El “Chapu” Nocioni: “Hay que volver a las competencias grandes lo más rápido posible”

Andrés Nocioni, uno de los campeones olímpicos con el seleccionado argentino de básquetbol en Atenas 2004 y subcampeón mundial en Indianápolis 2002, entre otros logros, dijo que le da “tristeza” ver a Argentina afuera del Mundial 2023 de Indonesia, Filipinas y Japón. También planteó que “hay que volver a las competencias grandes lo más rápido posible”.

“Me da tristeza verlo a Argentina afuera del Mundial. El formato de competición te permitía clasificarte fácil en otro momento. Es hora de abrir el juego, de convocar y de involucrarnos para ayudar”, reflexionó el “Chapu” Nocioni en diálogo con radio Vorterix.

Mientras que el diálogo con UCU Web afirmó que “no es nada lindo quedarse afuera de un Mundial, con un equipo que creo que está más que capacitado de clasificar a un Mundial. Tenemos el nivel necesario, habrá que ver qué pasó, revisar varias cosas, y volver a las competencias grandes lo más rápido posible. Al menos en un Mundial. Para un Juego Olímpico se puede tomar con más naturalidad el hecho de no estar. Antes de este proceso estuvimos solamente en dos oportunidades en ese torneo. Un Mundial es algo donde Argentina no puede faltar”.

Agregó que “se dio una eliminatoria demasiado pareja. Las ventanas no son fáciles. Pero creo que ahí FIBA está fallando, se tiene que hacer más fuerte. La Euroliga no puede decirle que no a los jugadores; ahí dejás a muchos equipos sin jugadores, que ponen a los países en esta situación. La FIBA va a tener que revisar esto, porque es una manera de mejorar”.

Dijo también que “las ventanas me gustan, pero creo que hay que revisar los calendarios para que la mayor cantidad de jugadores puedan estar, en lugar de la locura de 11 partidos en 13 días. Con esta manera Eslovenia no clasificó a un Mundial. Así también pierde la competencia misma”.

Sobre la eliminación frente a República Dominicana en Mar del Plata, el Chapu analizó que “en el medio del caos del partido, Dominicana lo controla mejor que Argentina y (Néstor “Che”) García está más acostumbrado a eso que Pablo, que es más estructurado. También es cierto que no tuvo ni un solo día de trabajo de equipo. Para mi, cuando estás en ese caos, Néstor mueve el banco y le habla a los jugadores. Mientras que Pablo nunca pudo ir a la base, lo que le faltó es trabajo, pero no es culpa de él, es una cuestión que se da en esta situación. Néstor me parece un genio, un buen tipo, pero la realidad es que en su problema personal, más la situación con la CAB, también fue responsable de la eliminación de Argentina”.

Además, Nocioni contó, entre otras cosas, que se acercó al Sindicato de Jugadores de Básquetbol de la Argentina para “involucrarse. Es momento de abrir el juego y de pedir ayuda. Yo me metí para ver qué podemos hacer en las divisiones formativas, de donde creo que viene el problema. No tendríamos que tener problemas para conseguir talentos en Argentina”, sostuvo el “Chapu”, con pasado en la NBA de los Estados Unidos y Real Madrid de España.