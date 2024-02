Día 1: Comenzó el maratónico debate en Diputados sobre la ley Ómnibus

La Cámara de Diputados inició este miércoles el maratónico debate sobre la denominada Ley Ómnibus que propone el Gobierno y después de varias horas de exposiciones pasó a un cuarto intermedio hasta este jueves a las 12, en medio de denuncias de la oposición sobre la falta de la presentación de un texto completo y definitivo del proyecto que se está discutiendo.

El cuarto intermedio se dispuso pasadas las 21.40, cuando aún faltaban hablar más de 100 diputados incluidos en la lista de oradores, por lo que se espera que el debate previo a la votación del proyecto en general y artículo por artículo continúe hasta el próximo viernes.

La Ley Ómnibus va a producir una fuerte desregulación, apertura y extranjerización de la economía, a la par que va a facilitar, entre otras cuestiones, un fuerte ajuste económico nacional y en las provincias; privatizaciones; la toma de nueva deuda sin los condicionamientos actuales y sin la aprobación del Congreso; y el otorgamiento, inconstitucional, de facultades legislativas al presidente Javier Milei.

A ocho horas de haber comenzado el tratamiento de la iniciativa, aún quedaban disertar unos 115 oradores de los 157 diputados que se anotaron para hablar, luego de que hayan expuesto los legisladores que defendieron los dictámenes de mayoría y minoría, y cada bloque parlamentario.

La primera sesión de la gestión del presidente Javier Milei comenzó a las 10.30 luego que el oficialismo consiguiera quórum con la presencia de 137 diputados en el recinto, ocho más de los necesarios para sesionar, con el aporte de los denominados bloques dialoguistas la UCR, el PRO, Innovación Federal y Hacemos Coalición Federal.

Apenas arrancó la sesión, la primera bajo la conducción del presidente de Diputados, Martín Menem, la cámara baja tomó juramento a los diputados nacionales Ernesto Ali (Unión por la Patria-San Luis), intendente de La Toma que pidió licencia para asumir su banca de diputado, y Mónica Ferreyra (La Libertad Avanza-CABA), que reemplazará a Diana Mondino, ministra de Relaciones Exteriores.

El plenario del cuerpo legislativo tuvo su tramo que se extendió casi dos horas de homenajes y cuestiones de privilegio, previo al debate del dictamen de mayoría.

La iniciativa se comenzó a tratar cerca de las 12.30 con la lectura de los cambios al dictamen de mayoría. Sin embargo, la oposición denunció que no se había impreso el dictamen de mayoría.

El secretario parlamentario Tomas Figueroa leyó cada uno de los cambios al texto, vinculados al Régimen de Pesca, impuestos internos, seguridad, zonas frías y el artículo que derogaba la existencia del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), así como el capítulo electoral, entre otras cuestiones.

Previo a comenzar el tratamiento, el bloque de UxP propuso que el dictamen de mayoría vuelva a comisión, pero esa propuesta fue rechazada por 149 a 103 votos.

De esta manera, el plenario legislativo abrió la discusión del dictamen de mayoría que tiene como ejes centrales la declaración de emergencia pública en seis materias, una amplia reforma del Estado y la privatización total de 36 empresas públicas y otras tres en forma parcial.

El diputado nacional Carlos Heller, de Unión por la Patria (UxP), adelantó que el peronismo y sus aliados votarán en contra en general y en particular la totalidad de la ley Ómnibus, y declaró que la propuesta “bien podría llamarse 4 M” porque “tiene ese denominador común”. En ese sentido, mencionó al ex ministro de Economía durante la dictadura militar, José Martínez de Hoz; y a los ex presidentes Carlos Menem y a Mauricio Macri y al actual presidente Javier Milei “como un denominador común”.

El presidente del bloque de la UCR, Rodrigo De Loredo, defendió la decisión de respaldar el dictamen de mayoría y dijo que ese despacho “es el resultado de un trabajo extremadamente solidario y cooperativo de bloques como el nuestro. Este gobierno tiene las herramientas para llevar adelante el plan de gestión que el pueblo ha votado”.

Por su parte, la ex gobernadora y diputada del Pro María Eugenia Vidal dijo que “desde el bloque PRO creemos que es nuestra responsabilidad respetar la decisión de los ciudadanos y darle a este gobierno que empieza las herramientas que pide para salir de esta crisis y que no sea aún peor”.

El diputado de Hacemos Coalición Federal, Nicolás Massot, dijo que iban apoyar el dictamen de mayoría pero advirtió que “no podemos financiar la tarea fiscal de la Nación a costa de las provincias y los municipios y del ajuste más repetido en la historia Argentina, el ajuste a los jubilados, a los asalariados y a las economías regionales”.

Desde la izquierda, la diputada Romina del Pla dijo que “esta ley agrava todos los fundamentos de los gobiernos de estos últimos 40 años que nos han llevado a este nivel de pobreza, a este nivel de precarización laboral, lo agrava con nuevas privatizaciones”.

A las 21.40 el diputado Cristian Ritondo propuso el cuarto intermedio, después de que el jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, exigiera la presentación del texto completo y definitivo de la ley propuesta, un pedido que antes habían formulado otros legisladores de la oposición que consideran que aún se están haciendo negociaciones para modificar artículos.

> ENREDACCIÓN trabaja con información de TÉLAM.

