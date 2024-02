Diputados de UxP rechazaron la intervención de los medios públicos

El diputado nacional Pablo Carro, de Unión por la Patria Córdoba (UxP), planteó este martes una cuestión de privilegio durante la sesión de la Cámara baja en la que se discute la Ley Ómnibus, en rechazo a la decisión de intervenir los medios públicos adoptada por el Gobierno nacional en los últimos días. Fue acompañado por los legisladores de su bancada.

Carro afirmó que los medios públicos “garantizan pluralidad y diversidad informativa y nuestro derecho a estar informados. El gobierno quiere acallar voces, cercenar derechos y malvender nuestro patrimonio”.

“Otra vez se intervienen entes que tiene representación parlamentaria de minorías, es clave que estos entes tengan esa representación”, recalcó Carro y destacó los roles que tienen la TV Pública, Radio Nacional, la agencia de noticias Télam y Educar.

“Los medios públicos -dijo- cumplen un papel central alrededor del derecho a la información, cumplen con pactos internacionales garantizando la pluralidad y no podemos dejar en manos privadas las relaciones entre el Estado y ciudadanía”.

El diputado pidió revisar esta intervención y los objetivos de privatización y destacó el rol de la TV Pública como medio que “permite ver eventos en todo el país como festivales de manera gratuita y ponderó la cobertura que se dio en el Mundial de Fútbol”.

“Pienso en el papel de Educar Sociedad del Estado, que genera materiales didácticos para tiempo de conectividad en las escuelas, que es muy importante”, agregó.

Destacó también el rol de la agencia de noticias Télam y declaró que “muchos dicen que Télam no tiene sentido porque en el tiempo de la conectividad no hace falta una agencia de noticias. Sin embargo -explicó- la gran mayoría de los medios toman los contenidos que produce Télam porque si no caeríamos en defender lo que circula en los redes con la cantidad de fake news que hay por allí”.

“Pero sobre todo pienso en Radio Nacional que tiene emisoras de frontera en todo el país”, sostuvo, y advirtió que “detrás del negocio de la privatización de los medios el verdadero negocio es el inmobiliario”.

El Gobierno nacional oficializó el lunes la intervención de las sociedades del Estado Educ.Ar, Télam, Radio y Televisión Argentina (RTA) y Contenidos Públicos por el plazo de un año, período que podrá ser prorrogado por única vez por decisión de la Jefatura de Gabinete.

Así se estableció en el decreto 117/2024 que fue publicado ayer en el Boletín Oficial, en el que el abogado Diego Martín Chaher fue designado interventor de RTA y, con carácter ad-honorem, de Télam, Contenidos Públicos y del portal Educ.Ar.

Asimismo, la norma consigna el nombramiento de Sebastián Marías como interventor adjunto de Radio y Televisión Argentina y, con carácter ad-honorem, de Télam, de Contenidos Públicos y de Educ.Ar.

En el ejercicio de sus cargos, “el interventor y el interventor adjunto tendrán, en forma conjunta, las facultades que los respectivos estatutos de las empresas intervenidas confieren al Directorio y a su presidente”, según se sostiene en el articulado de la norma.

Los interventores deberán “elaborar un plan de reformulación, readecuación y acción para las sociedades, el cual deberá ser puesto a consideración del Poder Ejecutivo”.

ENREDACCIÓN trabaja con información de TÉLAM.

