres independientes (Juan Pablo Quinteros y Liliana Montero y Ricardo Pieckenstainer) y uno del Pro (Pedro Dellarossa).

Está claro también, que Llaryora es el que hizo el cuidadoso armado para contener en los distintos espacios de poder -Gobierno de la Provincia, Municipalidad de Córdoba y Legislatura- al peronismo sin que se produzcan olas de importancia.

También, en términos generales, hay una fuerte renovación generacional, y se evidencia el inicio de un nuevo ciclo político luego del que abrieron José Manuel De la Sota y Juan Schiaretti desde 1999 en adelante.

Los ministros del nuevo gobierno, serán los siguientes:

-Seguridad: Quedará en manos del ex juecista y ex concejal de Encuentro Vecinal, Juan Pablo Quinteros. Se trata, probablemente, del nombre más exótico del armado oficialista. La llegada de Quinteros se produce para tratar de renovar el esquema de seguridad, uno de los puntos críticos de la gestión del peronismo, agravado por los casos de “Gatillo Fácil” (Blas Correas y Joaquín Paredes, entre otros) y la inseguridad. El ex concejal presentó un proyecto en campaña que le abrió las puertas al gobierno provincial.

-Salud: El director médico del hospital Privado, Ricardo Pieckenstainer, será el nuevo ministro. Es un recién llegado a la política. El planteo es profundizar la integración de los dos subsistemas de atención médica (el público y el privado).

-Desarrollo Humano: Liliana Montero, actual secretaria de Prevención y Atención en Salud Comunitaria de la Municipalidad de Córdoba. Es una de las funcionarias más cercanas al electo gobernador y una de las que tiene perfil más ejecutivo. No es peronista. Reunirá áreas que hoy están en la órbita de distintos ministerios, como la Senaf, discapacidad, adultos mayores, diversidad, infancia y derechos humanos.

Gobierno: El ministro político del Gabinete será el actual vicegobernador, Manuel Calvo. El dirigente de Las Varillas fue central en la campaña electoral y tiene fluido diálogo con el aparato territorial del peronismo. Tendrá ahora una misión extra: dotar de gobernabilidad a una administración que tendrá que negociar muchas políticas en la Legislatura, donde hay paridad con la oposición.

Desarrollo Sustentable: Victoria Flores, actual titular del Coys de Córdoba Capital, tendrá a cargo las políticas de ambiente y economía circular. Es una zona temática y de gestión en la que Llaryora juega una parte de sus fichas de diferenciación con las anteriores gestiones.

-Desarrollo Social: Laura Jure será secundada por Paulo Cassinerio. Ambos responden al armado político territorial de la senadora nacional, Alejandra Vigo.

-Infraestructura y Servicios Públicos: El experimentado Fabián López conitnuará en el Gabinete y sumará nuevas funciones. Es el “cerebro” del acueducto desde el Río Paraná a Córdoba. El secretario de Obras Públicas será el ex intendente de Colonia Caroya, Gustavo Brandán. Mientras que el secretario de Transporte será Marcelo Rodio, otro hombre del riñón llaryorista.

Justicia: Julián López volverá a esa cartera luego de hacerse cargo de Gobierno y Seguridad. En su territorio quedará Trabajo, que pasará a ser Secretaría y seguirá comandada por Omar Sereno.

Agricultura: Seguirá a cargo de Sergio Busso (del mismo departamento que Julián López), un dirigente de diálogo fluido con los productores agropecuarios e importante en el armado político del peronismo.

Cooperativas, Mutual y Economía Social: A este nuevo ministerio llegará el intendente saliente de Villa María, Martín Gill. Es el principal representante del peronismo nacional en la Provincia. Su cartera llevaría adelante obras en el interior, como el tendido de las redes de gas domiciliario.

Economía y Desarrollo: El reemplazante de Osvaldo Giordano será Guillermo Acosta, un economista originario del Instituto de Investigaciones de la Bolsa de Comercio y actual secretario de Finanzas de la Municipalidad de Córdoba. Tiene la responsabilidad de buscar financiamiento externo para sostener la obra pública.

Industria, Comercio, Ciencia y Tecnología: El ex intendente de Marcos Juárez y uno de los principales dirigentes del Pro, Pedro Dellarossa se sentará en este sillón que reúne funciones de dos ministerios. Dellarossa es el primer intendente electo como fruto de la alianza del Pro y la UCR. Ocurrió en 2014, un año más tarde, con el nombre de Cambiemos, desalojaría al peronismo del gobierno nacional y llevaría a Mauricio Macri a la presidencia.

Educación: El actual secretario de Educación de la Municipalidad de Córdoba, Horacio Ferreyra, reemplazará a Walter Grahovac. Es un técnico fiel al nuevo gobernador.

Comunicaciones: Daniel Pastore, originario de San Francisco y de confianza del primer mandatario provincial, será el ministro de Comunicaciones.

Secretario General: Desembarca allí David Consalvi, mano derecha del nuevo gobernador.

