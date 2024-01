El ambientalista “traidor”

Pablo Riveros, ex militante de causas ambientales, fue “asimilado” por el gobierno cordobesista.

Los y las defensores y luchadores ambientales de Córdoba teníamos un orgullo: ninguno de nosotros, ninguno de nuestras y nuestros compañeres había sido cooptado por el gobierno neoliberal y ecocida de De la Sota, Schiaretti y Llaryora.

Veíamos con angustia como algunos dirigentes sindicales formaban parte de esos gobiernos que redujeron la industria cordobesa y la clase trabajadora a su mínima expresión y convirtieron una Provincia que tenía menos de 10% de pobres en una con 45%.

Nos acongoja ver como compañeras feministas se sumaron a cargos de responsabilidades mientras sigue altísima la tasa de femicidios en Córdoba e incluso los parlamentarios del cordobesismo y su principal referente femenino (la esposa del ex Gobernador) votan en contra del aborto legal.

Nos inquieta la coaptación de los militantes de DD.HH. sumados con cargos mínimos e incluso contratos basura en aéreas administrativas de centros de la memoria situación que funciona como una forma de limitar o comprometer la mirada de los DD.HH. a los reclamos e Memoria Verdad y Justicia, mientras la policía de Córdoba de “alto” gatillo fácil ya funciona con una D2 de nueva generación y persigue y encarcela a luchadores populares.

Con tristeza presenciamos como los referentes del Movimiento Campesino no solo avalaban, sino eran los principales voceros de la única Ley Provincial que legaliza las supuestas Buenas Prácticas Agrícolas para seguir fumigando masivamente a los cordobeses bajo un manto de impunidad… a cambio de unas chirolas. Pero, los ambientalistas no, no transábamos, no traicionábamos.

Los ambientalistas denunciamos al agronegocio que es la base material y los intereses objetivos del cordobesismo. Los ambientalistas defendimos la Ley de Bosque, tratamos de parar la Autovía bioceánica de la Ruta 38 (y allí vimos la primera defección de Pablo Rivero, que abandonó la resistencia a cambio de favores del gobierno nacional y provincial).

Ahora Pablo Rivero se suma como director al Ministerio de Ambiente de Vicky Flores, la hija de Olga Riutort, de fuertes vínculos con las empresas desarrollistas inmobiliarias que depredan nuestros territorios, que comparten con el Grupo Roggio el increíble negocio de los Residuos Peligrosos en Córdoba: traer residuos contaminantes de otras zonas del país a nuestra provincia para ser depositados y mal tratados a cambio de mucho dinero, algo muy poco amigable con el ambiente, de allí viene la ministra de Ambiente provincial, la jefa de nuestro ex compañero, tu jefa Pablo.

Pablo reivindica la Economía Circular que hace el cordobesismo. Llaryora gasta millones de pesos en una Cumbre Mundial de Economía Circular, pero es una ciudad que no puede dar testimonio de ello, Córdoba tiene un malísimo manejo de los residuos sólidos urbanos (RSU), la producción de basura bate record: 1,3 kilos por vecino por día, más de 2200 toneladas diarias de RSU llegan al predio de Piedra Blanca diariamente conformando el negocio más grande de la ciudad concentrado en pocas y amigas manos. No hay intención de disminuir el volumen, no hay metas de reducción ni políticas activas en ese sentido, si se reduce la basura se reduciría el negocio, pero eso no pasa por negligencia, pasa por decisión política, la basura se paga a las empresas recolectoras por tonelada, no por superficie o región recolectada, mientras haya más basura, habrá más negocio, esa es la Política ambiental y lo único circular son los sobreprecios que van y vienen, Pablo. Nuestra reutilización y el reciclado (circularidad) es insignificante, es menor al 3%; la empresa municipal CRESE, dirigida por Eduardo García, en solo dos años de trabajo llego a reciclar el 20% del volumen diario y no eran ambientalistas, eran gente honesta.

El congreso internacional de economía circular, con el apoyo y protagonismo de empresas ecocidas como Coca Cola, BlackRock y Porta Hnos., con feria de negocios verdes y que no se privó de incluir la represión de la guardia de infantería de la policía provincial para impedir el ingreso a cartoneros y trabajadores ambientales, expresa la política ambiental del cordobesismo.

Mientras tanto, la degradación del ambiente urbano continua, el Cambio Climático reclama a gritos políticas de adaptación y mitigación pero estos gobiernos neoliberales solo los consideran como oportunidades de negocio. Parar el desmonte y los incendios es lo más imperativo del momento, pero tu gobierno, Pablo, no deja de desmontar y de incendiar (aparte de fumigar).

Hoy EDISUR, que cogobierna la ciudad con LLaryora y Viky Flores, está destruyendo el Parque de la Vida. ¿Qué vas a hacer como director de Ordenamiento Territorial? Mientras los vecinos se aferran a su Parque que lo quieren entregar a Manantiales para subirles su valor de mercado. Que vas a hacer con EDISUR que impermeabiliza la cuenca de la Cañada y va a inundar la ciudad de Córdoba como pasaba hace 100 años con cientos de muertos.

Como puede ser que este gobierno, el tuyo Pablo, a las apuradas y en la oscuridad cree Reservas Territoriales de USOS MULTIPLES que significan que allí no podrán declarase protegidos el monte, el agua ni los pueblos porque ya la ley dice que se puede hacer de todo. ¡Algo nunca visto!: Se hicieron leyes de Reserva para que no sean Reservas forestales, hídricas y/o naturales, allí se reserva el derecho a hacer de todo.

¿Qué vas a hacer Pablo cuando Carlos Gutiérrez y los otros diputados y senadores de tu gobierno aprueben el DNU y la Ley Ómnibus de Milei? No te confundas, LLaryora es Milei.

Por favor, pensalo y volvé con nosotros a defender la Pachamama.

* Medardo Ávila Vázquez es médico y secretario General de APDH Córdoba.

