[EL DÍA DESPUÉS] FELIPE PIGNA: “El individuo como ente que se salva solo, entró fuertemente en crisis”

La crisis del coronavirus todavía no pasó a la historia y su impacto en el presente, para Felipe Pigna, está dejando marcas en algunos de los conceptos fuertes de nuestra época. Según el historiador, el individualismo y el rol del Estado ausente, son dos ideas que no resultarán inmunes a la pandemia.

“Estoy atento a lo que pasa pero no enchufado las 24 horas, es nocivo tanto noticiero”, y asegura que mira las noticias una sola vez al día. Por otro lado, para despejar la cabeza durante la cuarentena cumple con una rutina de ejercicios e invitó a sus hijos a pasarla en su casa para que sea más entretenida. Sin embargo, el aislamiento obligatorio no modificó demasiado sus hábitos, porque se reconoce casero. “Soy de estar adentro. Además, tengo la suerte de tener mi estudio en casa, entonces puedo seguir trabajando, produciendo, pensando, escribiendo. Igual cuando no podés salir te dan ganas que quizá antes no tenías”.

Aprovecha para avanzar con su próximo libro sobre la vida de Carlos Gardel, que reconoce le insume mucho tiempo de reescritura y reedición. Es la primera vez que se enfoca en la biografía de un artista, sin dejar de lado el contexto histórico. “Al mismo tiempo me propongo hablar de lo qué pasaba mientras. Es una etapa muy interesante del mundo, principalmente entre 1890 y 1935, cuando, entre esas cosas, sucedía la gripe española”, cuenta el autor de Mitos de la Historia Argentina.

¿Reflexionaste particularmente sobre alguna pregunta existencial?

Es obvio que esto te contacta con la muerte, cosas importantes de tener presente, para valorar la vida. Te ponés reflexivo y muy analítico de la sociedad. Cómo están reaccionando la sociedad, qué pasa en los diferentes países. La cantidad de Materiales de análisis sociólogo y filosófico que está surgiendo. Hay de todo. Muchas hojarasca y cosas interesante también, mucha teoría conspirativa y propaganda política berreta, que se ven en documentales, medios, etc. También Reflexiones de gente que merecen respeto, Naomi Klein o Noam Chomsky quienes han escrito cosas muy interesantes.

¿Qué conceptos están entrando en jaque con la crisis del coronavirus?

Primero, el concepto de individualismo. El individuo como ente que se salva solo, que “yo solito me valgo salvo”, “yo me las arreglo”, entra fuertemente en crisis.

La crítica al Estado en términos generales, la idea de que el Estado no tiene que existir o tiene que ser mínimo, los planteos de los llamados liberales, está difícil definirlos en este contexto, que evidentemente la realidad les está pegando cachetada fuerte. Esto de que el Estado se tiene que retirar, no tiene que invertir, que tiene que dejar que la gente muera sola y que el mercado regular, son conceptos que hoy causan entre bronca y risa. El ejemplo más taxativo es el de Boris Johnson, que terminó él mismo infectado y es uno de los países más afectados por haber despreciado a la gente y haber puesto en primer plano la economía. Lo cual es una ridiculez porque no se ha visto economía sin gente. Esta dicotomía la gente o la economía, es como la bolsa o la vida, es algo absurdo. Estamos tan mal, con tantos años de bombardeo mediático, cosas ilógicas en la mente, la gente ve programas de muy baja calidad, donde se debate economía o salud, es increíble que asistamos a esto.

"No creo que el capitalismo en su conjunto entre en crisis como modelo. Una forma del capitalismo, seguro."

¿Pondrá en crisis al capitalismo?

Sí, pero el sistema tiene grandes posibilidades de recuperarse, tiene con qué, tiene mucho dinero, tiene muchos medios y tiene mucho miedo para meter también. El capitalismo como lo conocemos seguramente saldrá formateado y tendrá que hacer algunas modificaciones. No creo que el capitalismo en su conjunto entre en crisis como modelo. Una forma del capitalismo, seguro: el modelo de la renta financiera y el modelo de reducción del bienestar general, por lo menos, será fuertemente cuestionado. Pero uno nunca sabe cómo se sale de una pandemia en curso, es difícil decir cómo termina, cuáles son las consecuencias finales. Además, la gente tiene miedo, entonces se vuelve más conservadora. Hay un optimismo, yo soy optimista, de que saldremos mejores. La gente tuvo todos los elementos en el mundo para ver que este sistema mortífero que es el neoliberalismo, pero tampoco hay garantías de que no vuelva a optar por él. La propaganda y el temor que se va a instalar desde los medios será muchísimo.

"Aspiro a que surja un nuevo periodismo, más vinculado a las personas y a la producción de noticias."

¿Qué pasará con los medios?

