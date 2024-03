Córdoba: Se realiza la huelga docente en reclamo de aumentos salariales

Con una paritaria trabada como fondo, los docentes cordobeses realizarán un paro y movilización este martes 5 de marzo, en Córdoba Capital. La marcha comenzará a las 10:00, desde la sede sindical del gremio. La UEPC (Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba) exige el “cumplimiento de la Paritaria 2023 -cláusula gatillo con la inflación de enero-, la eliminación del diferimiento a los jubilados, la titularización de los docentes, mantener la eliminación de los artículos 3 y 4 del ítem Profesionalidad Docente (Presentismo), mejora de servicios de APROSS, y ejecutar obras de infraestructura en las escuelas”.

La medida fue dispuesta por la Asamblea Provincial de delegados de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) el miércoles pasado, al rechazar por “insuficiente” la propuesta salarial del gobierno provincial para el trimestre enero, febrero y marzo de 2024.

El de los docentes es el único sindicato del sector público que todavía no cerró la discusión paritaria con la Provincia.

Se trata de un conflicto que se desenvuelve en el marco de las políticas de ajuste impuestas por el Gobierno nacional y su impacto sobre las cuentas públicas provinciales; y sobre la fuerte crisis económica desatada por la administración del presidente Javier Milei. Entre los efectos, se destacan alta inflación, caída de la actividad económica, y aumento de la pobreza (57% en enero 2024, según un informe de la ODSA -Observatorio de la Deuda Social Argentina- de la Universidad Católica Argentina -UCA-).

La proposición oficial abarcaba el cierre de la paritaria 2023 y el trimestre enero–marzo de 2024. El esquema del gobierno no contemplaba la “cláusula gatillo” que figuraba en la paritaria 2023 para seguir a la inflación de enero y, por el contrario, incluía el reconocimiento del 50% del IPC (Índice de Precios al Consumidor) de cada mes (enero, febrero, y marzo). Este punto era calcado del acuerdo con el resto de los sindicatos del sector público. A ello, se le adicionaban sumas no remunerativas, que no impactaban en el haber jubilatorio.

El Gobierno garantizaba el pago del FONID (Fondo Nacional de Incentivo Docente) para jubiladas y jubilados y se había comprometido a garantizar la continuidad de la quinta hora con recursos propios. Sin embargo, la caída del Fonid para los docentes en actividad implicaba una pérdida promedio de 8% en las nóminas salariales.

LAS MEDIDAS DISPUESTAS POR LA UEPC

Los delegados de toda la provincia resolvieron las siguientes medidas para sostener el rechazo y el reclamo de una nueva propuesta oficial:

– Convocar a un paro por 24 horas en las escuelas públicas de gestión estatal y privada con movilización el día martes 5 de marzo en Córdoba Capital.

– Realizar acciones a contraturno de acuerdo a la modalidad que determine cada Departamento.

– Pasar a un cuarto intermedio la Asamblea Provincial para el día jueves 7 de marzo, atendiendo a la posibilidad de una nueva propuesta del Ejecutivo Provincial o, de lo contrario, para establecer las medidas a seguir.

– Adherir el 8 de marzo al Paro Internacional de Mujeres. Convocamos a la marcha del viernes 8 de marzo y a las acciones que se realizarán en toda la provincia.

– Repudiar la decisión del Gobierno Nacional de frenar la apertura de la Universidad Nacional de Río Tercero, y exhortar a revertir la decisión por inconsulta y arbitraria.

– Exigir que se cumpla la Paritaria provincial 2023.

– Asimismo, instamos a completar la titularización de los compañeros de PIT, PROA, Coordinaciones de Curso y Nivel Superior.

RECLAMOS

En cuanto a la Ley Previsional 10.694 exigir:

– La inmediata eliminación del diferimiento del pago a los jubilados.

– El cumplimiento del Fallo Bossio (pago del 82% móvil).

– La eliminación del descuento por doble beneficio.

También demandan:

-Ante la diversidad de problemas edilicios, funcionales y/o de infraestructura exigimos que el Gobierno provincial cumpla con los planes de infraestructura de manera inmediata”.

-Mantener la eliminación de los artículos 3 y 4 de la resolución 07/2024 referida al Ítem “Profesionalidad Docente” (las condiciones a cumplir para efectuar el pago).

-Exigir la mejora inmediata de los servicios de APROSS en toda la provincia de Córdoba.

> ENREDACCIÓN trabaja con información de TÉLAM.

