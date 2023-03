Dónde ir en Córdoba el viernes 17, sábado 18 y domingo 19

VIERNES 17 DE MARZO DE 2023

🟠 Tintabrava y el Bandón Murguero

-Viernes 17 de marzo de 2023, 21:00.

-Sala Carlos Giménez, Teatro Real, San Jerónimo 66, Córdoba.

-Entradas sectorizadas: Platea $5.500 Niveles $4.400. Disponibles en autoentrada.com y en boletería del teatro

“Tintabrava”, subirá a escena por una verdadera selección nacional uruguaya de artistas de distinguida trayectoria como Andrés Lazaroff en piano, arreglos orquestales y corales; Sebastián Rey en guitarra; Diego Rodríguez en contrabajo; Verónica Rumbo en bandoneón; Gastón Angiolini en bombo y coros; Bruno Bukoviner en platillos; Lucía Hazi en redoblante; Leandro Castro en coros y arreglos corales; Johanna Duarte en coros y voz solista; y Orlando Mono Da Costa en el rol de comediante y coros.

🟠 Festival del Humor y el Choripán en Córdoba Capital

Este viernes 17 de marzo se realizará el Festival del Humor y el Choripán, el gran evento gastronómico y cultural propio de la ciudad. Las propuestas incluyen degustar entre el chori clásico, gourmet y mundial, acompañado con cerveza artesanal.

Shows:

ESCENARIO CENTRAL

DJ Yinyer

Payasa Alhelí

La Cucca y la Rossi

DJ Lito Quinteros

Misty Soul Choir

Lore Jiménez

Indio Lucio Rojas

Cacho Buenaventura

Paquito Ocaño

CARPA HUMOR CLÁSICO / VIRAL

HUMOR VIRAL

Los Memes del Chueco

Homero Cordobés

Only in Córdoba

Culiados

Hola está Pablo

Hermana Beba

DJ Yinyer

Gabriel Kalemberg (ganador de Córdoba Patria)

-El punto de encuentro se ubicará en el predio de la avenida Nores Martínez, esquina Av. Concepción Arenal (Ciudad Universitaria).

-La entrada es gratuita.

-Horario: 18:00 a 01:00.

– Organiza Secretaría de Cultura municipal de Córdoba.

SÁBADO 18 DE MARZO DE 2023

🟠 “Woody Allen Night”

Paris Jazz Club

–Sábado 18 de marzo de 2023, 21:00

-Sala Carlos Giménez, Teatro Real, San Jerónimo 66, Córdoba.

-Entradas: Platea y sillas: $4.000, Primer nivel: $3.500, Segundo nivel: $3.000, Tercer nivel: $2.500. Disponibles en autoentrada.com y en boletería del teatro.

En el espectáculo se interpretarán canciones que Woody Allen escogió para sus películas, reviviendo la atmósfera y sonoridad tan características de películas como “Midnight in Paris”, “Sweet and Lowdown”, “Blue Jasmine” y “Manhattan” entre otras. Un exquisito jazz característico de New Orleans, New York y París al mejor estilo de Sidney Bechet, Glenn Miller, Cole Porter, Gershwin y demás íconos de la época. La música en vivo es acompañada por visuales en alta calidad de escenas de las películas. El show cuenta también con intervenciones humorísticas, monólogos y stand up.

Participan:

Sebastián Misuraca – piano / acordeón / monólogos

Francisco Villaveirán – clarinete / guitarra / voz

Iván Buraschi Bernasconi – trompeta / voz

Santiago Ortolá – batería / washboard / voz

Diego Lebrero – contrabajo

🟠 Festival del Humor y el Choripán en Córdoba Capital

Este sábado 18 de marzo se realizará el Festival del Humor y el Choripán, el gran evento gastronómico y cultural propio de la ciudad. Las propuestas incluyen degustar entre el chori clásico, gourmet y mundial, acompañado con cerveza artesanal. También habrá shows en vivo de música, humor y magia.

Shows:

ESCENARIO CENTRAL

DJ Yinyer

Lara Carignano

Docta Dance

DJ Lito Quinteros

Willy Magia y Gastón Massa

Sabor Canela

Camilo Nicolás

Magui Olave

Cuatro al hilo

CARPA HUMOR CLÁSICO / VIRAL

HUMOR VIRAL

Los Memes del Chueco

Lali Agüero

Antoni Fierro (ganador de Córdoba Patria)

Jorge Tissera

Mariana Ortecho

Jorge Monteagudo

Marcelo “El Coto”

Bomba Allende

Marcos Ontivero

-El punto de encuentro se ubicará en el predio de la avenida Nores Martínez, esquina Av. Concepción Arenal (Ciudad Universitaria).

-La entrada es gratuita.

-Horario: De 13:00 a 01:00.

– Organiza Secretaría de Cultura municipal de Córdoba.

DOMINGO 19 DE MARZO DE 2023

🟠 “SubiBaja, un viaje en canciones”

Giranda

-Domingo 19 de marzo de 2023, 11:00.

-Sala Carlos Giménez, Teatro Real, San Jerónimo 66, Córdoba.

-Entradas sin cargo

“SubiBaja, un viaje en canciones”, es un recorrido musical sonoro que invita a sumergirse en diversos paisajes, historias musicales, juegos corporales que nacen a partir del viaje que realizó el dúo Giranda durante el 2019 por distintas provincias argentinas compartiendo sus conciertos y talleres musicales para las infancias. Este espectáculo lúdico musical cuenta con un repertorio de canciones propias y de artistas de la música para infancias que se adentran en los géneros del folclore Latinoamericano como María Elena Walsh, Ana Iniesta, Koufequin, Pim Pau. Guitarra, ukelele, kalimba, tacuaras, llavófono, palo de lluvia, melódica, son algunos de los sonidos que invitan a viajar entre canciones de eco, historias cantadas y juegos de percusión corporal.

Participan:

Paloma Antonietti: Voz, ukelele, kalimba, melódica, accesorios.

Camilo Riet: Voz, guitarra, pandeiro, tacuaras.

🟠 “Las Trágicas Payasas … ¿Son o se hacen?”

-Domingo 19 de marzo de 2023, 20:00.

-Sala Carlos Giménez, Teatro Real, San Jerónimo 66, Córdoba.

– Entradas generales: $2.000. Disponibles en autoentrada.com y en boletería del teatro

Seis payasas amantes del teatro shakesperiano se atrincheran en un teatro del extrarradio a punto de ser clausurado para dar a conocer sus originales versiones de Hamlet, Otelo y Romeo y Julieta. Ocultando sus verdaderas intenciones detrás de una inocente noche en un bingo, las damas se entregan en cuerpo y alma al juego del teatro. Sin embargo, el miedo a ser detenidas por las fuerzas de seguridad que, de un momento a otro, rodearan el edificio es a veces más fuerte y, de a ratos, nubla la representación.

En escena: Esther Acevedo, Lidia Navarro, Georgina Rey, Maribel Vitar, Maité Esteban Oliva, Isabel Belui.

Dramaturgia y dirección: Hernán Gené.

Asistencia de dirección: Estela Montejo

Escenografía y Vestuario: Mónica Florensa

Producción: Esther Acevedo y Georgina Rey

Duración: 80 minutos.

Edad recomendada: todo público.