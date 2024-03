Dos legisladores de la UCR piden que Córdoba no sea sede del pacto de Mayo hasta que Milei no envié los fondos adeudados

Los legisladores provinciales de la UCR, Dante Rossi y Sebastián Peralta, pidieron que Córdoba no sea sede del “Pacto de Mayo” hasta que el gobierno nacional del libertario, Javier Milei, no envié fondos nacionales que adeuda a la Provincia y no incorpore “el fortalecimiento de la educación pública, el combate a la pobreza y el reconocimiento del diálogo entre los puntos (a debatir en el Pacto)”.

Rossi y Peralta presentaron un proyecto de resolución que busca que la Legislatura exprese su rechazo a la elección de la sede Córdoba para llevar adelante la suscripción del llamado “Pacto de Mayo” hasta que el Gobierno Nacional envíe los fondos que por ley le corresponden para afrontar el pago del subsidio al transporte interurbano, el FONID (Fondo Nacional de Incentivo Docente) y los destinados a cubrir el déficit de la Caja de Jubilaciones.

Además, plantean como “requisito sine qua non”, que se coloque en el pacto a los siguientes puntos:

-1. Eliminación de la indigencia y combate frontal contra la pobreza.

-2. Fortalecimiento de la educación pública, como generadora de igualdad de oportunidades y movilidad social ascendente.

-3. Terminar con la grieta en la Argentina, determinando que el diálogo y la búsqueda de consensos son fundamentos esenciales de la consolidación del sistema democrático. Sin diálogo político hay violencia.

Dante Rossi dijo que “el Presidente de la Nación está llevando adelante un ajuste salvaje, sin precedentes, que va dejar al 60 % de los argentinos en condiciones mínimas de bienestar. Lo hace lanzando todo tipo de insultos contra los que piensan distinto. Pero, entre las medidas aplicadas, va de suyo un claro ataque al federalismo. Córdoba está siendo perjudicada como pasó durante los años del kirchnerismo”.

Agregó que “se ha resuelto eliminar el Fondo Compensador del Interior, el cual iba destinado a financiar y subsidiar el transporte interurbano en las provincias y de las que Córdoba era una beneficiada directa, lo que ha llevado a una escalada de aumentos del pasaje de los colectivos urbanos y ni que hablar del transporte interurbano, que no ha cesado de aumentar desde comienzos de enero del corriente año”.

Señaló que “preocupa también el no envío de fondos a las 13 provincias que no transfirieron el sistema previsional a la Nación, siendo Córdoba una de ellas”.

“Además, la eliminación del Fonid perjudica directamente el salario de nuestros docentes, en un porcentual que va entre el 7 % y el 10 % de lo que percibían”, denunció Rossi.

Por otro lado, planteó que “preocupa que entre los 10 puntos que el Presidente explicitó para incorporar en el “Pacto de Mayo” no existe ninguna mención al combate contra la pobreza y la indigencia, ni sobre la educación pública, y menos aún expresando que el diálogo y la búsqueda de consensos son requisitos esenciales de la consolidación del sistema democrático, para salir de la grieta que tanto daño le ha hecho a la argentina. No podemos mirar para otro lado. No podemos aceptar mansamente que con bombos y platillos se halla elegido a Córdoba como sede para la suscripción de un pacto que conlleva una imposición: la aprobación de la ley ómnibus y el restablecimiento del impuesto a las Ganancias”.

