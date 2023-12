Córdoba: Ventas minoristas registraron en noviembre la mayor caída interanual desde mayo de 2021

Las ventas minoristas de los comercios pymes de la provincia de Córdoba finalizaron el mes de noviembre con una caída del 5,9% frente a igual mes del año anterior, de acuerdo con los datos relevados por la Federación Comercial de Córdoba (Fedecom) y sus cámaras y centros comerciales adheridos.

La baja interanual resultó la más pronunciada desde mayo de 2021 cuando las ventas en la provincia cayeron 14,7% en relación a igual mes de 2020.

Mientras que con el dato de noviembre, ya suman 18 los meses de contracciones interanuales consecutivas. En tanto, en noviembre de 2022, respecto de igual mes de 2021, las ventas habían disminuido un 4,1%.

“El resultado del relevamiento no nos sorprendió, los comerciantes sabíamos que las ventas iban a seguir en baja. Ahora, consideramos que el resultado electoral ha generado una expectativa interesante, porque el presidente electo Javier Milei no prometió heladeras llenas, ni salidas milagrosas. Está visto que la sociedad argentina prefiere un cambio aunque no sea fácil”, analizó Fausto Brandolin, presidente de Fedecom.

En relación al desempeño de las ventas de noviembre en la provincia, Brandolin apuntó que “tuvimos la mayor caída desde mayo de 2021, el rubro que más se contrajo es el de Alimentos y Bebidas, tal y como viene sucediendo desde principio de este año”.

Agregó que “las familias comen menos y de menor calidad para estirar los ingresos. Como entidad gremial tenemos el compromiso y la responsabilidad no sólo de protestar, sino también de proponer cambios que motoricen al sector más dinámico de la economía que es el comercio”.

Los 11 rubros relevados por la entidad en noviembre mostraron desempeños interanuales negativos en la comparación de cantidades vendidas. Los porcentuales son:

-Alimentos y bebidas (-9,2%);

-Artículos deportivos y de recreación (-6,1%);

-Calzados y marroquinería (-3,5%);

-Electrodomésticos y artículos electrónicos (-2,1%);

-Farmacia (-6,4%);

-Ferretería, materiales eléctricos y materiales para la construcción (-6,9%);

-Indumentaria (-6,3%);

-Juguetería y librerías (-4,7%);

-Muebles y decoración (-3,2%);

-Neumáticos y repuestos (-5,8%);

-Perfumería y cosmética (-4,9%).

Finalmente, respecto a las formas de pago, Fedecom señala que el 75% de las transacciones se realizaron con tarjeta de crédito y un 25% al contado.

> ENREDACCIÓN trabaja con información de TÉLAM.

