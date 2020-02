Dos personas en observación por posibles casos de coronavirus en la provincia de Buenos Aires

Se trata de un joven de 18 años que está siendo atendido en Ezeiza y de un hombre de 59 años que se encuentra internado en una clínica privada de San Isidro, en el Norte del Gran Buenos Aires.

Ambos cuadros son evaluados ya que se trata de personas que transitaron por lugares donde circuló el coronavirus y presentan cuadros febriles.

El joven de 18 años, según informó el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, viajó a Italia el 2 de febrero, y se fue de aquel país antes de que se confirmara allí la presencia del virus. Ahora, se espera el resultado de los estudios que se realizan en el Instituto Malbran.

Por su parte, el hombre que se encuentra internado en la clínica privada de San Isidro viajó también a Italia, pero según informó no estuvo en contacto con personas que haya tenido la enfermedad y que incluso no estuvo en las zonas donde notificó la presencia del virus.

Este miércoles al mediodía, en Córdoba, el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García informó que hasta el momento no se registraron casos confirmados de coronavirus en el país. “Todos los controles suman, pero lo que más suma es la autorreferencia, es decir, informar los síntomas. No veo que por el caso de Brasil nosotros tengamos que cambiar algo. No hay que entrar en pánico. No queremos un pánico colectivo”, manifestó.

“En China está perdiendo fuerza la enfermedad. Yo tengo la esperanza de que, si el coronavirus llega al país, lo haga tarde o, en todo caso, en un momento en que tengamos una respuesta terapéutica para controlarlo”. Dijo también que todo el sistema científico del mundo está trabajando para buscar una vacuna contra el coronavirus y adelantó que desde mediados del próximo mes ya estarán disponibles en el país las vacunas gratuitas contra la gripe y el neumococo", agregó el ministro.

EN CÓRDOBA

El Ministerio de Salud de la Provincia anunció ayer que cuenta con un protocolo específico para actuar en caso de recibir pasajeros de vuelos con síntomas del coronavirus. Este procedimiento fue establecido y anunciado a pesar de que no se registraron casos en Argentina. El protocolo comienza en la notificación por parte del personal de la Dirección Nacional de Sanidad y Fronteras al Ministerio de Salud provincial, en caso de detectar un pasajero sospechoso.

A partir de allí, se coordina el traslado al hospital Rawson o de Niños. Paralelamente, se efectúa la identificación y seguimiento sanitario de las personas que estuvieron en contacto con el paciente.

Además de los dos nosocomios, se dispone de un pabellón acondicionado y equipado con 30 camas de internación UCI y aislamiento, exclusivas para contener y dar respuesta a una eventual emergencia sanitaria. Las autoridades aseguraron que los centros de salud están equipados para atender pacientes con coronavirus. Este procedimiento fue realizado por las autoridades del Aeropuerto Nacional Córdoba y la cartera de Salud.

