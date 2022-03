Dossetti, el presidente más audaz

Carlos Dossetti es en la historia de Talleres el presidente más audaz. El único dirigente cordobés que logró treparse a una vuelta olímpica Internacional como fue en la Conmebol, frente al Sportivo Alagoano, de Brasil, en el Kempes (8 de diciembre de 1999). Fue en el epílogo del partido con aquel frentazo soberbio de Julián Maidana.

Es el mismo Dossetti con la que su familia se enojó, especialmente su esposa Olguita, porque sufrió del corazón y de diabetes en su paso por “la T”. Debieron recurrir a varias internaciones, incluso cuando Talleres terminó en la quiebra, Dossetti estaba en uso de licencia. Carlos Tale, el juez de la quiebra, debió recurrir al vicepresidente Díaz Cornejo para que firmara los papeles correspondientes.

Mucha gente lo criticó a Dossetti por su manejo en el club. Por eso, se llamó a silencio y le escapó a la prensa. Pero Dosetti no se calló nunca nada. Se le subía la presión a cada rato. Debe ser uno de los presidentes que conocí, que más sufrió con Talleres porque siempre quiso estar en el podio y por eso arriesgó parte de su patrimonio.

“No tengo nada contra con la prensa ni contra nadie. Pero me llame a silencio porque me lo pidió mi familia. Muchas gracias a todos los que me apoyaron” le dijo Dossetti a ENREDACCIÓN esta semana.

Dossetti estuvo en el umbral de ser campeón de Primera División cuando tropezó con Boca en Buenos Aires, con los goles del mellizo Barros Schelotto en una tarde lluviosa. Recuerdo que Pichi Fauro terminó elogiando al ex presidente cuando dijo que los hinchas fueron injustos porque nunca le tembló el puño para meterlo a Talleres entre los grandes.

Por cierto, en el fútbol también hay injusticias. Aquel Talleres tuvo que soportar huelgas de los jugadores y ex dirigentes, como Miguel Srur, que le trabaron un embargo de los derechos de la televisión. El negro De Souza, que era tesorero, le tuvo que rogar a Srur para que destrabara el embargo en el Banco de Córdoba para poder pagar los sueldos y premios a los jugadores.

El contador Dossetti también debió enfrentar a hinchas enardecidos por la quiebra de Talleres. Cuentan algunos testigos que hasta los invitó a pelear. Talleres fue injusto con este dirigente. Tal vez fue demasiado vehemente e impulsivo. Pero nadie podrá negarle que es el único campeón internacional que tiene Córdoba. Y fue el único que vendió un jugador al exterior, como Diego Garay, en una montaña de dólares. Es una lástima que Dossetti aún sea criticado por la quiebra. ¿No hubo más culpables? La historia dirá la verdad.

VER MÁS ARTÍCULOS DE RAMÓN GÓMEZ.

—