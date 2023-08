De la Sota y “Topo” Rodríguez integraron la delegación argentina que acompañó a Massa a Brasil

La diputada nacional, Natalia De la Sota, y su par bonaerense, Alejandro “Topo” Rodríguez, miembros del Interbloque Federal, integraron la comitiva oficial que acompañó al ministro de Economía, Sergio Massa, a Brasil. Más allá de que se trató de un viaje oficial, la foto impactó en Córdoba, y evidenció la convicción de Massa de construir espacios de encuentro con las distintas “tribus” del peronismo.

El objetivo del Gobierno nacional en esta misión fue negociar un mecanismo que le permitiera financiar importaciones desde Brasil a la Argentina. Finalmente, Massa y su par brasileño, Fernando Haddad, acordaron que se constituyera un fondo de US$ 600 millones, que evitará que Argentina tenga que hacer uso de dólares o yuanes de las reservas en el corto plazo, a partir de garantías que otorgará el Banco de Desarrollo de América Latina-CAF. Los dos sectores que utilizarán este sistema, en mayor medida, serán el automotriz y el alimenticio, dos ramas industriales con alta incidencia en Buenos Aires y Córdoba.

Además de De la Sota y Rodríguez, Massa estuvo acompañado por los secretarios de Energía, Flavia Royon; de Agricultura, Juan José Bahillo; y de Industria, José Ignacio de Mendiguren; además del presidente de Enarsa, Agustín Gerez y el vicepresidente del Banco Central, Lisandro Cleri. También formaron parte de la comitiva el intendente del partido bonaerense de San Fernando, Juan Andreotti; y los legisladores de Unión por la Patria Eduardo Valdés y Tanya Bertoldi (Neuquén).

De la Sota y Rodríguez, son parte del Interbloque Federal, un espacio en el que confluyen el peronismo federal y el Partido Socialista, y acompañan la candidatura presidencial del gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti (Hacemos Unidos por Nuestra Patria, HUxNP).

La foto de la hija del fallecido ex gobernador José Manuel De la Sota con Massa, con quien tiene una muy buena relación desde que integró con su padre la Alianza UNA en 2015, no es por ahora más que una imagen de gestión, ya que la legisladora viajó en representación de sus pares de la cámara baja. A la vez, Brasil es un país con el que tiene lazos, ya que el que el ex Gobernador provincial fue embajador entre 1990 y 1992.

Otro dato surge del reciente debate por la reforma de la Ley de Alquileres que impulso Juntos por el Cambio (JxC), donde De la Sota y Rodríguez tuvieron una posición diferente a la del resto de sus compañeros de bancada. Fue a partir de que se resolviera un período de actualización mínima de cuatro meses y la opción de hacerlo por cualquier tipo de variable. En ese contexto, la votaron en contra la diputada cordobesa y el legislador bonaerense; se abstuvieron los socialistas Mónica Fein y Enrique Estévez; y sufragaron a favor los cordobeses Carlos Gutiérrez e Ignacio García Aresca y los bonaerenses Graciela Camaño y Florencio Randazzo.

En su cuenta de X (Ex Twitter), De la Sota eligió un discurso protocolar sobre la visita y expresó: “Con el diputado Rodríguez, en el Ministerio de Hacienda de Brasil, formando parte de la delegación argentina, previo al encuentro con autoridades del país hermano”.

