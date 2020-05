El brote del Hospital Italiano llegó a Icho Cruz con tres casos confirmados y encendió la alerta en Punilla

“Te aviso que el domingo es el último día que atendemos. Después cerramos por tiempo indefinido”.

¿Por qué?

“Por precaución, aquí estamos muy expuestos y por más medidas de seguridad que uno tome, lo de Icho Cruz nos hizo tomar esta determinación. Estamos muy cerca y al negocio viene mucha gente de allí a hacer sus compras. Mejor cerramos y nos quedamos tranquilos”.

Alrededor del mediodía y antes de empezar a realizar nuestras compras en uno de los negocios de cercanía a nuestro domicilio, su dueño nos puso en aviso de la noticia que fue “la noticia del día” para los ciudadanos de Carlos Paz.

Tres casos de Covid 19 registrados en el barrio Solares de Villa Icho Cruz, ubicada a 9 kilómetros del centro de la ciudad y a menos de 4 del barrio Playas de Oro (donde se ubica el negocio que cerrará sus puertas por precaución), encendieron la alerta en la villa serrana a medida que los detalles de las actividades desarrolladas por las personas infectadas, iban ganando la calle y se ampliaba el radio de acción de quienes habían estado en contacto con ellos.

La información oficial suministrada por el COE daba cuenta que en Icho Cruz tres personas integrantes de una familia dieron positivos de Covid-19 posterior a una operación a la que fue sometida la mujer en el Hospital Italiano de la ciudad de Córdoba (ayer hubo otros tres casos aparte de los de Icho Cruz relacionados con el centro de salud de Barrio General Paz). Cabe aclarar que el hisopado fue pedido por las autoridades municipales una vez que tomaron nota del regreso de la familia desde Córdoba.

La mujer tuvo una cirugía el 23 de abril y desde su regreso, el 27 de ese mes, tanto ella como parte de su familia tuvieron contacto con otras personas, por lo que se inició la investigación y rastreo de esos contactos.

El detonante del caso fue una denuncia de los vecinos dando cuanta de una fiesta que se habría realizado en el domicilio de los infectados y de las que habrían participado alrededor de una docena de personas de distintos lugares como Cuesta Blanca y Mayu Sumaj.

A partir de allí, el COE y el municipio iniciaron un meticuloso seguimiento de las actividades que estas personas habían desarrollado en los días posteriores a su regreso a Icho Cruz para “encapsular el caso lo antes posible” como señaló a los medios de prensa el intendente Paulo Tesio. También, desde el municipio se señaló que las tres personas fueron notificadas y cumplen con su aislamiento.

Hoy las autoridades sanitarias procedieron a hisopar a 30 personas de Icho Cruz y 10 de Mayu Sumaj.

“PASÓ Y AHORA HAY QUE RESOLVERLO DE LA MEJOR MANERA”

Mientras las autoridades pusieron en escena en fuerte operativo casa por casa para controlar a todas y cada una de las personas que estuvieron en contacto con los infectados, los vecinos de la ciudad vieron como en un par de horas pasaron de ser zona blanca (sin contagios) para pasar a la zona roja (con contagios) y con ello, probablemente, perder algunas de las flexibilizaciones que el COE había determinado.

“No creo que las personas hayan actuado con mala fe, por el contrario. Si el Hospital donde se operó la señora la dejó venir, deber haber sido porque estaba bien, sana. Si no tendría que haberla dejado internada”. Quien así arranca su charla con este medio es Fernando Albelo, vecino de Icho Cruz, que se dedica a la construcción, vive a 5 cuadras de la familia infectada y se reconoce amigo de ella. “No es momento de andar señalando a nadie con el dedo, no soy de estar pendiente de lo que la gente dice por las redes, pero me han contado que hay voces a favor y en contra. Creo que es el momento de ayudar. Hoy fue muy bueno lo que hicieron las autoridades de la municipalidad y de la provincia ya que, como me contaron amigos, se encargaron de revisar a toda la gente del pueblo que estuvo en contacto con ellos desde que volvieron de Córdoba. No sé cuántos hisopados hicieron, pero, un par de muchachos que trabajan conmigo fueron revisados y me dijeron que recién tendrán los resultados mañana (por hoy)”.

Como vecino, ¿cómo vive esta situación?

No veo que haya tanto miedo en la gente. Es cierto que hemos estado viviendo un poco más sueltos desde que nos decretaron como “zona blanca”. Eso nos permitió hacer algunas changas porque acá el que no trabaja no come, más allá de la ayuda del gobierno que no llegó a todos, porque no es tan fácil para algunos, entre los me incluyo, el tema de manejar todo por computadoras. Hablar con una máquina es muy engorroso. Respecto de lo que pasó, en general estamos tranquilos hemos visto un gran despliegue de las autoridades sanitarias y eso nos transmite calma.

Si no hubiese pasado lo del cumpleaños y que la gente haya denunciado todo hubiese seguido su curso y el caso hubiese explotado de otro modo. Ahora, y más allá de que hayan violado la cuarentena, lo que está mal, las autoridades saben por dónde buscar. Pasó y ahora hay que resolverlo de la mejor manera. Debemos tomar todas las medidas de seguridad para la vida siga como hasta ahora.

EL BROTE DEL ITALIANO

Hasta el momento, se ha confirmado infección por COVID-19 en 43 personas vinculadas al brote en el Hospital Italiano.

El detalle brindado por el Ministerio de Salud es el siguiente:

-18 corresponden a personal de salud (nueve enfermeros/as, dos trabajadoras de limpieza, tres médicos, un guardia de seguridad, un camillero, una radióloga, una bioquímica).

-11 son pacientes que se encontraban internados en la institución.

-Dos son pacientes ambulatorios.

-Tres son contactos estrechos del ámbito familiar de trabajadores/as de la salud.

-Nueve son contactos estrechos del ámbito familiar de los pacientes.

Según la distribución geográfica, de las 43 personas con confirmación de COVID-19 vinculadas al brote en el Hospital Italiano, 37 (86%) corresponden a Córdoba Capital, 3 (7%) a Icho Cruz, 2 (5%) a Villa Parque Santa Ana y 1 (2%) a Monte Cristo.

De las 43 personas, el 56 por ciento (24) corresponde a mujeres y el 44 por ciento (19) a hombres.

En cuanto a las edades, oscilan entre los 9 y los 91 años, con un promedio de edad de 45 años. La franja etaria predominante es la de 30 a 39 años, con 12 casos, y luego le siguen las de 20 a 29 años y de 70 a 79 años, con siete casos cada una.

En relación con la evolución clínica de esas 43 personas, 27 (63%) se encuentran con tratamiento ambulatorio con aislamiento domiciliario, 12 (28%) están internadas y 4 fallecieron (9%).

COVID-19 EN CÓRDOBA

TOTAL DE CASOS: 321.

TOTAL DE VÍCTIMAS FATALES: 21 (9 corresponden al geriátrico de Saldán y 4 al caso del Hospital Italiano).

TOTAL DE PACIENTES RECUPERADOS: 142.

--

