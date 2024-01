El Círculo de Periodistas Deportivos reconoció los 45 años de trayectoria de Ramón Gómez en Clarín

El Circulo de Periodistas Deportivos de Córdoba reconoció al periodista deportivo cordobés, Ramón Gómez, por sus 45 años de trayectoria en el diario Clarín de Buenos Aires. El presidente de la entidad, Luis Salinas, fue el encargado de entregarle el reconocimiento.

Gómez tiene 75 años, sigue trabajando para Clarín y ha recibido, entre otros, el premio Jerónimo Luis de Cabrera y distinciones de la Legislatura provincial y el Concejo Deliberante de Córdoba. En todos los casos, por su dilatada y fructífera trayectoria como periodista.

Ramón recuerda siempre a su familia y sus amigos cada vez que recibe un reconocimiento a su labor: “Es un orgullo para mí y mi familia este reconocimiento. Como siempre, esta distinción la voy a compartir con mis amigos”, repite.

Llegó a Clarín por una gambeta del destino y ahí sigue. Contó en una entrevista con ENREDACCIÓN en 2019, que “llegué porque estaba el periodista Díaz Tillard en deportes, que iba a la cancha, todo, pero era tan fanático de Talleres que se ponía nervioso y no podía escribir. Por eso empecé a trabajar en el diario, fue en el ‘79. Omar Robino y David Kaplan me llamaron y me dijeron: “Usted lo único que tiene que hacer es cumplir con su trabajo y respetar la agencia. Así que ya sabe, y el domingo tiene que ir a la cancha”. En el ‘84 me nombraron efectivo y acá sigo. Me pude ir a Buenos Aires, pero ganaba más acá en los tres trabajos que tenía en esa época. Vino Horacio Pagani de Clarín, pero me ofrecían menos plata. Así que me quedé. Pero he hecho de todo”.

Con su trabajo, ha sido testigo de las hazañas y tristezas del deportes cordobés y nacional del último medio siglo. Hizo notas con Luis Galvan, campeón del mundo con el Flaco Menotti; con Enzo Francescoli. La lista sigue: “Anticipé que Luis “la Araña” Amuchastegui iba a la selección de Carlos Salvador Bilardo. En una época, Ángel Labruna no hablaba con la sección deportes del diario y los hice amigar. Terminé haciendo una ‘central’ en un suplemento y me acuerdo que Labruna me felicitó. Otra vez, le pedí al presidente Alberto Fernández que lo ayudara al Chiche Sosa que había sufrido un ACV y no tenía dinero para los medicamentos. Mi pedido fue publicado en Clarín y Fernández, que es hincha de Argentinos Juniors, lo ayudó en todo. Un orgullo para mí. Sosa, al final, murió algunos meses después, una pena”.

Recuerda que “vi a varios salir campeones a Rosario Central en el Nacional ’80 y a Talleres en la copa Conmebol. Fui a Buenos Aires y en la cancha de River dio la vuelta olímpica Instituto contra Chacarita y ascendió a Primera. También estuve en los ascensos de Belgrano. Hice notas con los boxeadores Juan Martillo Roldán y Gustavo Ballas. Fui amigo del Pato Pastoriza y lo vi cuando le pateó la puerta al árbitro Javier Castrilli el día que descendió Talleres. Estuve al lado de Amadeo Nuccetelli cuando murió en un hospital solo y sin plata. Compartí notas con Daniel Willington, Luis Reinaldi, Daniel Valencia, Luis y Miguel Ludueña. Con Osvaldo Ardiles, con “el Pato” Gasparini, con “el loco” Saldaño. Realmente he sido feliz en estos 45 años en Clarín”.

Desde 1970, además de Clarín, entre otros muchos, condujo el programa “Pequeñas Historias” (Showsport), trabajó en el diario Córdoba, Cadena 3 cuando todavía era LV3; en la Medianoche de Rony (Vargas), en Canal 12; y en ATC con Mauro Viale.

