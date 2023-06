Deuda: La Justicia falló contra el BCRA y habilitó a Córdoba para pagar 143 millones con dólares oficiales

El juez Federal N°2 de Córdoba, Alejandro Sánchez Freytes, dispuso la suspensión de una resolución del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y permitió al Gobierno de Córdoba acceder a dólares oficiales para pagar este viernes un vencimiento de deuda externa pública por 143 millones. La entidad financiera adelantó que apelará la medida cautelar dispuesta por el magistrado cordobés.

La medida que tomó el BCRA busca preservar las reservas en dólares frente a la severa restricción externa producida como consecuencia de la sequía. En ese sentido, se estima que la caída de los ingresos por la menor producción y la consecuente reducción de las exportaciones agropecuarias sería de alrededor de 20 mil millones de dólares.

El gobernador Juan Schiaretti manifestó su conformidad con la medida a través de una breve declaración en su cuenta de Twitter. “La Justicia Federal se expidió a favor de la Provincia ante la decisión del BCRA de restringir la venta dólares para cumplir con los compromisos que oportunamente habíamos asumido”.

Agregó que “la disposición imprevista del BCRA, fue una medida ilegal, antifederal y discriminatoria contra las provincias. Más aún, cuando aquellos compromisos asumidos en moneda extranjera han sido autorizados oportunamente por el propio Estado nacional. Este tipo de resoluciones generan un notable perjuicio a la seguridad jurídica, nos quitan previsibilidad y nos alejan cada vez más de ser un país normal que avanza con certezas”.

Por su parte, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) anunció que apelará el fallo del Juzgado Federal de Córdoba Nº2, que dispuso la suspensión de la Comunicación A 7782, que requería a las provincias con deuda en moneda extranjera usar recursos propios, para cancelar el 60% de los vencimientos de capital en 2023, luego de un reclamo del gobierno de esa provincia.

El BCRA dijo “haber sido notificado del fallo que dictó la suspensión de los efectos de la Comunicación y de sus actos de aplicación, a los fines de que la provincia de Córdoba pueda acceder de manera inmediata al mercado de cambios para la compra de los dólares necesarios, limitado a la cancelación del vencimiento de deuda del 10 de junio del corriente año”.

“El Banco Central de la República Argentina procederá a interponer los recursos de ley contra la medida cautelar dispuesta por el Juzgado Federal de Córdoba”, señaló la autoridad monetaria en un comunicado.

En ese sentido, fuentes oficiales señalaron a Télam que la cautelar “es por una única entrada al mercado para el vencimiento de este viernes” y que no incluye el resto de pagos, ya que la provincia tiene otro este mes y en diciembre.

De todas formas, la justicia cordobesa dijo ser “incompetente” ante “la naturaleza de la cuestión involucrada”, por lo que ordenó la remisión de las actuaciones a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por entender que esa es la instancia con competencia originaria.

La Comunicación “A” 7782 fue tomada la semana pasada por el BCRA ante las restricciones que pesan sobre las reservas ante el impacto de la sequía, y tiene como objetivo que el proceso de desendeudamiento en moneda extranjera se lleve a cabo “a un ritmo que resulte compatible con las necesidades de divisas de la economía y la estabilidad cambiaria”.

La deuda global involucrada hasta fin del corriente año ronda los US$ 460 millones, luego de que en los primeros cinco meses de 2023 se concretaron pagos por US$ 315 millones de capital.

Según establece la normativa, los Gobiernos provinciales alcanzados por la medida deberán presentar una propuesta al BCRA que contemple una cancelación de hasta el 40% de los vencimientos de capital y que el resto del capital obtenga nuevo financiamiento, como mínimo, con una vida promedio de dos años.

La medida iguala las condiciones que rigen desde 2020 para los vencimientos de deuda financiera de las grandes empresas con emisiones de títulos en dólares que, desde entonces, acudieron a la reestructuración del 60% de sus compromisos de pago con acreedores para cumplir con la norma.

Según datos de mercado, las provincias que tienen vencimientos de capital en lo que queda de 2023 son: Córdoba (US$ 259 millones), Chubut (US$ 39 millones), Salta (US$ 36 millones), Entre Ríos (US$ 26 millones), Jujuy (US$ 24 millones), Neuquén (US$ 21 millones) y Tierra del Fuego (US$ 12 millones).

> Con información de TÉLAM.

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE NOTICIAS DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.