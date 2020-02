De vacaciones: en Carlos Paz, Atenas no pudo ante el duro Gimnasia

La gente volvió acompañar al "Griego" en el estadio Arena de Carlos Paz, colmando las dos tribunas disponibles, pero el equipo de Osvaldo Arduh no pudo superar al duro Gimnasia, al caer por 81 a 68. El goleador del partido fue Franco Baralle con 16 puntos y 7 rebotes, mientras que en la visita el mejor fue Sebastián Vega con 13 tantos, 7 rebotes y 10 asistencias. El jueves, Atenas termina su estadía en "La Villa" enfrentando a La Unión de Formosa.

Era una noche especial para todo el pueblo "Verde" por el cumpleaños número 55 de Marcelo Milanesio. Sin embargo, los festejos estuvieron del lado del equipo de Comodoro Rivadavia. Atenas entró dormido al juego y pagó caro la diferencia que le sacó en el primer tiempo Gimnasia (28-48), que a pesar de no brillar, logró mantener el liderazgo hasta el final con su efectividad en el tiro exterior.

El caso del "Griego" es alarmante. En 20 partidos disputados, todavía no pudo conseguir dos victorias seguidas, alternando caídas y triunfos durante la mayor parte de la temporada, ya que cuenta con un récord de 8-12. Es evidente la falta de regularidad y consistencia en el rendimiento colectivo, un problema que el entrenador no ha sabido resolver.

Desaparecido. Así estuvo Atenas en toda la primera mitad del partido. No estuvo a la altura en el costado defensivo y también padeció en ataque, donde no tuvo respuestas individuales ni colectivas. Forzó todo lo que pudo. Para males, la visita aprovechó sus oportunidades y no erró nada. Bombardeó con el tiro de tres puntos (11/20 en triples -55%-) aprovechando los desacoples en la defensa zonal propuesta por el "Griego", y lo hizo inclusive hasta cuando corrió. Hubo máxima de 21 (48-27) y se fueron al descanso 28-48.

Con aires nuevos y mucha entrega el Verde mostró ser otro, fundamentalmente desde lo actitudinal. Parcial de 9-0 en 2m30s para acortar a 48-37 y casi 5 minutos sin permitirle anotar a los sureños. Fue 19-11 el cuarto para dejar las cosas 59-47 al ingreso de los últimos 10 minutos del partido.

Si bien el segmento fue parejo, a los de Comodoro les alcanzó con manejar la diferencia y dominar las acciones. Atenas buscó por todos lados. Y si bien encontró, la brecha inicial que fue kilométrica lo dejó lejos de revertir la historia. Fue derrota por 81-68 y ahora pensar en La Unión, rival del próximo jueves.

LA VUELTA DE LEMA

El alero pampeano volvió al primer equipo luego de la dura lesión que sufrió en el hombro derecho, y que lo mantuvo alejado por tres meses (17 partidos). Sus apariciones fueron productivas para el equipo, y por eso el "Turco" Arduh lo mantuvo en cancha casi 22 minutos, siendo clave en el costado defensivo. Leo Lema terminó con 8 puntos (28% de campo), 5 rebotes, 1 asistencia y un robo para terminar con 9 de valoración.

DEBUT EXTRANJERO

Laron Smith llegó para reforzar la pintura "Griega" y tuvo un debut discreto pero aceptable por ser la primera experiencia en nuestro país. El pívot, compañero de la Universidad (Auburn) de Horace Spencer, anotó solo 1 punto, bajó 4 rebotes (3 ofensivos), y no convirtió de campo en casi 7 minutos de acción.

