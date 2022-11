División en el oficialismo: La legislatura aprobó la licencia de González y dos peronistas pidieron su renuncia

Mientras la mayoría oficialista aprobó el pedido de licencia del ex presidente provisorio de la legislatura, Oscar González, hasta el próximo 1 de mayo de 2023, dos legisladores del peronismo de Traslasierra, Julio Bañuelos -ex intendente de Mina Clavero- y Alfredo Altamirano pidieron su renuncia. En ese contexto, Nadia Fernández (PJ, Hacemos por Córdoba) asumió como presidenta provisoria del cuerpo en reemplazo de González, y Raúl Latimori (PJ, Hacemos por Córdoba), lo hizo como vicepresidente.

Por otro lado, María Noelia Brizuela asumió como legisladora del departamento San Javier para sustituir a González mientras dure su licencia.

Brizuela al ser consultada sobre su opinión del accidente que protagonizó González, dijo que “no tengo ninguna declaración que hacer al respecto. Espero que la Justicia investigue y actúe con independencia”.

La legisladora de la Coalición Cívica-ARI, Cecilia Irazusta, y el radical Marcelo Cossar pidieron la expulsión de González. En el mismo sentido se expresaron las tres legisladoras de la izquierda trotskista.

En tanto, los legisladores de Juntos-UCR y Encuentro Vecinal reclamaron la suspensión del legislador de Villa Dolores.

Cabe recordar que el legislador peronista protagonizó un grave accidente el pasado sábado 29 de octubre. En el siniestro murieron una docente de 56 años y dos adolescentes de 14 años sufrieron graves heridas. González, fue imputado como presunto responsable de la tragedia vial, y pesan sobre él, los cargos de “homicidio culposo agravado y lesiones culposas agravadas”. Se encuentra en libertad. El dirigente conducía una BMW X1 “judicializada”, que había sido entregada por el TSJ a la Legislatura. Según la información oficial, utiliza además otros tres vehículos de alta gama judicializados. A ello, se agrega que había obtenido su carné en la localidad de Las Tapías, que no tiene en cuenta los antecedentes e infracciones cometidas por el solicitante. González tenía al menos dos multas, una de ellas por exceso de velocidad.

A través de un comunicado dijeron que “expresamos nuestro firme desacuerdo con la aprobación de la licencia solicitada por Oscar Félix Gonzalez al cargo de legislador”.

Agregaron que “como autoridades del Poder Legislativo, como ciudadanos y como vecinos de Traslasierra, manifestamos nuestra postura de no compartir dicha solicitud, creyendo que la decisión más oportuna en pos de facilitar el normal desarrollo del proceso judicial y atendiendo a la demanda de la sociedad, es que el legislador se desvincule totalmente de este cuerpo”.

Señalaron más adelante que “fuimos y somos respetuosos de los tiempos, medios y espacio en los que se está desarrollando la investigación de los hechos, pero ante todo defendemos los valores que deben regir nuestra sociedad que son la igualdad, la verda y la justicia”.

Finalmente, plantean que “ratificamos nuestro deseo de que la ley obre con independencia y celeridad”.

Pedí junto a @cossarmarcelo la expulsión de @OscarGonzalezLC de la Legislatura por indignidad. Los cordobeses ya no toleran que la política esté inmersa en un sistema de privilegios para pocos. pic.twitter.com/X5yvVVQSWH

Me comprometí con las familias destrozadas por la impunidad del poder y no me arrepiento. Voté junto a @CeciliaIrazuzta el pedido de expulsión del legislador González. pic.twitter.com/GXN4qBjf3i

— Marcelo Cossar (@cossarmarcelo) November 10, 2022