De la Sota: “Queremos cuidar y defender los recursos de Córdoba”

La candidata a diputada nacional, Natalia De la Sota, dijo ayer que “tanto Alejandra Vigo, como yo y todos los candidatos de Hacemos por Córdoba, queremos ir para cuidar y defender los recursos de Córdoba, todo lo que hemos hecho a lo largo del tiempo”.

De la Sota junto al vicegobernador Manuel Calvo entregaron en Villa Allende y La Calera microcréditos del Banco de la Gente. En Villa Allende participó de la actividad el intendente Eduardo “Gato” Romero, dirigente del Pro e integrante de la alianza Juntos por el Cambio.

A su vez, la actual legisladora provincial insistió en la necesidad de votar ideas: “No votemos desde el enojo, desde la rabia. Entiendo que lo sintamos, pero necesitamos pensar en propuestas de cara a esta década que viene, que tiene que ser la década de los consensos, de los acuerdos”.

También planteó que “nosotros tenemos veinte propuestas, que pueden conocer en ellasproponen.com, pero que básicamente tienen tres ejes: primero, estar en el Congreso para discutir la ley de presupuesto, para defender lo nuestro; segundo, para presentar un proyecto de redistribución equitativa de subsidios nacionales; y tercero, un proyecto de ley de eliminación gradual de retenciones al agro, para que ese dinero quede aquí en la provincia”.

Finalmente, De la Sota subrayó que no ha sido un año fácil, tanto en lo económico y lo laboral como en lo afectivo: “Mucha gente ha perdido a sus seres queridos o ha tenido miedo. Por eso, pido que empecemos a pensar en no enardecer más aún a la sociedad. Eliminemos los insultos de un lado a otro y propongamos soluciones. Córdoba necesita hombres y mujeres en el Congreso de la Nación que sean realmente los que cuiden a Córdoba y no respondan a una fuerza nacional, sino a lo que Córdoba necesita”.

