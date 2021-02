COVID-19: Cossar denunció invitación a vacunarse a 20 legisladores y reclamó al gobierno que informe que funcionario es el responsable

El legislador provincial Marcelo Cossar (UCR) denunció que "han invitado a 20 legisladores a vacunarse. Quiero que me digan cuales son esos 20 y cuántos se vacunaron efectivamente; quiero que me digan si también han invitado a diputados nacionales y cuáles se vacunaron; quiero saber además si han invitado a intendentes a vacunarse y quienes de ellos lo hicieron. Hacen invitaciones como si esto se tratara de un copetín". También reclamó al gobierno provincial que "queremos saber, tenemos que saber, quién o quiénes son los funcionarios que “invitaban” a vacunarse con privilegios”.

“No me sorprende lo que pasó con Ginés González García. Lo vengo diciendo, pero no como un tira bombas mediático. Lo vengo diciendo en la Legislatura. Ustedes habrán visto la sesión. Lo digo en el ámbito formal e institucional y se lo digo a quienes están a cargo en la provincia de algo tan sensible como es la vida de nuestros abuelos, de nuestro personal de salud, el trabajo de nuestras fuerzas de seguridad y de nuestros maestros”, disparó Cossar luego que se conociera que un periodista, empresarios, y dos legisladores nacionales se habían vacunado contra el COVID-19 en el Ministerio de Salud de la Nación sin que pertenecieran a los grupos incluidos en el esquema de vacunación oficial.

“¿Qué esperamos en Córdoba? ¿Un (Horacio) Verbitsky que salga a confesar la impunidad? ¿Saben qué? No va a pasar. Porque en Córdoba nadie habla. Hace 25 años que en Córdoba nadie habla. No va a haber un Verbitsky. Y es gravísimo que alguien acceda a ese privilegio tan perverso, pero más grave aún es que haya quien lo conceda. Eso sucede cuando te crees impune. Y en Córdoba, después de 25 años, muchos se creen impunes”, planteó el legislador de la UCR.

Recordó que el pasado miércoles 10/02, el oficialismo provincial se negó a tratar en la Unicameral la constitución de una Comisión Parlamentaria de Seguimiento, Monitoreo y Control del proceso de vacunación contra el COVID 19 en la Provincia de Córdoba. “Este proyecto pretendía que se detallara todo el proceso a partir de la recepción de las dosis y hasta su efectiva aplicación a los ciudadanos, y la creación de un registro público de personas vacunadas”, explicó Cossar.

Señaló el legislador que “depende de la gente terminar con esa impunidad. Pero no cada cuatro años. Esto no aguanta más. La olla a presión no da para más ¿Nos vamos a resignar hasta 2023? No! Esto es grave. Esto es vida, esto es darle la vacuna a alguien que no le correspondía por encima de un médico, un policía, un docente o un abuelo, esto es decidir sobre la vida de las personas”.

--

