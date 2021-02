El caso Facundo Rivera Alegre en escena: el teatro y la ilusión de aparecer

El 15 de enero es el cumpleaños de Viviana Alegre y también la fecha en que se estrenó La ilusión del rubio, la obra inspirada en el caso de su hijo Facundo Rivera Alegre. “Para ella fue como un guiño de Facu que se estrenara ese día”, cuenta Santiago San Paulo, autor de la pieza que fue elegida en el concurso Nuestro Teatro del Teatro Nacional Cervantes.

“Cuando se hicieron las 20 horas y el video ya estaba colgado en canal de YouTube del Cervantes, no pudimos darle play. Pasó una hora hasta que lo logramos y a partir de ese momento fue muy fuerte”, recuerda San Paulo, quien compartió el estreno virtual junto a Viviana, amigos y familiares de Facundo.

En La ilusión del rubio, el dramaturgo cordobés tomó el caso de Facundo Rivera Alegre desaparecido en democracia el 19 de febrero del 2012 y lo convirtió en un monólogo donde el personaje es el mismo “Rubio del pasaje”, quien a modo de fantasma toma la palabra. “El teatro tiene la posibilidad de trabajar con las ausencias desde un lugar de recuperación y una gran cuota de ficción para hacer aparecer a alguien que no está o está desaparecido. En el caso de Facundo, que está desaparecido, se vincula el teatro con la política y la historia desde el lugar que el Estado no quiso o no pudo hacerlo aparecer y el teatro sí tiene esa posibilidad de hacer lo que el Estado no quiso”, le explica San Paulo a Enredacción.

El director de la obra, el platense Gastón Marioni, se expresa en el mismo sentido: “El texto tiene una doble teatralidad, ya que el desaparecido como cuerpo ausente se hermana con la especificidad del trabajo del actor, que pone presencia a una ausencia. En este texto hay una doble ausencia, la de Facundo y la teatral”. La interpretación de Martín Slipak es sensible y conmovedora.

“No hay una verdad en la obra, pero sí una intención de acercarse a lo verdadero, a lo que muchas veces el trabajo documental o los medios de comunicación no logran por valorar tanto el dato real”, sostiene el autor quien se centra en evocar el espíritu jovial de Rivera Alegre, su pasión por la música, su relación con su madre y el amor por su hija. Pero también en las palabras de este personaje se denuncia la violencia institucional y la responsabilidad del Estado frente a un desaparecido en democracia.

“Santiago no escribió una biopic realista, no es teatro documental y me parece apropiado porque para la mamá de Facundo no es un caso que esté cerrado. Por lo cual poner un determinismo en la pieza sería un error. Entonces, el grado de ficción que maneja invita a conocer el caso desde otro lugar. Si lo querés conocer política y judicialmente hace lo que hice yo antes de trabajar la obra, stalkeas el nombre de Facundo y encontrarás las diferentes voces”, argumenta Marioni vía Zoom. También usó está plataforma para conocer a Viviana Alegre y asegura que el intercambio con ella fue fundamental para encarar la dirección.

Durante los cuarenta minutos que dura la obra, Facundo está en el escenario. Se hace presente a través del actor, quien antes de empezar aclara que prestará su cuerpo para que eso suceda. Slipak se cambia de ropa y en ese ritual, con la remera rayada y la gorra blanca, la imagen del “Rubio del pasaje” es clara. Su hija Rocío, que hoy tiene nueve años, no miró la pantalla mientras la obra transcurría. Los ojos cerrados o la vista para otro lado, pero sí escuchaba atentamente. Cuando terminó el monólogo, Slipak se desvistió, se puso sus prendas y fue él mismo frente al micrófono diciendo “¿Dónde está Facundo?”, en la casa de Barrio Juniors, se hizo silencio. La primera en aplaudir fue Rocío.

Oportuno y necesario

“La ilusión del rubio es un texto muy oportuno. Lamentablemente oportuno porque son cosas que siguen pasando. Además es interesante conocer lo que les pasa a las mamás que siguen buscando a sus hijos y no los pueden encontrar”, dice Marioni, quien ha dirigido obras como El elogio de la risa.

