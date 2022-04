El caso Saldaño, la guerra de Ucrania y el doble estándar en materia de Derechos Humanos

Hace 5 años y 2 meses que los EE.UU. no cumplen con el mandato de la Comisión Interamericana de DD.HH. de liberarlo al argentino Víctor Saldaño del Corredor de la Muerte y de reparar integralmente los daños causados por 25 años de tortura.

La CIDH funda su decisión condenatoria de los EE.UU. en el racismo judicial probado de manera incuestionable.

Los EE.UU. han declarado ante la Comisión que no cumplirán nunca con este mandato jurídicamente obligatorio porque no se sienten obligados por la Declaración Americana. Es de recordar que en el año 1951, los EE.UU. firman y ratifican la Carta de la OEA que incluye la Declaración Americana sobre DD.HH.

Lo grave es que el presidente Joe Biden pretende mostrarle al mundo que los EE.UU. son los defensores máximos de los DD.HH. El bloqueo económico a Rusia está fundado en violaciones a los DD.HH. El mismo fundamento en DD.HH. es el que sirve para declarar al presidente Vladimir Putin como criminal de guerra.

Es probable que tenga razón porque en el escenario de Ucrania es más que posible que se estén cometiendo crímenes de guerra y crímenes contra la paz (Tratado de Roma).

Pero lo que no es aceptable en términos morales, políticos y jurídicos es esta política de doble estándar que tiene EE.UU. en materia de DD.HH.

En el Caso Saldaño se ha probado el racismo judicial en las dos condenas de muerte del argentino Saldaño. La Comisión Interamericana ha declarado la nulidad de las mismas y ha ordenado la liberación de Saldaño.

Hace más de 5 años que los EEUU no cumplen con esta Sentencia Internacional (Informe de Fondo). Más grave aún es el fundamento que dan para no cumplir, expresando que no se sienten obligados por ningún tratado de DD.HH. Menos aún por la Declaración Americana sobre DDHH.

Por eso pedimos a la Cancillería Argentina un apoyo expreso jurídico y político para lograr que se cumpla el mandato de la Comisión Interamericana, se libere al argentino Saldaño de las torturas a las que está sometido hace 24 años y se repare integralmente a las víctimas.

Si los EE.UU. quieren ser escuchados por el mundo en materia de DD.HH., si quieren que su política de DD.HH. sea creíble, deberán comenzar por cumplir con los mandatos del único tribunal de América en materia de DD.HH. que los ha condenado por violación a la Declaración Americana sobre DD.HH. Las políticas de doble estándar en materia de DD.HH. debilitan a quienes la ejercen, pero también debilitan la idea de los DD.HH, que es la que defendemos en el Caso Saldaño.

* Juan Carlos Vega es presidente del Servicio Argentino de DD.HH. y apoderado de las víctimas en el Caso 12.254 “Víctor Saldaño c. EE.UU.”.

