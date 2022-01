¿Cuándo Talleres nombrará el nuevo técnico?

Es un hecho curioso e inédito. A escasos días de que Talleres inicie un torneo internacional en La Plata, con Independiente y San Lorenzo, aún no designó Director Técnico.

El 14 de enero se larga el hexagonal donde también participa Boca. Se han dado a conocer un montón de nombres, incluyendo el del Cacique Medina hoy en el Inter de Porto Alegre. También, que Andrés Fassi le habría hecha una oferta a Frank Dario Kudelka y que esta habría sido rechazada por el ex Talleres. Sin embargo, Fassi ha desmentido que le haya efectuado una propuesta.

Incluso se llegó a decir que Martín Demichelis le pidió unos días a Fassi para resolver unos problemas en Alemania.

Otro de los candidatos era Eduardo Domínguez, hoy en Independiente.

Por eso, nuestra intuición es que algo raro está pasando en el club cordobés. Todas fueron cortinas de humo o pasa otra cosa.

La sensación que flota en barrio Jardín, es que el nuevo entrenador no puede esperar más porque aquel que asuma, no conoce al plantel. Y la primera contra que tiene, es que si no es de Argentina no tiene idea de lo que es Córdoba. Tampoco conoce el paladar del socio e hincha de El Matador. Y eso juega en contra del futuro del equipo.

Talleres no puede tirar por la borda el prestigio que gano en 2021, como ser subcampeón de la Copa Argentina, tercero en Primera División y lograr una plaza en la Libertadores. Talleres necesita seguir creciendo porque suma todos los días más socios, continúa creciendo en el predio Amadeo Nuccetelli y la idea de Fassi, es seguir vendiendo.

Por eso lo del nuevo entrenador no se puede dilatar más. El objetivo es seguir creciendo como club. ¿O no es así Andrés Fassi?

