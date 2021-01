"Córdoba necesita muchos colores", la campaña de socias y socios 2021 de Enredacción

Ya está en marcha la campaña de socios 2021 de ENREDACCIÓN. Se titula "Córdoba necesita muchos colores". Como toda acción pública, procura interpelar y debatir con la sociedad de Córdoba y es una toma de posición de este medio. En este caso, sobre dos cuestiones: la necesidad de recursos económicos para realizar y desarrollar la actividad periodística; y cómo generar múltiples voces informativas para fortalecer la democracia e impulsar la vigencia de derechos.

Justamente, la campaña invita a asociarse a ENREDACCIÓN para sumar recursos para el desarrollo de la actividad periodística. Es decir, las socias y socios aportan dinero para pagar sueldos de los periodistas y gastos de producción de las noticias (viajar para hacer las entrevistas, hablar por teléfono, Internet, luz, gas, equipamiento, etc.). Cabe aclarar que la producción de información es una actividad económica, que tiene un costo de producción, que publicar noticias no es gratis. Este medio ha decidido no establecer un "muro de pago", que es cobrar por las noticias e investigaciones que se publican. El resultado de esta decisión, es que más personas acceden a la información publicada, pero como contrapartida necesita generar recursos por otras vías para financiarse. Dentro de este concepto se realiza la campaña de socias y socios de ENREDACCIÓN.

A ello se suma la intención de construir comunidad, esto es intereses y acciones compartidas, de ser parte de una causa. ENREDACCIÓN propone hacer un aporte a la promoción y vigencia de los derechos humanos de libertad de expresión e información y a fortalecer el necesario debate de ideas y puntos de vista de una sociedad democrática, con igualdad económica y social y equidad de género. Estamos convencidos que todo debate en libertad, con información suficiente, ayuda a encontrar soluciones a los problemas y desafíos que las sociedades enfrentan.

ENREDACCIÓN hace, además, un periodismo que se la juega y que necesita de sus lectores y usuarios para seguir contando lo que nadie cuenta en Córdoba. Es, por lo tanto, una voz crítica frente al poder y comprometida con los intereses y demandas de los cordobeses.

Por otro lado, dentro de este planteo general, creemos necesario expresar que no hay sociedad democrática sin multiplicidad de voces. Se trata del primer paso. Luego, le sigue la calidad, profundidad y amplitud de ese debate.

¿Qué quiere decir multiplicidad de voces? Que haya muchos medios y que las diferentes voces (que tanto personas, como empresas, partidos políticos, organizaciones y colectivos sociales; ideas, problemas, demandas, etc.) tengan y encuentren canal de expresión. Cabe aclarar sobre este punto, que confluyen la acción del mercado y el Estado con los derechos humanos (derecho de libertad de expresión y derecho de acceso a la información). Por lo tanto, por ejemplo, no alcanza sólo con la existencia de empresas de medios, también se requieren regulaciones, en particular respecto de establecer limitaciones a la concentración empresaria en el segmento de los medios de comunicación. El problema de la concentración, es que impide el desarrollo de nuevos medios, que limita los canales para las distintas voces y que el propio poder que alcanzan esas estructuras puede convertirlas en un riesgo cierto para los derechos citados y, por lo tanto, para la propia democracia.

Nuestra invitación es a seguir consolidando ENREDACCIÓN, una voz más, para que participe del ecosistema informativo existente con sus particularidades.

En marzo de 2021, ENREDACCIÓN cumplirá cuatro años de existencia, tiempo en el que se ha convertido en uno de los medios de referencia de Córdoba con su producción informativa y sus investigaciones periodísticas. Los invitamos a sumarse a este desafío.

