Crimen de Blas Correas: “Ahora comienza la lucha para que los cambios comiencen”

Soledad Laciar, la madre del asesinado Valentino Blas Correas, expresó que “la sentencia de hoy fue mucho más allá” de lo que “esperaba” y “ahora comienza la lucha para que los cambios comiencen”.

Los familiares de Valentín Blas Correas, el adolescente de 17 años asesinado por policías durante un control vehcular cuando se movilizaba con cuatro amigos en la ciudad de Córdoba durante la pandemia en agosto de 2020, agradecieron a la “Justicia”, que los “sorprendió para bien”, aunque recalcaron que no es un día “para festejar”.

En una conferencia de prensa que comenzó minutos después de las 20, organizada por Amnistía Internacional, que actuó como ‘observador’ del juicio oral, los padres y el hermano de la víctima, como así también el abogado de la familia, dieron sus primeras impresiones luego de conocer la sentencia en la cual dos policías fueron condenados a prisión perpetua.

“Creo que dimos un gran paso, creo que no es para festejar, pero sí es un gran paso porque por primera vez puedo decir que lo que vengo diciendo hace más de dos años y medio era verdad, que acá no eran trece policías y nada más, que acá había una falencia en la seguridad, que la política tienen que hacerse cargo”, aseguró Soledad Laciar, madre del adolescente.

La mujer expresó que “la sentencia de hoy fue mucho más allá” de lo que “esperaba” y que “ahora comienza la lucha, para que los cambios comiencen”.

“Nosotros no veníamos a vengarnos de nada, Blas no está, Blas hoy sé que donde esté, sé que está contento, el sí, porque se hizo justicia. Pero para mí en lo particular esto recién empieza, hoy la Justicia me dio una gran señal de que se puede confiar, a mí al menos me acercó enormemente”, señaló Soledad.

Antes de la lectura del veredicto, la mamá de Blas, había señalado que “lamento que no haya nadie del Gobierno de Córdoba acá, para escuchar esta sentencia y vivir un poco de la mierda que hemos vivido nosotros en estos casi tres años. El 24 (de marzo) me di cuenta en el lugar en el que estoy. Hay mujeres que luchan hace 40 años. Así voy a morir yo, luchando para que en esta provincia algo cambie. Entendí que ese es el camino, como las Abuelas (de Plaza de Mayo)”.

En tanto, Juan Segundo Pavez Laciar, hermano de la víctima, agradeció “a la Justicia de tener el valor de enfrentarse al poder, no es fácil”.

“Tengo 22 años y para mí la violencia institucional, lo que escuchaba de las dictaduras militares, los procesos, las ejecuciones extrajudiciales estaban solo en los libros de historia, agradezco que hoy la Justicia, como dice mi mamá, nos sorprendió para bien”, expreso.

Sin embargo, aclaró: “No es un día para festejar para nosotros. Nosotros hubiéramos querido que (los condenados) terminen su vida abocándose a la institución policial como debían, y nosotros tenerlo hoy a Blas acá con nosotros”.

Mientras que Fernando Blas Correas, padre del adolescente asesinado, destacó que “lo más importante es lo que la Justicia le pide al gobierno, está pidiendo un cambio, un cambio importante. Un cambio de formas, un cambio de conductas, y que obedece directamente a lo que es la violencia institucional. Entonces para nosotros hoy quizás será una sorpresa, pero estamos agradecidos con la Justicia por esto”, concluyó.