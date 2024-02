Córdoba: Piden que la Provincia pague con fondos propios lo que Nación cortó y que inicie acciones judiciales para su recupero

Los legisladores provinciales del Bloque Construyendo Córdoba. Dante Rossi y Sebastián Peralta, ambos de la UCR, presentaron un proyecto de declaración reclamando que el Gobierno de Córdoba “cubra con fondos propios los rubros que la Nación no envía” y que “por ley le corresponden a los cordobeses”, e inicie “de inmediato acciones judiciales en defensa de los intereses provinciales”.

Rossi dijo que la iniciativa busca darle una respuesta a los cordobeses que “ven atónitos y azorados como de manera diaria aumenta el costo de vida en todos sus niveles, con un marcado crecimiento en el corriente año, el cual parece no detenerse. Es en ese sentido que, después de ver las políticas y medidas anunciadas por el Presidente de la nación, que afectan directamente a las provincias y a Córdoba en particular; reclamamos al Poder Ejecutivo Provincial que afronte con fondos propios los rubros por los cuales no se giran los recursos e inicie de manera inmediata los reclamos por vía judicial en contra de la Nación y en defensa de los cordobeses, por todos aquellos recursos que le corresponden por los diferentes acuerdos y leyes que se están incumpliendo”.

El legislador recuerda que “hemos dado ejemplos a través de iniciativas legislativas de como el Poder Ejecutivo puede obtener recursos para afrontar tranquilamente los montos que la Nación no envía”. Cita, entre otros, como ejemplo, el congelamiento “al presupuesto 2023 de los gastos de las agencias, que fueron incrementados para este año en un 300%. Son 150 mil millones de pesos”.

También pide que “la Provincia debe reclamar de manera urgente por vía judicial a la Nación los montos adeudados. Solo por enumerar algunos de los reclamos, es que, a días del comienzo del ciclo lectivo, vemos con preocupación como el gobierno central toma la decisión de no enviar el dinero correspondiente al Fondo de Incentivo Docente (Fonid), lo que representa entre un 8 y un 10 por ciento del salario educativo en nuestra provincia y que corresponden por ley, llevando a un deterioro mayor la situación salarial del sector educativo, que de por si ya se encuentra en niveles preocupantes”.

Señala luego que el poder central eliminó “el Fondo Compensador del Interior, el cual iba destinado a financiar y subsidiar el transporte interurbano en las provincias y de las que Córdoba era una beneficiada directa, lo que ha llevado a una escalada de aumento del pasaje de los colectivos urbanos y ni que hablar del transporte interurbano, que no ha cesado de aumentar desde comienzos de enero del corriente año”.

Resalta que “una de las medidas que mas preocupa, es la de los no envíos de Fondos Previsionales a las 13 provincias que no transfirieron el sistema previsional a la Nación, siendo Córdoba una de ellas. En este concepto, cabe destacar que desde hace años Córdoba recibía un poco mas mil millones de pesos mensuales, que no se actualizaba y que llevó a la provincia a mantener dos juicios contra la nación, situación que se agravaría ahora, dado que el gobierno nacional que encabeza el presidente Javier Milei, ha resuelto no enviar los fondos correspondientes a enero y febrero, con la posibilidad que no lo realice en el corto plazo”.

Destaca que “esto no solo genera un grave riesgo financiero para el gobierno provincial, que esperaba recaudar por ese monto mensual unos siete mil cuatrocientos millones de pesos, sino que pone en riesgo el dinero que le pertenece a nuestros jubilados, que de por si ya vienen sufriendo el recorte de sus haberes por distintas medidas de los gobiernos provinciales anteriores y que aun reclaman, algo que compartimos desde nuestro bloque, el pago del 82% móvil que les corresponde”.

Por último, apunta que “Félix Luna decía que Argentina es un enano macrocefálico, con cabeza gigante en el centro y extremidades raquíticas, algo que lamentablemente no termina en nuestra argentina y que la eliminación de estos fondos de las provincias, ayudaría a profundizar, ante un AMBA que recibe cada vez mas y un interior que recibe cada vez menos” y plantea “hacer un reclamo judicial justo, no solo es un derecho de la provincia, sino que es una obligación, porque los fondos no le pertenecen al gobernador, sino que les pertenecen a los cordobeses”.

