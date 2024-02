Dura respuesta de De Loredo a Milei: “Dice barbaridades y estupideces”

El diputado nacional, Rodrigo de Loredo (UCR) dijo sobre las últimas declaraciones del presidente Javier Milei -en las que trató de “delincuentes” a los diputados que votaron contra artículos de la Ley Ómnibus- que “son gravísimas institucionalmente. (El presidente) dice barbaridades y estupideces”.

Agregó que “las declaraciones del Presidente, en términos institucionales, son gravísimas. Para con el radicalismo son sumamente injustas. No le doy bola porque son adrede. Me preocupan porque la investidura presidencial construye cultura en la sociedad y no puede estar tuiteando idioteces todo el tiempo”.

Evaluó luego que “la principal responsabilidad (de la caída de la Ley Ómnibus) es del Gobierno. El radicalismo ha tenido disidencias. Tiene un sector que es crítico con Milei, pero es crítico, es legítimo. De hecho ellos lo tenían contabilizado. El radicalismo tiene 34 votos y era sabido que 10 o 15 votos no iban a acompañar. Siempre se contaba eso”.

De Loredo apuntó que “está cortado el diálogo” con el Gobierno, calificó las expresiones de Milei como “gravísimas en términos institucionales” y consideró que “no avizora nada bueno para los argentinos” que el Ejecutivo planteé “una dinámica de este tipo”.

Al hablar con la prensa en la entrada del Congreso, De Loredo indicó que estaba “triste” y “frustrado” porque desde la UCR “trabajamos mucho para que salga un texto que le sirva a los argentinos” y destacó que su partido “permitió que haya dictamen, que se apruebe en general”.

“Las declaraciones que vemos del Gobierno…las que son fake news son más suaves que las oficiales. El diálogo está cortado, no es un buen sendero. No avizoro nada bueno para los argentinos con una dinámica de este tipo”, advirtió.

Recordó que el radicalismo es “reformista” y que “los fundamentalismos de siempre nos hunden como país y empiezan todo de cero”.

Criticó al oficialismo por “retirar” la ley y se preguntó si en realidad el Gobierno “no quería” el proyecto y buscó en su lugar “una narrativa. Hay que lograr que las cosas pasen. Podés tener muchas voluntades e ideas pero necesitás orden y gestión. El desorden es total”.

UCR: “HAY QUE TERMINAR CON LA INCITACIÓN A LA VIOLENCIA CONTRA EL QUE PIENSA DISTINTO”

La Unión Cívica Radical (UCR) llamó este miércoles a “terminar con la incitación a la violencia contra el que piensa distinto” y criticó al presidente Javier Milei por encabezar “un operativo cargado de descalificaciones y agravios”, en referencia a las listas publicadas por el Gobierno con los nombres de los diputados que no acompañaron la votación de algunos artículos de la ley Ómnibus.

“El Presidente se puso al frente de un operativo cargado de descalificaciones y agravios a los diputados y diputadas que no acompañaron algunos artículos de la votación en particular en el tratamiento de la ley ómnibus”, expresó el radicalismo en un comunicado publicado en sus redes sociales.

En el mismo también señalaron que durante una conferencia de prensa en Israel, Milei “los calificó como un `conjunto de delincuentes`”.

“Hay una incitación generalizada a la violencia contra el que piensa distinto que debe terminar. Tener coraje para emprender reformas no implica insultar, gritar y pensar que sólo uno tiene razón. Tampoco es ensañarse con insultos contra los que expresan opiniones diferentes”, remarcaron.

Asimismo, sostuvieron que “nada de esto es lo que nos enseñó” el expresidente Raúl Alfonsín “cuando refundó la democracia. Argentina necesita templanza y equilibrio para lograr consensos que sobrevivan en el tiempo y resuelvan de manera definitiva los problemas que arrastramos. Ese es el camino para salir de la crisis”, subrayaron en el comunicado.

Previamente, el bloque de diputados de la UCR había pedido “respetar las instituciones” al asegurar que “los señalamientos y la división no son el camino para encontrar los acuerdos fundamentales”.

“Es indispensable respetar a las instituciones, la división de poderes y el normal funcionamiento de estas. Los señalamientos y la división entre amigos-enemigos no son el camino para encontrar los acuerdos que hoy son fundamentales, menos si son publicados por medios oficiales del gobierno”, indicó el bloque radical a través de un comunicado publicado en sus redes sociales.

En esta línea, aseguró que la Argentina “necesita de diálogos y consensos para salir adelante. No podemos repetir los errores del pasado y caer en extremos y facilísimos”.

El presidente Javier Milei publicó esta madrugada en sus redes sociales una lista de diputados “leales y traidores” según su voto en la sesión especial del martes en la Cámara de Diputados para tratar en particular la ley Ómnibus y expresó que los que votaron en contra “usaron el discurso del cambio para poder rapiñar una banca”.

“Aquí la lista de los leales y los traidores que usaron el discurso del cambio para poder rapiñar una banca… Pasen y vean a los enemigos de una mejor Argentina”, publicó el Presidente en su cuenta de la red X desde Israel, donde cumple desde una visita oficial.

De esta manera, Milei reposteó una publicación de la cuenta de la oficina del Presidente en la que se “agradece el compromiso legislativo del bloque Frente PRO, encabezado por Cristian Ritondo, del diputado Miguel Ángel Pichetto, y del sector de la UCR que acompañó el proyecto, así como a todos los diputados que este martes votaron a favor en particular de la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”.

“También destaca la traición a sus votantes por parte de todos los bloques que le dieron la espalda a sus promesas de campaña por una Argentina distinta. El pueblo jamás olvidará los nombres de aquellos que, pudiendo facilitar las reformas que fueron elegidas por el 56% de los argentinos, decidieron seguir haciéndole el juego a la casta”, indica la publicación.

Luego, lista los nombres de los diputados que “votaron en favor del pueblo” y a continuación de los que “votaron en contra del pueblo”.

> ENREDACCIÓN trabaja con información de TÉLAM.

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

SUSCRIBITE A ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE NOTICIAS DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.