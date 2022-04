El director de “Las Rojas”, Matías Lucchesi: “Cuando pienso en filmar, pienso en Córdoba”

“Las Rojas rompe con el molde de lo que se ve actualmente”, dice Matías Lucchesi (41), su director. Con cinco horas de diferencia, en la tarde de Madrid, el realizador cordobés habló con ENREDACCIÓN sobre su última película, protagonizada por Mercedes Morán y Natalia Oreiro.

Antes de su primer largometraje, Ciencias Naturales, filmado en Córdoba, cuenta que tuvo varios intentos fallidos hasta llegar a su ópera prima. Luego siguió con El Pampero y ahora, el próximo jueves, estrena Las Rojas, pero aunque sume títulos a su filmografía, confiesa que la sensación es similar a la de los inicios: “Me cuesta igual armar una película ahora que hace diez años. Hacer cine es una maratón de larga distancia, tenés que tener resistencia porque es muy fácil cansarte. Cuando no te cansás, es porque la historia vale la pena, entonces seguís, hasta que en un momento conseguís filmar”.

Por eso, al describirse como realizador dice que es uno el que intenta hacer películas y que trata de ser honesto con lo que quiere contar. “Además, me cuesta esto de la palabra director, hace un par de años que no dirijo nada. Hice tres films, pero en el medio soy otras cosas, porque no dirijo todo el tiempo, en mi caso, es muy de vez en cuando”, expresa.

Todas tus películas surgieron con una imagen disparadora, ¿en Las Rojas cuál fue?

En un viaje que hicimos con un amigo a Antofagasta de la Sierra, en Catamarca, conocimos un lugar alucinante que se llama Campo de Piedra Pómez, y allí se me vinieron imágenes de dos mujeres caminando por ahí. Después me vino la idea del western femenino.

Las imágenes son claves como generadoras de historias, más que una idea racional. Me imagino que vienen de un lugar de la cabeza más interesante que el raciocinio.

Tus protagonistas vuelven a ser mujeres, ¿hay algo en particular qué te interesa del universo femenino?

En Las Rojas me resultaba más potente ver a dos mujeres en un lugar hostil, con dos visiones de mundo muy diferentes, me pareció más atractivo, no sé si tiene explicación racional. Me daban ganas de contarla con mujeres.

Además de un western, tiene elementos del thriller, ¿es un género que te gusta?

Lo nuevo que estoy escribiendo es un thriller neto, no como estas películas que son una mezclita, y me siento muy bien, aunque igual no sé si se filmará. Ahora me dan deseos de volver a las bases, a lo de Ciencia Naturales, quizá con condimentos del thriller, pero tengo ganas de volver a cosas más personales, más cercanas, que pueda maniobrar con facilidad. Me gustaría un recreo de las experiencias más comerciales. Así que estoy viendo si se puede, si se arma. Madrid está bárbaro, pero cuando pienso en filmar, pienso en Córdoba.

¿Qué aprendizajes rescatás del rodaje de Las Rojas?

Rescato muchísimas cosas. El trabajo de guión con Mariano Llinás, un tipo muy talentoso con quien aprendí muchas cosas. A trabajar con actrices como Natalia y Mercedes, en situaciones bastante controladas, porque era un proyecto con ciertos medios de producción. También aprecio el contacto con gente que considero muy valiosa para trabajar y con quienes tengo ganas de seguir haciendo cosas. Sentirse acompañado, entendido y contenido por un equipo sin el cual no se podría haber filmado la peli, eso es lo que más rescato de la experiencia.

“El trabajo con los actores es lo más desafiante en una película y lo primordial”.

¿Como realizador te interesa más el trabajo con los actores?

Quería ser actor, pero era muy malo –se ríe – y, por suerte, me di cuenta rápido. El trabajo con los actores es lo más desafiante en una película y lo primordial. El guión es importante, pero los actores lo son más aún. Si vos estas trabajando en un proyecto hace años, un guion, una historia, cuando vas a filmar ponés todo eso en el elenco. El actor es quien logra o no logra lo buscado, determina el éxito o el fracaso del proyecto, así que la carga en el actor es total para mí, es lo más importante sin dudas. Podés tener toda la tecnología a disposición pero, aunque sea bueno, si el actor no encuentra la chispa, no te sirve de nada el dron o la cámara x. En ese sentido, el trabajo con los actores es primordial en la tarea de un realizador, más allá de su mirada y de su estética; ahí radica todo.

Cómo trabajo con los actores y actrices, depende de cada uno, no siempre tenés las mismas posibilidades ni a uno le sirve lo mismo que a otro, entonces va variando.

¿Por qué ver Las Rojas?

Es para verla en cine, intenta ser un western, y se aprecia muchos más en la pantalla, si no perdés el 50 por ciento. De por sí, ya es tentador ver un western filmado en Argentina, con dos protagonistas femeninas, con dos actrices espectaculares como Nati Oreiro y Mercedes Morán. Puede funcionar o no, pero rompe con un molde que está habiendo. Actualmente, hay una cantidad de producción, que está bueno porque genera puestos de trabajo, pero ponés una plataforma y lo que se desarrolla allí no me interesa. No termino de comprender cómo se maneja eso, a la mayoría le pasa que se aburre con la oferta existente.