Los grandes medios de comunicación han perdido un prestigio extraordinario. Lo de medio es un elogio, porque son un fin en sí mismo. Solo tratan de cumplir con su misión, es una cuestión de autoreferencialidad, defienden sus intereses, defenestran con lo que no coinciden y tratan de hundirlo, son muy poco democráticos. La gente ya no se informa por los grandes medios. Esta frase “Lo dijo el diario” no existe más, ya no son tomados como la fuente de verdad. La gente confía más en otros accesos informativos, como las redes sociales, que tampoco quiere decir que sean confiables. Una de las cosas que se llevará puesta la pandemia es lo poco que quedaba de credibilidad de los grandes medios, que siguen operando como si nada pasara y haciendo las mismas cosas que hicieron en los últimos tiempos, particularmente en Argentina, con la misma irracionalidad, el mismo egoísmo, el mismo nivel de barreteada periodística, un nivel de cuarta donde se le ve la costura y los hilos a la marioneta. Hasta los propios adherentes a esos medios se aburren, han bajado los ratings de canales con ese mensaje. Aspiro a que surja un nuevo periodismo, más vinculado a las personas y a la producción de noticias que se ha convertido la gente. Por supuesto, los grandes medios van a seguir haciendo plata, pero mucho menos. Hay hechos alentadores, como la baja absoluta del rating de televisión abierta. Lo cual es una pena, a mí me encanta la Tv. No se trata de que la gente no vea televisión, sino que se hartó de un estilo, de un modo y, además, porque le dieron la posibilidad de elegir con el on-demand, convirtiéndose en el dueño de la programación. Estamos asistiendo a una revolución, desde hace un tiempo pero más fuerte con la pandemia, donde la mayoría de la gente no está mirando la televisión.

¿Qué otras cosas se va a llevar puesta la pandemia?

Al individualismo debería llevárselo, tampoco hay ninguna garantía. Acá también se ve la forma de cómo operan los medios que, en vez de destacar las acciones solidarias de la gente, todos los días muestran la foto del cartel de los que quieren echar al vecino porque trabaja, incentivando el odio y la división. Está en uno qué privilegia: Si darle espacio al quien le está haciendo las compras al vecino o sí a estos energúmenos que quieren sacar a un trabajador de la salud de un edificio. Pero no falta el día en que lo resaltan, cuando lo mejor sería no darle tanta promoción, porque acá lamentablemente tenemos un efecto contagio importante, hay un gran sector de la sociedad que piensa así.

¿Qué deberíamos tomar como aprendizaje?

Los argentinos y argentinas han vivido de todo y eso no ha modificado sustancialmente sus formas de votar o pensar. Han visto a la dictadura, el menemismo, el macrismo. Hay un sector muy duro de la sociedad que no piensa cambiar sus hábitos y se maneja con el odio, esa gente difícilmente modifique sus actitudes. Pero hay un sesenta por ciento de la población que está mirando con atención esto, se ve en las redes sociales el premio a lo positivo, a lo solidario. No me refiero solo a la acción consensuada del gobierno con una parte de la oposición sino de las actitudes cotidianas de la gente. Debería primar eso, pero no hay garantías de cambio general de ciertas actitudes, que por otro lado que se siguen estimulando por ciertos sectores. Hay que ser muy mala gente para fomentar el odio en este contexto, malos de películas y no son poquitos.

¿Habrá una transformación en el mapa geopolítico?

Hay un rediseño de la hegemonía mundial evidente con un ascenso muy potente de China. Es el primer país que se está recuperando de la pandemia y que, además, en este tiempo, compró empresas inglesas y norteamericanas a muy bajo costo, por lo que veremos un panorama financiero y de hegemonía muy distinto. No creo sea una supremacía absoluta, pero si una presencia muy fuerte de China en el mundo. Habrá que ver qué significa esto en términos económicos y globales. Por otro lado, habrá que ver cómo salen los países subdesarrollados porque vamos a estar y estamos muy complicados. Hay crisis heredadas durísimas, pobrezas estructurales que se agravan, así que aventurar cómo salimos es un poco difícil. Pero se está dando de hecho una redistribución de ingresos que no hubiera sido posible sin la crisis. Tiene que llegar esto para que un sector de la sociedad admita, no sin cierta reticencia, que hay que ayudar a los que menos tienen. Está bien que el Estado destine sus recursos a los sectores más desprotegidos, pero eso pasa en Argentina, no en todos los países, por ser en Chile o Ecuador, donde la gente se las está arreglando como puede y muriéndose en las calles con un Estado totalmente cooptado por el neoliberalismo.

¿Qué momentos solidarios de la historia argentina se pueden recuperar para pensar este momento?

El éxodo jujeño. Es una analogía interesante porque en ese caso hubo que salir todos, dejar lo poco que se tenía y dejarle al enemigo tierra arrasada. En este momento hay que quedarse y el aislamiento debe mirarse como una cuestión solidaria, no es que me estoy cuidando yo, sino que estoy protegiendo al resto. Si una sociedad decide no salir no solo para no contagiarse, sino para que el virus no se propague.