Por su parte, San Paulo adscribe a lo necesario y a lo urgente de la pieza: “La cultura no solo impone un régimen patriarcal, también impone un régimen de olvido. Y que el arte pueda cumplir el rol de contrarrestar esa cultura patriarcal y del olvido, me parece que puede llegar a inscribirse dentro de lo contracultural”.

“El teatro como acontecimiento, además de artístico, siempre es político y por más comedia que uno haga, hay una política que se juega detrás de esa dramaturgia. Creo que es muy bienvenido que el teatro le haga lugar a cuestiones que nos competen como ciudadanos y compatriotas. Celebro que esas voces aparezcan en escena”, agrega el director de la obra.

Córdoba en el Teatro Nacional

Al inicio de la pandemia, con la actividad teatral frenada, el Teatro Nacional Cervantes lanzó la convocatoria Nuestro Teatro con el objetivo de estimular la producción autoral. Se seleccionaron veintiún obras cortas no estrenadas de dramaturgos argentinos y que se llevaron a escena para ser registradas en soporte audiovisual. Se filmaron en la sala María Guerrero en Buenos Aires, sin público.

Cuando se enteró de la iniciativa, el cordobés Santiago San Paulo se entusiasmó en presentar la historia de Facundo Rivera Alegre. Ya tenía algunos poemas que había escrito para compartir en el séptimo aniversario de su desaparición y no dudó en adaptarlos para la propuesta. “En ese material aparecía la voz ficcional del Facu, como si hablara intuyendo esta posibilidad de la justicia poética de hacerlo aparecer. Fue muy impactante para mí el recibimiento de la lectura de esos textos, sobre todo cuando él empezaba a hablar”, cuenta el dramaturgo, también actor y director, miembro del grupo Teatro de Ilusiones Animadas.

Tanto Marioni como San Paulo celebran el concurso del Cervantes. “En un año fatal como lo fue el 2020 para las artes escénicas, que haya llevado adelante Nuestro Teatro, y haber federalizado una convocatoria en tiempos de pandemia para autores de todo el país, me pareció loable. No solo por la política del proyecto sino porque fue una fuente de trabajo para el sector”, comenta Marioni quien dirigió el Teatro Municipal Coliseo Podestá de La Plata.

“Que una obra de Córdoba llegue al Teatro Nacional es contracultural en el sentido de cómo pensarnos desde las provincias. Una propuesta de federalización no solo impacta en la visibilidad y reconocimiento, también en la forma de hacer teatro, los temas que se eligen, cómo se tratan, las estéticas que se instalan. El porteñocentrismo influye en la manera de hacer teatro y eso es lo más importante, porque es lo que forma espectadores”, afirma San Paulo quien integró el grupo Zeppelin Teatro.

En los próximos días habrá funciones presenciales en Buenos Aires, cumpliendo con los protocolo de prevención de Covid-19. Desde Córdoba viajarán Santiago y Viviana para compartir la primera fila con Vanesa Orieta, hermana del joven Luciano Arruga, y Alberto Santillán, papá de Darío Santillán; ambos víctimas de la violencia institucional.

Sinopsis

Facundo Rivera Alegre es un joven cordobés desaparecido en la ciudad de Córdoba el domingo 19 de febrero de 2012, a los 19 años de edad. La noche del sábado salió a un baile de cuarteto y no volvió más. En 2015 la Justicia de Córdoba, luego de un juicio plagado de irregularidades, dicta sentencia declarando culpable de homicidio doblemente agravado a un joven del barrio Maldonado. La investigación se detuvo y Facundo sigue desaparecido. Sus familiares y amigxs lo siguen buscando.

PARA AGENDAR

Disponible en el canal de YouTube Cervantes Online.

Del 11 al 14 de febrero este espectáculo participa del ciclo El Cervantes en la Biblioteca, realizando funciones presenciales y gratuitas en la explanada de la Biblioteca Nacional.

