Dolarización y eliminación del BCRA, pilares del plan económico de Milei

La dolarización de la economía, la eliminación del Banco Central y la privatización de empresas públicas son algunos de los pilares de la propuesta económica presentada por el presidente electo Javier Milei en su plataforma electoral.

Es la noche del domingo, al hablar en el búnker de La Libertad Avanza (LLA) en el hotel Libertador, Milei dijo que “hoy empieza la reconstrucción de la Argentina”, tras lo cual advirtió que “no hay lugar para el gradualismo, ni tibieza, ni medias tintas”.

Si bien no mencionó de manera explicita la posibilidad de dolarización de la economía, el presidente electo advirtió que si el país no avanza “rápido con los cambios estructurales” que considera necesarios, la economía se dirigirá hacia “la peor crisis de la historia”.

Durante la campaña electoral, Milei tuvo como pilares de su propuesta la dolarización de la economía argentina, la eliminación” del Banco Central y la privatización de las empresas públicas, de acuerdo con las bases de acción política y plataforma que el libertario presentó ante la Comisión Nacional Electoral (CNE).

Su plan consta de tres etapas, en la primer prevé llevar adelante “un fuerte recorte del gasto público del Estado y una reforma tributaria que empuje una baja de los impuestos, la flexibilización laboral para la creación de empleos en el sector privado y una apertura unilateral al comercio internacional”, lo cual estará “acompañado por una reforma financiera que impulse una banca libre y desregulada junto a la libre competencia de divisas”, según el documento de LLA.

En la segunda etapa prevé llevar adelante “una reforma previsional para recortar el gasto del Estado en jubilaciones y pensiones de los ítems que más empujan el déficit fiscal alentando un sistema de capitalización privado, junto a un programa de retiros voluntarios de empleados públicos y achicamiento del Estado”.

En la plataforma también específica que propone “reducir el número de ministerios a ocho”, comenzando en esa etapa a “eliminarse de forma progresiva los planes sociales a medida que se generen otros ingresos como consecuencia de la creación de puestos de trabajos en el sector privado, liquidación del BCRA, estableciendo un sistema de banca Simons, con encajes al 100% para depósitos a la vista”.

El último miércoles, Milei se reunió con empresarios industriales y dirigentes del agro nucleados en el Consejo Interamericano de Comercio y Producción (Cicyp) y ratificó sus ideas, a la vez que instó a los ejecutivos a que “despierten, no se dejen robar”.

Para el libertario, el Gobierno “estafa” a los empresarios a través de “la política monetaria del BCRA y la inflación” y aseguró que “este gobierno de delincuentes lleva robados US$ 25 mil millones” en el último año.

El candidato libertario también cargó contra la obra pública al decir: “No nos dejemos engañar con eso de que la obra pública genera empleo, lo que hace es trasladarlo de un lado a otro”.

En contraposición, Milei sugirió que en caso de ser electo se inclinará por un “modelo a la chilena, de iniciativa privada”, el cual, según indicó, “funciona bárbaro” y “no es apto para corruptos”.

También criticó el actual funcionamiento del Mercosur, al que acusó de haber “fallado brutalmente” porque “ningún arreglo sirve si está metido el Gobierno en el medio”.

En cuanto a su política internacional, Milei recibió aplausos de los empresarios presentes al reiterar que estará “alineado con Estados Unidos, Israel y con el mundo libre” y que no quiere “saber nada con comunistas, autócratas y quienes no respetan la democracia liberal”.

“Eso no quiere decir que los privados no pueden negociar con China”, remarcó, y agregó: “Sigan haciendo todo el negocio que quieran con China y Brasil, ahora yo no voy a ser aliado de los comunistas”.

Al hablar en el Hotel Libertador, Milei dijo que su gobierno se sustentará en el “comercio libre” y en el “cumplimiento de los compromisos” asumidos.

Entre sus posibles funcionarios en materia económica, Milei destacó en varias ocasiones al economista liberal Emilio Ocampo, graduado en Economía en la Universidad de Buenos Aires, profesor en de la Univesidad Ucema, quien además se dedicó a la banca de inversión ocupando funciones ejecutivas en Chase Manhattan, Salomon Brothers, Citigroup y Morgan Stanley en Nueva York y Londres, para que se encargue nada más y nada menos que del BCRA.

Ocampo, el martes pasado, al referirse a la posibilidd de “eliminar” el BCRA, dijo que “lo que hay que cerrar es, definitivamente, la capacidad del poder político de emitir dinero discrecionalmente para financiar su exceso de gasto”, a la vez que consideró que “hay ciertas funciones del BCRA que son necesarias”.

A partir de la alianza de Milei con un sector del PRO -post elecciones generales del 22 de octubre- referenciado en el expresidente Mauricio Macri y la excandidata presidencial Patricia Bullrich, circularon varias versiones en torno a nombres propios de economistas ligados a esa agrupación para sumarse a su equipo y a un eventual gobierno de LLA.

De hecho, el propio Milei declaró a fines de octubre -en una entrevista con Radio Mitre– que “algunos de los economistas” de ese espacio podrían integrar una administración suya y tras descartar a Carlos Melconian, dejó la puerta abierta para Daniel Artana y Rodolfo Santángelo.

También son fuertes las versiones de un supuesto entendimiento con Macri para sumar a un futuro Palacio de Hacienda a Federico Sturzenegger -expresidente del BCRA- y Santiago Caputo, sobrino de Nicolás Caputo, empresario y mano derecha del exmandatario.

Otros economistas que forman parte del equipo de Milei son Darío Epstein, Carlos Rodríguez y Roque Fernández, exfuncionarios durante el menemismo, quienes a mediados de agosto último se reunieron -vía Zoom- con funcionarios del Fondo Monetario Internacional (FMI).

> Con información de TÉLAM.

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE NOTICIAS DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.