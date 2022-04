El Caso Saldaño genera diferencias entre Interior y Cancillería

El caso Saldaño habría generado un debate interno entre dos ministerios del gobierno nacional, en este caso, el de Interior, que conduce el “camporista” Wado De Pedro, y el de Relaciones Exteriores, a cargo del “albertista” Santiago Cafiero. Así lo pudo establecer este medio de fuentes oficiales con acceso al caso.

La cuestión es la posición a asumir por Argentina frente al gobierno de Estados Unidos, que se niega a cumplir con un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de 2017, por el que fue condenado a liberar del corredor de la muerte al argentino Víctor Saldaño y “a reparar integralmente los daños causados por 25 años de tortura”.

Resalta el tema luego de que Estados Unidos promoviera sanciones a Rusia por violaciones a los derechos humanos por su invasión a Ucrania y denunciara que allí el Ejército de Vladimir Putin ha cometido crímenes de guerra. En ese sentido, Argentina acompañó la posición estadounidense de excluir a Rusia del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

Justamente, los cruces entre Interior y Cancillería se disparan por la aceptación del “doble estándar” de Estados Unidos en materia de Derechos Humanos (activa sanciones a Rusia, pero no cumple resoluciones como la de Saldaño en el ámbito del territorio americano). Los funcionarios que responden a De Pedro plantean que es necesario reclamar el cumplimiento del fallo, mientras que la Cancillería no estaría convencida de un paso de esa dimensión.

Sin embargo, no es el único ámbito donde hay diferencias. El asunto también ha producido debates en Cancillería, entre los que sostienen una política exterior más cercana a Estados Unidos y los que tienen históricas posiciones contrarias a ese país.

Cabe recordar que el argentino fue acusado del asesinato del comerciante estadounidense Paul Ray King en 1995, dos veces condenado a muerte, y dos veces anuladas esas sentencias por la CIDH, por las concepciones racistas de la Justicia estadounidense. Sin embargo, la última resolución no ha sido aceptada por Estados Unidos. Saldaño permanece desde entonces en el corredor de la muerte de una prisión de Texas.

“Hace más de 5 años que los EE.UU. no cumplen con esta Sentencia Internacional (Informe de Fondo). Más grave aún es el fundamento que dan para no cumplir, expresando que no se sienten obligados por ningún tratado de DD.HH. Menos aún por la Declaración Americana sobre DDHH”, explicó el abogado de Saldaño, Juan Carlos Vega a ENREDACCIÓN.

Tampoco es un tema nuevo, el año pasado, Vega ya le había pedido al canciller argentino Santiago Cafiero el apoyo del gobierno nacional para que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sancione a Estados Unidos por incumplir un fallo que ordena la liberación del argentino.

