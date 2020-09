"El brujo", una canción de amor por Jaime Torres

El 21 de septiembre, Jaime Torres hubiera cumplido 82 años. Para recordarlo y homenajearlo, reconocidos músicos de la escena nacional presentaron "El brujo", canción creada especialmente para el maestro del charango.

Las voces son de cuatro artistas "que vivieron a Jaime de cuatro modos diferentes, pero con la misma intensidad y, especialmente, el mismo amor y agradecimiento", señala la gacetilla de difusión. Ellos son Gustavo Santaolalla, Mariana Baraj, Teresa Paradi y Sebastián López de Los Tekis, quien también estuvo a cargo de la dirección artística y de la composición musical. La letra fue escrita por Mauro Rodríguez y el charango lo ejecuta Juan Cruz Torres, hijo del Maestro.

Cada uno se expresó al respecto. "Jaime representa la tierra misma, el alma del cerro. La pausa en su interpretación, en sus palabras... es la música del silencio. El es “EL CHARANGO”, dijo Seba López. Por su parte, Gustavo Santaolalla, señaló: "Jaime ha sido y sigue siendo, una de las personas claves en mi vida. En lo profesional -es gracias a él que me decidí a hacer mi álbum ronroco, proyecto que me abrió las puertas del mundo del cine- y en lo

personal también, por su entrañable amistad y el ejemplo que me ha servido de guía tantas veces". Mariana Baraj sostuvo que "Jaime es la magia infinita, parte importante de mis vivencias y recuerdos. El comprendió, como pocos, la importancia del silencio en la música". “¿¡Quien no quería a Jaime y lo que el representaba en la música!? Soy una admiradora tremenda de Jaime. Fui al Tantanakuy y le dije ‘cuando vos tocas el charango, es cuando se entiende lo que es un artista de un Pueblo Antiguo y su Cultura. El vuelo mas puro, la llama mas alta de un pueblo, lo tiene el artista; y el artista de tu Pueblo sos vos’”, fueron las palabras de Teresa Parodi.

El estreno del tema se realizó el canal de YouTube de Gustavo Santaolalla y en las plataformas digitales de Mariana Baraj.

PROYECTO DE LEY

Por otra parte, desde el fallecimiento de Jaime Torres, un grupo de charanguistas, entre quienes se encuentra su hijo Juan Cruz Torres, está impulsando un proyecto de ley para que se establezca el 21 de septiembre como el “Día de las Charanguistas y Charangueros Argentinos”.

También a modo de celebración, este día interpretaran un tema de la autoría de Jaime y un poema de su tocayo Dávalos. El video colectivo se proyectará como estreno en el programa “Quedan los artistas” conducido por Adriana Varela y Cecilia Laratro por Canal 7.

También, se desarrolló una campaña a nivel nacional para apoyar la iniciativa, que cuenta con el apoyo de innumerables artistas y músicos de fundamental relevancia en nuestra cultura nacional, como León Gieco, Kevin Johansen, Ricardo Mollo, Victor Heredia, el Chaqueño Palavecino, Liliana Herrero, Juan Falú, Mirta Alvarez, Silvia Zerbini, Marián Farías Gómez, Florencia Dávalos, Teresa Parodi, Peteco Carabajal, Franco Luciani, Chango Spasiuk, Tomás Lipan, Fortunato Ramos, Beatriz Cabana, Tata Cedrón, Tukuta Gordillo, Charo Bogarín, entre otros y otras artistas que admiran a Jaime Torres y reconocen en él, como muchos argentinos y argentinas, un emblema de nuestra identidad cultural.

El proyecto surgió debido a la relevancia que tiene el Charango en la música folklórica de nuestro país y el reconocimiento al maestro don Jaime Torres. Es justamente don Jaime el padre de un movimiento que permitió descubrir la potencialidad del Charango, desarrollar a través del instrumento infinitas posibilidades y consolidar diferentes estilos. Es quien lleva el Charango al mundo, con una impronta argentina puesta de manifiesto en la creación de una escuela con técnica propia y con marcado acento nacional.

Jaime Torres nació con los primeros rayos del sol de la primavera de Tucumán, el 21 de Septiembre de 1938; y partió en la mañana del 24 de diciembre del 2018.

